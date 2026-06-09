LP制作.jpを運営する株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、PC向けインテリアLP制作の公開実績が18件となったことをお知らせします。 インテリア分野では、家具・照明・生活雑貨などの商品特性に加え、部屋に置いた際のサイズ感、素材感、暮らしになじむ使用イメージを視覚的に伝えることが求められます。今回の実績拡充により、インテリア ランディングページにおける世界観の表現や、商品の魅力を丁寧に伝える構成・デザインの事例をより幅広く確認いただけるようになりました。 なお、今回の18件は公開可能な実績の一部であり、全ジャンルを合わせたLP制作実績は累計5,000本以上に上ります。

インテリアLP制作が増える背景

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インテリア分野では、家具や照明、収納用品、生活雑貨など、商品単体の特徴だけでなく、住空間に置いた際の印象や暮らしの変化を伝えることが重要です。特にPC向けのランディングページでは、広い画面を活用して写真や説明文を配置しやすく、部屋全体の雰囲気、色味、素材感、サイズ感などを丁寧に見せる構成が求められます。 また、インテリア商材は、購入前に「自宅の空間になじむか」「他の家具と調和するか」「実際の使用感を想像できるか」といった不安を持たれやすい分野です。そのため、商品の機能や仕様を並べるだけでなく、使用シーンやコーディネート例を通じて、暮らしの中での魅力を視覚的に伝えるランディングページの需要が高まっています。 さらに、テイストや価格帯、素材、ブランドの世界観によって訴求すべき内容が大きく異なる点も、インテリア分野においてLP制作が重視される理由の一つです。ナチュラル、モダン、北欧風、ヴィンテージ調など、商品の方向性に合わせたデザイン表現により、ユーザーが自分の生活に取り入れた姿を具体的に想像しやすくなります。こうした背景から、インテリア分野では商品価値をわかりやすく伝えるLP制作の必要性が広がっています。

魅力が伝わるインテリアLPの作り方

成果を高めるインテリアLPを作るためには、まず商品そのものの特徴だけでなく、暮らしの中でどのように使われるのかを具体的に伝える構成が重要です。 家具や照明、収納用品、生活雑貨などのインテリア商材は、サイズ感、素材感、色味、部屋に置いたときの印象が検討時の大きな判断材料になります。そのため、インテリアのランディングページでは、商品の単体写真に加えて、実際の空間に配置した使用イメージを見せることが欠かせません。 PC向けのインテリアLP制作では、画面幅を活かした大きなビジュアル表現により、部屋全体の雰囲気やブランドの世界観を伝えやすくなります。メインビジュアルでは、商品の魅力が直感的に伝わる写真を配置し、続いて素材の特徴、サイズ展開、カラーバリエーション、使用シーンを順序立てて紹介することで、ユーザーが自宅に取り入れた姿を想像しやすくなります。 また、インテリア商材では「部屋になじむか」「サイズは合うか」「質感はイメージ通りか」といった不安が生じやすいため、寸法情報や比較イメージ、コーディネート例をわかりやすく整理することも大切です。写真、コピー、余白、配色を商品テイストに合わせて整えることで、インテリア LP制作において商品の魅力と安心感を両立したランディングページに仕上げることができます。

インテリアLP制作のご相談はRyuki Designへ

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株式会社Ryuki Designは、これまでに累計5,000本以上のLP制作を手がけてきた、LP制作.jpを運営するデザイン制作会社です。 今回ご紹介したインテリア分野の18件もその一部であり、2009年の設立以来、ECモールの商品ページ制作をはじめ、自社ECサイト向けLP、無形商材、サービス紹介、採用LPなど、幅広いジャンルのランディングページ制作に対応してきました。 今回、PC向けインテリアLP制作の公開実績が18件となり、家具や雑貨、暮らしに関わる商品の魅力を伝えるデザイン制作事例をさらに確認いただけるようになりました。

Ryuki Designでは、案件を担当するディレクターがヒアリング内容をもとに構成作成から対応し、デザイン制作、コーディングまでを社内のデザイナー・コーダーが担当しています。下請けや外注を使わない完全内製体制により、意図の共有がしやすく、品質を保ちながらスピーディーな制作を進められる点が特長です。 インテリアのランディングページでは、商品の世界観、素材感、空間に置いたときの印象を丁寧に伝える表現が求められます。これまで4,000社を超える企業との取引と、累計5,000本以上のLP制作実績で培った知見を活かし、商材の魅力が伝わる構成とデザインを提案します。 インテリア分野のLP制作を検討されている企業様は、ぜひRyuki Designへご相談ください。

会社概要

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会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン） 代表取締役：緒方隆二 設立年月：2009年9月 所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階 事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業 LP制作実績：インテリア18件、全ジャンル累計5,000本以上、累計取引社数4,000社以上

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/ 広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/ SwipeLP+：https://swipelp.jp/ 楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/ LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/ バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/