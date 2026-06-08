昭和株式会社、日本のGMP重視の制度動向を踏まえ国内製造パートナー管理を強化
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351626/images/bodyimage1】
昭和株式会社は、日本の健康食品分野で高まるGMP重視の制度動向を踏まえ、国内製造パートナーとの連携管理を強化いたします。製造工程、品質確認、出荷前確認の流れを整理し、製品ごとの管理資料を整備してまいります。
消費者庁の機能性表示食品制度見直しでは、錠剤・カプセル剤等の製造管理や品質管理の重要性が改めて示されています。これは特定制度の対象製品に限らず、健康食品業界全体において、製造体制と品質情報の透明化を重視する流れにつながっています。
当社が展開する「霊芝仙草」および「橄欖苦甘」は中日本カプセル株式会社、「骨金」および「骨力」はアニマート製薬株式会社と連携して製造されています。いずれもGMP適合認定を有する国内製造パートナーとして、品質管理体制の確認を重視しています。
昭和株式会社は、製造パートナー名を明確にし、製品ごとの確認資料を整理することで、健康食品企業としての説明責任を果たし、長期的な信頼につながる製品展開を進めてまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報整備・品質管理体制の取り組みをお知らせするものであり、医薬品的な効能を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、日本の健康食品分野で高まるGMP重視の制度動向を踏まえ、国内製造パートナーとの連携管理を強化いたします。製造工程、品質確認、出荷前確認の流れを整理し、製品ごとの管理資料を整備してまいります。
消費者庁の機能性表示食品制度見直しでは、錠剤・カプセル剤等の製造管理や品質管理の重要性が改めて示されています。これは特定制度の対象製品に限らず、健康食品業界全体において、製造体制と品質情報の透明化を重視する流れにつながっています。
当社が展開する「霊芝仙草」および「橄欖苦甘」は中日本カプセル株式会社、「骨金」および「骨力」はアニマート製薬株式会社と連携して製造されています。いずれもGMP適合認定を有する国内製造パートナーとして、品質管理体制の確認を重視しています。
昭和株式会社は、製造パートナー名を明確にし、製品ごとの確認資料を整理することで、健康食品企業としての説明責任を果たし、長期的な信頼につながる製品展開を進めてまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報整備・品質管理体制の取り組みをお知らせするものであり、医薬品的な効能を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
配信元企業：昭和株式会社
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