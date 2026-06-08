立正大学チャレンジ奨学生が企画・開催 障がいのある方々の“世界”を作品で感じる美術展 「君から見える世界はどんな世界？」

立正大学チャレンジ奨学生が企画・開催 障がいのある方々の“世界”を作品で感じる美術展 「君から見える世界はどんな世界？」