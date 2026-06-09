LivelyLifeライブリーライフ株式会社は、全国の20代～70代の男女200名を対象に「耳掃除に関する意識調査」を実施しました。 その結果、78.4％が「耳掃除に不安を感じた経験がある」と回答。 また、82.1％が「耳の中を見ながら耳掃除ができたら安心だと思う」と回答しました。 こうした結果を受け、当社は耳の中をスマートフォンで確認しながら耳掃除ができる「耳かきカメラ」の2026年改良モデルを発売いたしました。

約8割が耳掃除に不安を感じた経験あり

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.耳掃除中に不安を感じたことはありますか？​ ・よくある 34.2％​ ・たまにある 44.2％​ ・ほとんどない 16.3％​ ・全くない 5.3％​ 合計78.4％が「不安を感じた経験がある」と回答。​ 耳掃除は日常的な行為である一方で、多くの人が不安を抱えている実態が明らかになりました。

不安の理由1位は「耳の中が見えない」

耳掃除で不安を感じる理由は何ですか？ 1位 耳の中が見えない（71.8％） 2位 傷つけそうで怖い（64.5％） 3位 きれいに取れているかわからない（53.7％） 4位 子どもが動いて危険（41.2％） 5位 奥まで掃除して良いかわからない（36.8％） 耳掃除における最大の課題は、「見えないこと」による不安であることが分かりました。

82.1％が「見ながら耳掃除したい」

耳の中をスマートフォンなどで確認しながら耳掃除できるなら利用してみたいですか？ ・ぜひ利用したい 35.6％ ・やや利用したい 46.5％ ・どちらとも言えない 12.1％ ・利用したくない 5.8％ 合計82.1％が前向きな回答を示しました。

高齢化・子育て世帯の増加で耳ケアへの関心も上昇

近年、日本では高齢化の進行やセルフケア意識の高まりにより、自宅で健康管理を行う人が増加しています。 また、 ・子どもの耳掃除 ・シニア世代の耳ケア ・ペットの耳チェック など、家庭内で耳の状態を確認したいというニーズも高まっています。 しかし、多くの場合は目視確認が難しく、「感覚」に頼ったケアが続いているのが現状です。

ユーザーの声から生まれた2026年改良モデル

当社ではこれまで寄せられたレビューやご意見を分析し、 ・もっと見やすくしてほしい ・映像の向きを分かりやすくしてほしい ・子どもにも使いやすくしてほしい ・安心して使える製品がほしい という声をもとに改良を行いました。

2026年モデルの主な改良ポイント

① 5軸スマートジャイロ搭載

本体が回転しても映像方向を自動補正。 左右どちらの耳でも迷いにくく、初めての方でも使いやすい設計です。

② 5000万画素カメラ搭載

耳の奥まで鮮明に確認可能。 細かな耳垢や状態も見やすくなりました。

③ 3.3mm極細レンズ採用

小さなお子さまの耳にも配慮したサイズ設計。 家族みんなで使用できます。

④ PSE・TELEC認証取得

毎日使うものだからこそ、安全性にも配慮しました。

担当者コメント

今回の調査では、私たちが想像していた以上に多くの方が耳掃除に不安を感じていることが分かりました。 耳掃除は毎日の生活の中で当たり前に行われていますが、その実態は「見えないまま行うケア」でした。 私たちは今後も「見えない不安」を減らし、家族みんなが安心して使えるセルフケア製品を提供してまいります。

【調査概要】

調査名：耳掃除に関する意識調査 調査方法：インターネット調査 調査対象：全国20代～70代男女 有効回答数：200名 調査期間：2026年4月3日～4月8日 調査主体：LivelyLifeライブリーライフ株式会社

【商品概要】

商品名：耳かきカメラ 2026年改良モデル 主な仕様： ・5000万画素カメラ ・3.3mm極細レンズ ・5軸スマートジャイロ ・左右反転機能 ・IP67防水 ・Type-C充電 ・PSE認証 ・TELEC認証 楽天市場販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/soppy/b100783/ ヤフーショッピング販売ページ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/b100783.html

会社概要

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L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/