医療機関専売エイジングケア※1化粧品「エムディア」より、初となるお試しサイズのセットを2種類、数量限定にて発売いたします。

セットは２種類！

クレンジング＆洗顔の”洗うケアセット” or 化粧水＆美容液の”ロングセラーセット”

●エムディア ベーシックセットCW

エムディアのクレンジングと洗顔が試せるミニサイズのセット。 美容クリニックのパウダールームでも、施術前のお手入れとして人気の２製品です。

＜エムディア スピーディークレンジングジェル＞

＜エムディア ホイップウォッシュ＞

●エムディア ベーシックセットLS

https://www.may-flower.co.jp/m-dear/item01.html https://www.may-flower.co.jp/m-dear/item02.html

エムディアの化粧水と美容液が試せるミニサイズのセット。 ブランドスタートから変わらない２製品です。

＜エムディア ＥＧＦ リニューローション＞

＜エムディア ＥＧＦ リニューセラム＞

継続して試せる！約１週間分のサイズ

https://www.may-flower.co.jp/m-dear/item03.html https://www.may-flower.co.jp/m-dear/item06.html

パウチのサンプルではお試しできても1～2回ほど。 また、洗顔料はその製品の特性上サンプルのお作りが出来ません。 たくさんのご要望をいただき、数量限定ではありますがミニサイズのセットをご用意致しました。 しっかり試せる約1週間分のサイズで、現品サイズでの毎日のお手入れを想像しながらお試しください。

ベーシックセットCW

■価格：2,200円(税別)／2,420円(税込) ■ポーチ付き ■セット内容 ・エムディア スピーディークレンジングジェル （クレンジング）30g ・エムディア ホイップウォッシュ （洗顔料）30g

ベーシックセットLS

■価格：3,100円(税別)／3,410円(税込) ■ポーチ付き ■セット内容 ・エムディア ＥＧＦ リニューローション （化粧水）20ｍL ・エムディア ＥＧＦ リニューセラム （美容液）7ｍL

■M-Dearについて

M-Dear(エムディア)は、株式会社メイフラワーが展開する医療機関専売のエイジングケア※1化粧品です。クリニックでの美肌治療とEGF※2（上皮細胞増殖因子）の効果に着目し、患者様のニーズにお応えするため、肌の専門家によるご意見をもとに研究・試作を行い、進化し続けています。紫外線、乾燥、摩擦などの様々な刺激から肌を守るために、機能性や美肌治療との相乗効果に優れたスキンケアで、低刺激※4化粧品です。 M-Dear(エムディア)の製品は、全国の提携医療機関にてお求めいただけます。 ※M-Dear(エムディア)は医療機関専売化粧品です。 正規販売の医療機関以外でご購入された場合、品質の保証は出来かねます。 取り扱い医療機関検索：https://m-dear.com/shop/pages/members

※1：年齢に応じたスキンケア ※2：ヒト遺伝子組換オリゴペプチド－１ ※3：植物由来成分のコンプレックス（茶葉エキス、ツボクサエキス、カンゾウ根エキス、カミツレ花エキス、イタドリ根エキス、ローズマリー葉エキス、オウゴン根エキス） ※4：香料、着色料、紫外線吸収剤、エタノール、パラベンを使用していない点

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