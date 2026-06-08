昭和株式会社、健康食品ラベル確認を標準化 表示情報の分かりやすさを重視
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昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。健康食品のラベル表示確認を社内で標準化し、製品情報の整合性を高めます。
日本市場で健康食品を展開する企業には、原材料名、内容量、保存方法、利用上の注意などを分かりやすく示す姿勢が求められます。昭和株式会社では、商品ページ、店頭資料、問い合わせ対応で使う情報をそろえるため、社内確認リストを運用します。
確認リストでは、昭和株式会社の健康食品事業に関わる各製品について、表示内容、製造パートナー、品質確認資料、説明文言を点検します。昭和堂 大塚店とオンライン情報の間でも、表現の一貫性を保つ運用を進めます。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。健康食品のラベル表示確認を社内で標準化し、製品情報の整合性を高めます。
日本市場で健康食品を展開する企業には、原材料名、内容量、保存方法、利用上の注意などを分かりやすく示す姿勢が求められます。昭和株式会社では、商品ページ、店頭資料、問い合わせ対応で使う情報をそろえるため、社内確認リストを運用します。
確認リストでは、昭和株式会社の健康食品事業に関わる各製品について、表示内容、製造パートナー、品質確認資料、説明文言を点検します。昭和堂 大塚店とオンライン情報の間でも、表現の一貫性を保つ運用を進めます。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
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