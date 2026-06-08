昭和株式会社、健康食品表示と広告表現に関する社内研修を実施へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351756/images/bodyimage1】
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。健康食品表示と広告表現に関する社内研修を実施し、情報発信の基礎を共有します。
健康食品の情報発信では、分かりやすさと適切な表現の両立が求められます。昭和株式会社では、製品説明、表示確認、問い合わせ対応、店頭資料作成に関わる担当者向けに、基本的な確認項目を共有します。
研修では、医薬品のような表示を避け、原材料、保存方法、利用上の注意、品質確認資料など、確認可能な情報を中心に説明する方針を確認します。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。健康食品表示と広告表現に関する社内研修を実施し、情報発信の基礎を共有します。
健康食品の情報発信では、分かりやすさと適切な表現の両立が求められます。昭和株式会社では、製品説明、表示確認、問い合わせ対応、店頭資料作成に関わる担当者向けに、基本的な確認項目を共有します。
研修では、医薬品のような表示を避け、原材料、保存方法、利用上の注意、品質確認資料など、確認可能な情報を中心に説明する方針を確認します。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
プレスリリース詳細へ