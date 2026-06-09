双日テックイノベーション株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：金武 達彦、略称：STech I［エス・テック・アイ］、以下 STech I)は、AIを活用したセキュリティ運用基盤を提供するStellar Cyber Inc.(本社：米国カリフォルニア州、CEO：Changming Liu、以下 Stellar Cyber)と販売代理店契約を締結し、AIを活用してSOC(Security Operation Center：セキュリティ運用センター)運用の効率化・自律化を実現する「Stellar Cyber Open XDR Platform」の提供を開始いたします。





STech Iは本製品の提供を通じて、クラウド、ネットワーク、エンドポイント、既存セキュリティ製品などから得られる多様なデータを統合・相関分析し、AIを活用した高度なセキュリティ運用を支援します。さらに、IT/OT統合環境を含む複雑なネットワーク領域においても、横断的な可視化と脅威分析を実現し、企業のセキュリティ運用高度化に貢献します。





STech I／Stellar Cyber ブランドシンボル





■背景と課題

近年、DXやクラウド活用の拡大に伴い、企業のIT環境はオンプレミス、クラウド、エンドポイント、ネットワークなど多様化・複雑化しています。

一方で、複数のセキュリティ製品から大量のアラートが日々発生しており、SOC担当者の負荷増大やセキュリティ人材不足が深刻化しています。その結果、重要な脅威の見落としや対応遅延など、セキュリティ運用上の課題が顕在化しています。

こうした背景から、既存のセキュリティ投資を活かしながら、多様なセキュリティデータを統合し、AIによって脅威分析や対応優先順位付けを自動化する「Autonomous SOC(自律型SOC)」のニーズが高まっています。

また製造業を中心に、従来は分離されていたITシステムとOTネットワークの接続も進んでおり、IT/OT統合環境を含めた横断的な可視化と脅威分析も重要な課題となっています。









■「Stellar Cyber Open XDR Platform」について

「Stellar Cyber Open XDR Platform」は、ネットワーク、エンドポイント、クラウド、各種セキュリティ機器などから得られる多様なデータを統合・相関分析し、AIを活用して脅威の兆候を分析するOpen XDRプラットフォームです。SIEM、NDRなどの主要なセキュリティ機能を単一のプラットフォームで提供し、SOC運用の効率化と高度化を支援します。

主な特長は以下の通りです。





● AIを活用したAutonomous SOC(自律型SOC)を実現

独自のMulti-Layer AI(TM)とGraphML相関分析により、大量のアラートを自動的に分析し、対応すべきインシデントを優先順位付けします。これにより、SOC担当者の運用負荷軽減と、セキュリティインシデントへの迅速な対応を支援します。Stellar Cyberの実績では、平均検知時間(MTTD)を最大8倍、平均対応時間(MTTR)を最大20倍改善した事例があります(※Stellar Cyber調べ)。





● オープンアーキテクチャによる既存環境との統合

400以上のコネクタにより、既存のセキュリティ製品やネットワーク機器とベンダーフリーで統合可能です。既存環境を大きく変更することなく導入できるため、段階的なセキュリティ運用高度化を実現します。





● IT/OT統合環境を含む幅広い領域を可視化

NDR機能を標準搭載し、全方向のネットワークトラフィックをリアルタイムに分析します。4,000以上のネットワークアプリケーションに対応し、従来のエンドポイント対策では検知が困難なネットワーク上の脅威も可視化します。









■Interop Tokyo 2026 出展のご案内

STech Iは、「Interop Tokyo 2026」のStellar Cyberブースに共同出展いたします。

AI駆動型のAutonomous SOC(自律型SOC)デモや、ネットワークトラフィックのライブ分析など、最新ソリューションを体感いただけます。





名称 ： Interop Tokyo 2026

会期 ： 2026年6月10日(水)～12日(金)

会場 ： 幕張メッセ(国際展示場 展示ホール3～8 / 国際会議場)

出展ブース ： 7F09

主催 ： Interop Tokyo 実行委員会

展示会サイト： https://www.interop.jp/









■Stellar Cyber様からのコメント

＜Stellar Cyber Inc. カントリーマネージャー 西山 拓氏＞

このたび、双日テックイノベーション様との販売代理店契約を締結し、強固なパートナーシップを構築できることを大変喜ばしく、心より歓迎いたします。アメリカを代表する最先端のサイバーセキュリティプラットフォームを展開する弊社にとって、日本市場において豊富な実績と深い信頼とプレゼンスを有する双日テックイノベーションが手を取り合うことで、より大きなビジネスを共に推進していけると確信しております。両社の強力な連携を通じて、日本企業のセキュリティ運用課題を解決し、日々高度化する脅威やサイバー攻撃から多くのお客様の重要な資産を守り抜くこと、これこそが我々の共通の使命だと考えております。今後、IT/OT統合環境をはじめとするあらゆるネットワーク領域で、最高峰の脅威対策を提供してまいります。









■双日テックイノベーションからのコメント

＜双日テックイノベーション株式会社 ネットワークインテグレーション事業本部 本部長 伊地知 崇＞

IT/OT環境の接続が進む中、セキュリティ運用には従来以上に広い範囲を把握し、限られた人員で迅速に判断する力が求められており、多くのお客さまに共通する課題となっています。STech Iは、Stellar Cyberの先進的なOpen XDR Platformを通じて、より高度かつ効率的なセキュリティ運用の実現に貢献してまいります。









■Stellar Cyberについて

社名 ： Stellar Cyber Inc.

所在地 ： 米国カリフォルニア州

URL ： https://stellarcyber.ai/

事業内容： AIを活用したOpen XDRプラットフォームの開発・提供









■双日テックイノベーションについて

社名 ： 双日テックイノベーション株式会社

所在地 ： 東京都千代田区二番町3-5麹町三葉ビル(受付6F)

設立 ： 1969年2月24日

URL ： https://www.sojitz-ti.com/

事業内容： 国内外の最新ソリューションによるネットワーク・ITインフラ構築、

システム開発、運用・保守などのサービス提供、

およびデジタルトランスフォーメーション支援。









■お知らせ

2024年7月1日より、当社の商号が「日商エレクトロニクス株式会社」から「双日テックイノベーション株式会社」に変更となりました。また、10月1日には、理念体系を策定、新たに略称STech I(エス・テック・アイ)のブランドシンボルを以下の通り発表いたしました。

Vision(ありたい姿)に掲げた「ITで未来を切り拓く先駆者」を目指して、お客さまの歩む先の道を照らして次の未来をつくることで、ビジネスに貢献するイノベーションに挑戦しつづけます。









*記載されている会社名、製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。

*記載の商品名、価格および担当部署、担当者、WebサイトのURLなどは、本リリース発表時点のものです。