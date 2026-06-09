スカウト型就活イベント『デアイバ』を運営する株式会社DEiBA Company（本社：東京都千代田区、代表取締役：志村友樹）は、AthReebo株式会社との共催による無料オンラインセミナーを **2026年6月16日(火)** に開催いたします。 近年、多くの企業で若手社員の早期離職や入社後のミスマッチが課題となっています。採用市場が激化する中、採用数を増やすだけでなく、「長く活躍する人材を採用し、定着させる仕組みづくり」が重要視されています。 本セミナーでは、採用支援を手掛けるDEiBA Companyと、人材育成・組織開発支援を行うAthReeboが、それぞれの支援実績をもとに、「辞めない人材」を採用するための見極め方から、入社後の育成・定着施策までを実践的に解説します。 URL：https://deiba.jp/corporate/

**■ セミナータイトル** 離職率を抑えるための「辞めない人材の採り方と育て方」 せっかく採用した人材が、すぐに辞めてしまう…。 採用難の時代において、このようなお悩みをお持ちの企業様は少なくありません。 本セミナーでは、DEiBA CompanyとAthReeboの代表2名が登壇し、企業の成長に不可欠な「定着して活躍する人材」を獲得し、育成するための実践的なノウハウを徹底解説いたします！ **■ こんな方におすすめ** ・若手社員の早期離職や入社後のミスマッチに悩んでいる ・面接で「長く自社で活躍する人材」を確実に見極めたい ・辞めない人材を獲得するための採用要件・基準の作り方を知りたい ・採用（入り口）から育成（定着）まで、一貫したノウハウを学びたい 採用の入り口（採り方）から、入社後のフォロー（育て方）まで、両輪でアプローチすることで離職の課題は大きく改善できます。明日から自社で実践できるヒントが詰まった1時間です。 **■ 開催概要** • 日時： 2026年6月16日(火)12:00～13:00 • 開催形式： Zoomウェビナー（オンライン開催） • 登壇者： 金沢 景敏（AthReebo株式会社 代表取締役社長） 志村 友樹（株式会社DEiBA Company 代表取締役） **▼お申し込み・詳細はこちら** https://deiba.jp/c/company_seminars/pre?seminar_schedule_id=154

■グルディス型就活イベント『デアイバ』とは？

＜特徴＞ ・学生の「協働性」「主体性」「思考力」など非認知能力を可視化 ・その場でインターン・選考オファーが可能 ・採用媒体では出会いづらい“行動力ある層”と出会える

■28卒向け『デアイバ』開催日程

6月13日(土)東京 70名想定 6月14日(日)大阪 60名想定 6月20日(土)名古屋 50名想定 6月27日(土)福岡 50名想定 6月28日(日)大阪 60名想定 7月5日 (日)東京 70名想定 7月11日(土)東京 70名想定 7月18日(土)東京 70名想定 7月19日(日)名古屋 50名想定 7月26日(日)大阪 60名想定 詳細のスケジュールについては個別でご案内させていただきますので、 お気軽にご相談くださいませ。 ■資料請求・お問い合わせフォーム https://deiba.jp/corporate/inquiry/ ■直接メールでのお問い合わせ（担当：福田） miyu_fukuda@deiba.jp

■会社概要

会社名：株式会社DEiBA Company 所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11階 代表者：代表取締役 志村友樹 TEL：03-3221-5235 Mail：deiba-client@deiba.jp 公式HP：https://deiba.jp/corporate/ 担当：DEiBA Company 広報 福田