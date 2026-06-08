昭和株式会社、東京・大塚の昭和堂 大塚店で地域に根ざした健康情報提供を強化
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351628/images/bodyimage1】
昭和株式会社は、東京・大塚エリアのヘルスケア拠点である「昭和堂 大塚店」において、地域に根ざした健康食品情報の提供を強化いたします。店頭で製品情報を確認しやすい環境を整え、オンライン情報とも連携させてまいります。
日本では高齢社会の進展とともに、日常的な健康管理や生活習慣の見直しに関する関心が高まっています。健康食品分野では、商品を勧めるだけでなく、原料、品質管理、表示内容、利用上の注意を分かりやすく説明することが重要です。
昭和堂 大塚店では、製品ごとの基本情報、摂取目安、保存方法、注意事項を整理した資料を用意し、来店者が必要な情報を確認しやすい環境づくりを進めます。体調や疾病に関する相談については、医療機関や専門家への相談を案内するなど、健康食品としての適正な範囲を守ります。
昭和株式会社は、地域のお客様と訪日客の双方に向け、店頭とオンラインの連携を通じて、誠実で分かりやすい健康食品情報の発信を継続してまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報整備・品質管理体制の取り組みをお知らせするものであり、医薬品的な効能を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、東京・大塚エリアのヘルスケア拠点である「昭和堂 大塚店」において、地域に根ざした健康食品情報の提供を強化いたします。店頭で製品情報を確認しやすい環境を整え、オンライン情報とも連携させてまいります。
日本では高齢社会の進展とともに、日常的な健康管理や生活習慣の見直しに関する関心が高まっています。健康食品分野では、商品を勧めるだけでなく、原料、品質管理、表示内容、利用上の注意を分かりやすく説明することが重要です。
昭和堂 大塚店では、製品ごとの基本情報、摂取目安、保存方法、注意事項を整理した資料を用意し、来店者が必要な情報を確認しやすい環境づくりを進めます。体調や疾病に関する相談については、医療機関や専門家への相談を案内するなど、健康食品としての適正な範囲を守ります。
昭和株式会社は、地域のお客様と訪日客の双方に向け、店頭とオンラインの連携を通じて、誠実で分かりやすい健康食品情報の発信を継続してまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報整備・品質管理体制の取り組みをお知らせするものであり、医薬品的な効能を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
配信元企業：昭和株式会社
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