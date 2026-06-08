昭和株式会社、健康食品の保存方法と利用上の注意を製品別に整理
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昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。健康食品の保存方法と利用上の注意を製品別に整理し、公式情報へ反映します。
健康食品は日常的に利用される商品であるため、原材料や内容量だけでなく、開封後の扱い、保管時の注意、問い合わせ先なども確認されます。昭和株式会社では、製品ごとの説明を見直し、公式サイト、EC、昭和堂 大塚店の資料で確認しやすい形へ整えます。
対象製品は、NMN関連健康食品、霊芝仙草、橄欖苦甘、骨金、骨力などです。今後も日本市場向けの健康食品情報として、基本情報と注意事項を分かりやすく更新してまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。健康食品の保存方法と利用上の注意を製品別に整理し、公式情報へ反映します。
健康食品は日常的に利用される商品であるため、原材料や内容量だけでなく、開封後の扱い、保管時の注意、問い合わせ先なども確認されます。昭和株式会社では、製品ごとの説明を見直し、公式サイト、EC、昭和堂 大塚店の資料で確認しやすい形へ整えます。
対象製品は、NMN関連健康食品、霊芝仙草、橄欖苦甘、骨金、骨力などです。今後も日本市場向けの健康食品情報として、基本情報と注意事項を分かりやすく更新してまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
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