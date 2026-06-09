株式会社Redcomet(本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋本 渉)は、LA発のヘルシーな食文化をルーツに持つPoke Bowl(ポケ／ポキボウル)専門店「SCALES(スケール)」の新店舗を、2026年6月14日(日)、沖縄・北谷町砂辺にオープンします。





「SCALES」のポキボウル





東京・中目黒で誕生したポキボウルブランドが、宮城海岸(砂辺海岸)から徒歩すぐという絶好のロケーションに登場。北谷エリアで毎日食べたくなるヘルシーな海辺のごはんとして、観光客にも地元の方にも気軽に楽しんでいただけるポキボウルを提供いたします。





「SCALES(スケール)北谷店」詳細URL： https://scales.okinawa/





朝8時から営業しており、モーニング、サーフィン後、ランニング後のリフレッシュにも最適なスポットです。









■商品の特徴

SCALESのポキボウルは、新鮮な魚介と彩り豊かな野菜を自由に組み合わせて、自分だけの「ポケ(POKE)」をカスタムできるのが最大の魅力です。沖縄・北谷でヘルシーランチ、モーニング、トレーニング後の食事、テイクアウトを探している方にぴったりです。





選べるソースと具材で自分だけの一杯に





■主な特徴

＜LAスタイルのヘルシーなポキボウル＞

マグロ・サーモン・エビなどの新鮮な魚介に、ケールや黒米などヘルシーなベースを選べる構成。





＜選べるソースと具材で自分だけの一杯に＞

コチュジャン、クラシックチリ、スパイシーマヨなど、味の決め手となるソースが豊富。





＜沖縄らしいトッピングも充実＞

海ぶどうや島豆腐などの沖縄食材に加え、アボカドやフライドガーリックなど人気の定番トッピングも選択可能。





＜朝活・運動後にちょうどいい軽やかさ＞

低脂質・高たんぱくの構成で、サーフィンやランニング後のエネルギー補給にも適しています。









■ドリンクメニューの特徴

ポキボウルと相性の良いドリンクも幅広く用意しております。朝の栄養補給や運動後のリカバリーに最適な、フルーツや野菜を使ったフレッシュスムージーなど朝活ユーザーや健康志向の方に支持されるラインナップです。





フレッシュスムージー





■プレオープンイベントについて

SCALES北谷店では2日間限定でプレオープンを開催いたします。





開催期間：2026年6月10日(水)・11日(木) 8:00～18:00





期間中、Instagramをフォローしていただいたお客様は、ポキボウル全品20％OFF。

グランドオープン前に、一足先にSCALES北谷店のポキボウルをお楽しみいただけます。





プレオープンイベント





■店舗概要

店舗名 ： SCALES(スケール)北谷店

開店日 ： 2026年6月14日(日)

所在地 ： 〒904-0111 沖縄県中頭郡北谷町砂辺247-20

Beach Side Town 5-D

アクセス ： アメリカンビレッジから車で5分／砂辺馬場公園から徒歩1分／

宮城海岸から徒歩5分

営業時間 ： 8:00～18:00

定休日 ： 不定休

URL ： https://scales.okinawa/

Instagram： https://www.instagram.com/scales.chatan









■会社概要

商号 ： 株式会社Redcomet

代表者 ： 代表取締役 橋本 渉

所在地 ： 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町23番17号 シティコート桜丘408

設立 ： 2007年1月

事業内容： WEB広告事業／飲食事業

資本金 ： 500万円









【本サイトに関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社Redcomet

Tel ： 03-6869-2125(受付：平日10時～17時)

Mail： info@redcomet-ad.jp