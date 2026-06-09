有限会社東京書房(所在地：神奈川県川崎市宮前区、代表取締役：和田 達弘)は、このたび川崎市環境局より「川崎市リユース・リサイクルショップ認定店」に認定されました。

本制度は、ごみの減量化および資源循環の推進に積極的に取り組む事業者を川崎市が認定するものです。

東京書房では、遺品整理や生前整理、大学研究室の閉鎖、図書館の除籍、企業資料室の整理などで不要となった書籍や資料を買い取り、年間数十万冊規模の本や資料を全国へ再流通させています。

今回の認定は、専門書や学術書だけでなく、日本のサブカルチャー文化を伝える資料を次世代へ橋渡しする活動が評価されたものです。





リユース・リサイクルショップ認定書





■「価値が分からないから処分する」――失われ続ける知的資産

近年、少子高齢化や相続案件の増加に伴い、遺品整理や生前整理の現場で大量の蔵書が処分されるケースが増えています。

東京書房が日々の現場で目にするのは、単なる古本ではありません。

大学教授や研究者が収集した専門書や学術書、美術書、哲学書、仏教書、郷土史資料、さらにはアニメ雑誌や漫画雑誌、映画資料、特撮資料など、日本の文化や知識の蓄積そのものです。

しかし、その価値は一般には分かりにくく、「古い本だから価値がない」と判断され、そのまま廃棄されてしまうことも少なくありません。

一方で、それらを必要とする研究者や学生、コレクター、愛読家は全国に存在しています。

東京書房は創業以来、「本を捨てるのではなく、必要とする人へつなぐ」ことを理念に掲げ、知的資産の継承に取り組んできました。





出張買取の現場で作業する東京書房の買取スタッフ





■大学蔵書から3万冊規模の大型案件まで対応

東京書房では一般家庭の古本買取だけでなく、大学・研究機関・法人・寺院などの大型蔵書整理にも対応しています。





これまでに、

・大学教授の蔵書約3万冊超の整理

・大学研究室の専門書約3,000冊の買取

・仏教書・哲学書約800冊の整理

・学術書約1,200冊の一括査定

・大学図書館の除籍本回収

・法人資料室の蔵書整理

・寺院蔵書の整理

など数多くの案件を手掛けてきました。





専門書や学術書はもちろん、一般的なリサイクルルートでは評価が難しい資料も専門知識を持つスタッフが査定しています。









■日本のサブカルチャー文化を未来へ残す

東京書房では近年、アニメ雑誌や漫画雑誌などのサブカルチャー資料の整理依頼も増えています。





具体的には、

・アニメ雑誌

・漫画雑誌

・SF雑誌

・特撮資料

・映画パンフレット

・同人文化関連資料

・ゲーム攻略本

・アイドル雑誌

・サブカルチャー評論誌

などです。





これらは一般には「古い雑誌」として扱われがちですが、現在では大学や研究機関において、日本のポップカルチャー研究やメディア研究の重要な資料として活用されています。

特に2000年代以前に発行された雑誌や資料の中には、現存数が少なくなっているものもあり、文化資料としての価値が見直されています。

東京書房では、こうしたサブカルチャー資料も日本の文化を伝える重要な記録として位置づけ、次世代へ受け継ぐ活動を行っています。









■本は「ごみ」ではなく循環する資源

環境問題への関心が高まる中、本のリユースはごみの減量だけでなく、文化や知識を未来へ残す取り組みでもあります。

専門書や学術書、サブカルチャー資料の多くは絶版となっているものも多く、一度廃棄されると再び入手できなくなるケースも少なくありません。

東京書房では、本を単なる中古品としてではなく「知的資産」として捉えています。

不要になった本を必要とする人へ届けることで、ごみ削減と文化継承の両立を目指しています。





出張買取の現場で作業する東京書房の買取スタッフ





■代表取締役 和田 達弘 コメント

「私たちは日々の買取現場で、『捨てるしかないと思っていた』『価値があるとは知らなかった』という声を数多く伺います。

専門書や学術書だけでなく、アニメ雑誌や漫画雑誌なども、日本の文化や時代を記録した大切な資料です。

古本屋の仕事は単に本を売買することではありません。

その本が持つ知識や歴史、文化を次世代へつなぐことだと考えています。

今回の認定を励みに、地域社会の資源循環に貢献するとともに、一冊でも多くの本や資料を未来へつないでいきたいと思います。」









■今後の展望

東京書房では今後も、

・遺品整理・生前整理に伴う蔵書整理

・大学・研究機関の蔵書継承

・専門書・学術書の再流通

・サブカルチャー資料の保存と再流通

・地域におけるリユース推進

・大量蔵書の整理支援

を通じて、本と資料を未来へつなぐ活動を強化してまいります。





また、「本を捨てる前に相談できる古本屋」として、地域社会と連携しながら循環型社会の実現に貢献してまいります。





古本買取の東京書房ホームページ





■会社概要

会社名 ： 有限会社東京書房

代表取締役： 和田 達弘

所在地 ： 〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎3-9-11

TEL ： 044-750-9546

E-mail ： tokyoshobou@yahoo.co.jp

URL ： https://tokyoshobo.jp/

事業内容 ： 古本・古書・専門書の買取販売

出張買取・宅配買取・店頭買取

大学・研究機関蔵書整理

遺品整理・生前整理に伴う蔵書整理