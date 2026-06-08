【麻布大学】猫の骨軟骨異形成に関連する遺伝子変異、重症リスクが高い型の割合が減少 〜国内8,610頭の品種横断的な変異頻度の調査により、適切な繁殖管理に向けた遺伝子検査の重要性が示唆

【麻布大学】猫の骨軟骨異形成に関連する遺伝子変異、重症リスクが高い型の割合が減少 〜国内8,610頭の品種横断的な変異頻度の調査により、適切な繁殖管理に向けた遺伝子検査の重要性が示唆