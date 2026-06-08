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実践女子学園が「第24回 下田歌子賞」でエッセイ・短歌を募集 今年のテーマは 「自分らしさが輝くとき」
エッセイ・短歌の公募賞「下田歌子賞」。第24回となる今年のテーマは「自分らしさが輝くとき」。小学生、中高生、一般の3部に分け、エッセイ・短歌を募集します。 いずれも9月3日（木）締め切りです。 発表・表彰式は、恵那文化センター（岐阜県恵那市）で行います。
実践女子学園（東京都日野市、理事長：木島葉子）は、岐阜県恵那市と共に、恵那市先人顕彰事業「下田歌子賞」を主催しています。この「下田歌子賞」は、学園創立者である下田歌子の業績を顕彰しつつ、現代人の生き方や考え方、教育のあり方などを共に考え、学ぶために設けられた公募賞です。本年度は「自分らしさが輝くとき」をテーマに、以下のとおりエッセイと短歌を募集します。
第24回 テーマ「自分らしさが輝くとき」
「綾錦着てかへらずば三国山 またふたたびは越えじとぞ思ふ」
（故郷を旅立つ今、この胸に抱いている志を果たして立身出世するまでは、故郷に通じるこの三国山の峠を二度と越えない。必ず成功して戻ってくる）
わが国近代女子教育の先駆者と言われる下田歌子先生は、固い決意と強い思いを歌に託して、16歳でふるさと岩村を離れ東京へと旅立ちました。
【応募締切】 2026年9月3日（木） ※必着
【発表・表彰式】 2026年12月20日（日） 場所：岐阜県恵那市
【応募方法】 詳細は、以下ページをご確認ください。
恵那市「下田歌子賞」ホームページhttps://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kyoikuiinkai/shogaigakushuka/1_3/shimodautakosho/1718.html
【主 催】恵那市先人顕彰事業「下田歌子賞」実行委員会、学校法人実践女子学園、岐阜県
恵那市、恵那市教育委員会
【後 援】岐阜県教育委員会、多治見市教育委員会、土岐市教育委員会、瑞浪市教育委員会、
中津川市教育委員会、東京都日野市、日野市教育委員会、嚶鳴(おうめい)協議会
▼本件に関する問い合わせ先
実践女子学園
社会連携推進室
住所：〒150-8351 東京都渋谷区東1-1-49
TEL：TEL: 03-6450-6838
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
実践女子学園（東京都日野市、理事長：木島葉子）は、岐阜県恵那市と共に、恵那市先人顕彰事業「下田歌子賞」を主催しています。この「下田歌子賞」は、学園創立者である下田歌子の業績を顕彰しつつ、現代人の生き方や考え方、教育のあり方などを共に考え、学ぶために設けられた公募賞です。本年度は「自分らしさが輝くとき」をテーマに、以下のとおりエッセイと短歌を募集します。
「綾錦着てかへらずば三国山 またふたたびは越えじとぞ思ふ」
（故郷を旅立つ今、この胸に抱いている志を果たして立身出世するまでは、故郷に通じるこの三国山の峠を二度と越えない。必ず成功して戻ってくる）
わが国近代女子教育の先駆者と言われる下田歌子先生は、固い決意と強い思いを歌に託して、16歳でふるさと岩村を離れ東京へと旅立ちました。
【応募締切】 2026年9月3日（木） ※必着
【発表・表彰式】 2026年12月20日（日） 場所：岐阜県恵那市
【応募方法】 詳細は、以下ページをご確認ください。
恵那市「下田歌子賞」ホームページhttps://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kyoikuiinkai/shogaigakushuka/1_3/shimodautakosho/1718.html
【主 催】恵那市先人顕彰事業「下田歌子賞」実行委員会、学校法人実践女子学園、岐阜県
恵那市、恵那市教育委員会
【後 援】岐阜県教育委員会、多治見市教育委員会、土岐市教育委員会、瑞浪市教育委員会、
中津川市教育委員会、東京都日野市、日野市教育委員会、嚶鳴(おうめい)協議会
▼本件に関する問い合わせ先
実践女子学園
社会連携推進室
住所：〒150-8351 東京都渋谷区東1-1-49
TEL：TEL: 03-6450-6838
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/