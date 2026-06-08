昭和株式会社、「霊芝仙草」の健康食品情報を原料・製造管理の視点で整理
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351744/images/bodyimage1】
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。「霊芝仙草」について、原料情報と製造管理に関する基本資料を整理します。
霊芝仙草は、昭和株式会社が展開する健康食品の一つとして、製品名だけでなく、原材料、内容量、保存方法、利用上の注意、製造パートナーに関する情報を確認しやすくすることが重要です。
本製品は中日本カプセル株式会社で製造されており、昭和株式会社では、製造管理資料と表示情報をあわせて整理します。昭和堂 大塚店およびオンライン上の製品情報でも、購入前に確認されやすい項目を中心に案内してまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。「霊芝仙草」について、原料情報と製造管理に関する基本資料を整理します。
霊芝仙草は、昭和株式会社が展開する健康食品の一つとして、製品名だけでなく、原材料、内容量、保存方法、利用上の注意、製造パートナーに関する情報を確認しやすくすることが重要です。
本製品は中日本カプセル株式会社で製造されており、昭和株式会社では、製造管理資料と表示情報をあわせて整理します。昭和堂 大塚店およびオンライン上の製品情報でも、購入前に確認されやすい項目を中心に案内してまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
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