不動産売買仲介事業を中心に展開するリライズホーム株式会社(本社：東京都小平市、代表取締役：金子 真也)は、このたび、視覚障害者の自立支援およびアイメイト(盲導犬)の育成・普及活動を行う公益財団法人アイメイト協会への寄付を実施するとともに、同協会のサポート会員として継続的な支援を開始いたしました。





今回の寄付は、当社代表取締役・金子が2026年5月30日(土)に公益財団法人アイメイト協会が実施した体験型プログラムへ参加し、その活動理念と社会的意義に深く共感したことをきっかけに実現したものです。





アイメイトとの「体験歩行」





■体験を通じて知った「支援の本質」

当日のプログラムでは、アイメイト協会職員による視覚障害を取り巻く現状や社会課題についての説明を受けたほか、実際にアイメイトと歩行する「体験歩行」、視覚障害のある方への適切なサポート方法を学ぶロールプレイ、参加者との質疑応答などが行われました。

特に、アイメイトとの歩行体験では、「信頼によって成り立つ歩行支援」の重要性を実感するとともに、視覚障害のある方が日常生活で感じる不安や困難への理解を深める貴重な機会となりました。

この体験を通じて、当社代表の金子は「社会に必要な支援とは、知識だけでなく、まず“知ろうとする姿勢”から始まる」と強く感じ、今回の寄付に加え、継続的に活動を支援するためサポート会員への加入を決定いたしました。









■単発ではなく、継続的な支援へ

アイメイトの育成には長い年月と多くの支援が必要とされています。当社では、一度の寄付にとどまらず、サポート会員として継続的な寄付を行うことで、アイメイト協会の活動を長期的に支援してまいります。

企業として社会課題に向き合い、持続的な支援を続けることが、より良い社会の実現につながると考えています。









■代表取締役 金子 真也 コメント

「今回、アイメイト協会の活動を実際に体験させていただき、視覚障害のある方々の日常や盲導犬が果たす役割の大きさを改めて学びました。アイメイトは盲導犬・補助犬ではなく、人生に寄り添うかけがえのないパートナーであると実感しました。

企業としてできることは限られていますが、まず行動し、継続することに意味があると考えています。今後もリライズホームは、住まいを通じて人々の暮らしを支える企業として、社会課題に向き合い、継続的な支援を行ってまいります。」









■リライズホームの社会貢献活動について

当社は「不動産を通じて、お客様とそのご家族の人生を豊かにする」という理念のもと、住まいに関する価値提供に加え、企業として地域社会や社会課題への貢献にも積極的に取り組んでいます。

今後も、持続可能な社会の実現に向け、事業活動と社会貢献活動の両面から、より良い未来づくりに取り組んでまいります。









■寄付概要

・寄付日： 2026年6月1日(月)

・寄付先： 公益財団法人アイメイト協会

https://www.eyemate.org/

・目的 ： 視覚障害への理解促進と共生社会の実現に貢献するため









■会社概要

会社名 ： リライズホーム株式会社

従業員数： 35名 / 2026年4月1日時点

事務所 ： 東京都武蔵野市境2丁目2-12 清本ビル

URL ： https://www.rerise-h.co.jp/

代表者 ： 代表取締役 金子 真也

設立 ： 2017年4月5日

事業内容： 戸建・マンション・土地等の不動産売買仲介 / 戸建分譲事業 /

中古マンション買取再販事業 / 空き家・空き地コンサルティング事業 /

住宅ローン相談 / FP / 内外装・リフォーム・リノベーションのご提案 /

不動産ソリューション事業