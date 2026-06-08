YouTubeシリーズ「Quiet Luxury」に新章 エムズシステムは録音エンジニア・山口泰氏による特別マスタリング版「Special Quiet Luxury」を6月25日より配信開始
有限会社エムズシステム（東京都中央区新富2－1－4、代表取締役：三浦光仁）は、YouTubeシリーズ「Quiet Luxury 」の新章として、レコーディングエンジニア・山口泰氏（Monk Beat）による特別マスタリングを施した「Special Quiet Luxury」を、2026年6月25日より配信開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351587/images/bodyimage1】
「Special Quiet Luxury」について
「Quiet Luxury」な空間に波動スピーカーをさりげなく配置した映像シリーズとして配信を続けてきました。今回の「Special Quiet Luxury」は、その映像と音楽に、山口泰氏による特別なマスタリングを加えた新章です。
山口氏からのコンセプトを、そのままお伝えします。
「音楽における音を波動として捉えると、耳で聴く情報とは別に身体で感じる波動があります。私たちが海や森に行き、自然に囲まれる時、耳の情報だけでなく、身体が受ける波動で居心地を判断しますよね。そこで今回、音楽を身体に伝わる音波として捉え、"Quiet Luxury" にマスタリングを施します。今まで以上に脳が休まり、力みが取れ、癒やしと心の集中力も高まると思います。」
- 山口泰（レコーディングエンジニア＆クリスタルボウル奏者 / Monk Beat）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351587/images/bodyimage2】
波動スピーカーとの深い共鳴
エムズシステムの波動スピーカーは、紙と木という天然素材のみで構成され、音を360度に広げる「音のエアコンディショナー」として、20年以上にわたって空間と音の融合を追求してきました。
「耳で聴く情報とは別に、身体で感じる波動がある」--山口氏のこの言葉は、波動スピーカーが長年体現してきた哲学と、深いところで重なります。
Special Quiet Luxuryは、山口氏の特別マスタリングによる音楽と、エムズシステムの波動スピーカーが組み合わさったとき、最も深く体験されるコンテンツです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351587/images/bodyimage3】
山口泰氏について
レコーディングエンジニア＆クリスタルボウル奏者。フレンチボッサのミューズとして日本でも広く知られるクレモンティーヌのレコーディングエンジニアを担当。録音現場で波動スピーカーを重用し、その音質を高く評価してきた音のプロフェッショナルです。
エムズシステムのYouTubeシリーズ「Room to Breathe」を聴いた際には、以下のコメントを寄せています。
「軽やかで美しいことは音楽を作る上で大切な要因の一つです。エムズスピーカーはまさしく『音のエアコン』、それも超繊細で優秀なクオリティーだと録音現場で重用し実感しています。」
レコーディングエンジニア＆アーティスト 1965年生まれ
東京電機大学及びサンフランシスコ州立大学で音響工学を学び ビクタースタジオに。
1997年ニューヨークに拠点を移しスタジオを立ち上げる 2001年9月11日アメリカ同時多発テロに直面 音楽の意味と人生観を問い直し以降ヒットチャート意識の制作から「愛」のエネルギー意識の制作に変える 現在は薬王寺（千葉県南房総市）をレコーディングスタジオとして活動
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351587/images/bodyimage4】
シリーズの軌跡と今後
「Quiet Luxury」および「Room to Breathe」は2026年春の配信開始以来、日本語・フランス語・英語・スペイン語・イタリア語圏から視聴者が集まり、多言語のコメントが届き続けています。
パリ・カンヌ・ドーヴィルとフランスを旅し、コモ湖畔からイタリアへと舞台を移した現在、「Special Quiet Luxury」という新章が加わることで、シリーズはさらに深みを増します。
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配信情報
配信開始日： 2026年6月25日 配信先： YouTube「Quiet Luxury」チャンネル チャンネルURL： https://www.youtube.com/@Ms-system-sound
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コアナラティブ
「音は、空間の空気を変える。」
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会社概要
会社名： 有限会社エムズシステム 代表者： 代表取締役 三浦光仁 所在地： 東京都中央区新富2－1－4 設立： 2000年 事業内容： 波動スピーカーの企画・販売・ショールーム運営 公式サイト： https://www.mssystem.co.jp お問い合わせ： info@mssystem.co.jp ／ 03-5542-7432
