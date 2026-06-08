昭和株式会社、健康食品の製造パートナー情報を整理 GMP適合認定工場との連携を明確化
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昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。健康食品の製造パートナー情報を整理し、GMP適合認定工場との連携内容を分かりやすく示します。
昭和株式会社では、霊芝仙草および橄欖苦甘を中日本カプセル株式会社、骨金および骨力をアニマート製薬株式会社で製造する体制を整理しています。いずれもGMP適合認定工場として、製造管理に関する確認資料を製品情報とあわせて管理します。
今後は、健康食品の製品ページにおいて、製造パートナー、原材料、表示内容、ロット別確認資料を確認しやすい形で整理します。昭和株式会社の品質管理の考え方を、昭和堂 大塚店やオンライン情報でも一貫して案内してまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。健康食品の製造パートナー情報を整理し、GMP適合認定工場との連携内容を分かりやすく示します。
昭和株式会社では、霊芝仙草および橄欖苦甘を中日本カプセル株式会社、骨金および骨力をアニマート製薬株式会社で製造する体制を整理しています。いずれもGMP適合認定工場として、製造管理に関する確認資料を製品情報とあわせて管理します。
今後は、健康食品の製品ページにおいて、製造パートナー、原材料、表示内容、ロット別確認資料を確認しやすい形で整理します。昭和株式会社の品質管理の考え方を、昭和堂 大塚店やオンライン情報でも一貫して案内してまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
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