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351587/images/bodyimage5】
配信元企業：有限会社エムズシステム
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351587/images/bodyimage1】
「Special Quiet Luxury」について
「Quiet Luxury」な空間に波動スピーカーをさりげなく配置した映像シリーズとして配信を続けてきました。今回の「Special Quiet Luxury」は、その映像と音楽に、山口泰氏による特別なマスタリングを加えた新章です。
山口氏からのコンセプトを、そのままお伝えします。
「音楽における音を波動として捉えると、耳で聴く情報とは別に身体で感じる波動があります。私たちが海や森に行き、自然に囲まれる時、耳の情報だけでなく、身体が受ける波動で居心地を判断しますよね。そこで今回、音楽を身体に伝わる音波として捉え、"Quiet Luxury" にマスタリングを施します。今まで以上に脳が休まり、力みが取れ、癒やしと心の集中力も高まると思います。」
- 山口泰（レコーディングエンジニア＆クリスタルボウル奏者 / Monk Beat）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351587/images/bodyimage2】
波動スピーカーとの深い共鳴
エムズシステムの波動スピーカーは、紙と木という天然素材のみで構成され、音を360度に広げる「音のエアコンディショナー」として、20年以上にわたって空間と音の融合を追求してきました。
「耳で聴く情報とは別に、身体で感じる波動がある」--山口氏のこの言葉は、波動スピーカーが長年体現してきた哲学と、深いところで重なります。
Special Quiet Luxuryは、山口氏の特別マスタリングによる音楽と、エムズシステムの波動スピーカーが組み合わさったとき、最も深く体験されるコンテンツです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351587/images/bodyimage3】
山口泰氏について
レコーディングエンジニア＆クリスタルボウル奏者。フレンチボッサのミューズとして日本でも広く知られるクレモンティーヌのレコーディングエンジニアを担当。録音現場で波動スピーカーを重用し、その音質を高く評価してきた音のプロフェッショナルです。
エムズシステムのYouTubeシリーズ「Room to Breathe」を聴いた際には、以下のコメントを寄せています。
「軽やかで美しいことは音楽を作る上で大切な要因の一つです。エムズスピーカーはまさしく『音のエアコン』、それも超繊細で優秀なクオリティーだと録音現場で重用し実感しています。」
レコーディングエンジニア＆アーティスト 1965年生まれ
東京電機大学及びサンフランシスコ州立大学で音響工学を学び ビクタースタジオに。
1997年ニューヨークに拠点を移しスタジオを立ち上げる 2001年9月11日アメリカ同時多発テロに直面 音楽の意味と人生観を問い直し以降ヒットチャート意識の制作から「愛」のエネルギー意識の制作に変える 現在は薬王寺（千葉県南房総市）をレコーディングスタジオとして活動
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351587/images/bodyimage4】
シリーズの軌跡と今後
「Quiet Luxury」および「Room to Breathe」は2026年春の配信開始以来、日本語・フランス語・英語・スペイン語・イタリア語圏から視聴者が集まり、多言語のコメントが届き続けています。
パリ・カンヌ・ドーヴィルとフランスを旅し、コモ湖畔からイタリアへと舞台を移した現在、「Special Quiet Luxury」という新章が加わることで、シリーズはさらに深みを増します。
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配信情報
配信開始日： 2026年6月25日 配信先： YouTube「Quiet Luxury」チャンネル チャンネルURL： https://www.youtube.com/@Ms-system-sound
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コアナラティブ
「音は、空間の空気を変える。」
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会社概要
会社名： 有限会社エムズシステム 代表者： 代表取締役 三浦光仁 所在地： 東京都中央区新富2－1－4 設立： 2000年 事業内容： 波動スピーカーの企画・販売・ショールーム運営 公式サイト： https://www.mssystem.co.jp お問い合わせ： info@mssystem.co.jp ／ 03-5542-7432
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351587/images/bodyimage5】
配信元企業：有限会社エムズシステム
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