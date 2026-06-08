QFN Package Market (QFN PACKAGE MARKET (QFNパッケージ市場）調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年

SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月02に「QFN PACKAGE MARKET (QFNパッケージ市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。QFNパッケージに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。





QFN PACKAGE MARKET (QFNパッケージ市場）の概要QFN PACKAGE MARKET (QFNパッケージ市場）に関する当社の調査レポートによると、QFN PACKAGE MARKET (QFNパッケージ市場）規模は 2035 年に約 1412.8 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の QFN PACKAGE MARKET (QFNパッケージ市場）規模は約 623.7 百万米ドルとなっています。QFNパッケージ に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.52% の CAGR で成長するとも述べられています。SDKI Analyticsの専門家によると、QFN PACKAGE MARKET (QFNパッケージ市場）シェアの拡大は、電気トラックや電気バスを含む商用車の電動化が進んでいることによるものです。これらの車両には、振動や熱に耐えうる堅牢なパワーモジュールや、QFNパッケージに収められたバッテリー管理用ICが求められています。国際クリーン交通委員会（ICCT）の報告によれば、2024年における世界の電気バス販売台数は80,000台に達しており、これによりQFNパッケージの対象市場は、乗用EVの領域を超えて拡大しています。さらに、ヘルスケア分野における持続血糖測定器（CGM）の普及も、小型化されたQFNパッケージへの需要を牽引しています。国際糖尿病連合（IDF）によると、糖尿病を患う成人の数は、2050年までに853百万人に達すると予測されています。この動向に伴い、QFNパッケージ全体の需要量も増加すると見込まれています。QFNパッケージに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/qfn-package-market/590642360QFNパッケージに関する市場調査によると、中級クラスの車両における先進運転支援システム（ADAS）の採用拡大や、5G固定無線アクセス（FWA）デバイスの急速な普及に伴い、同パッケージの市場シェアは拡大していくと予測されています。しかし、DFNパッケージをはじめとする代替パッケージタイプからの激しい価格競争圧力が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれます。DFNパッケージは、特定のピン数において、同等の電気的性能をより低コストで提供できるという特長を持っています。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351706/images/bodyimage1】

QFN PACKAGE MARKET (QFNパッケージ市場）セグメンテーションの傾向分析



QFN PACKAGE MARKET (QFNパッケージ市場）の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、QFNパッケージ の市場調査は、アプリケーション別、タイプ別、エンドユーザー産業別と地域に分割されています。



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QFNパッケージ MARKET (QFN PACKAGE MARKET (QFNパッケージ市場））は、アプリケーション別に基づいて、民生用電子機器、車載用電子機器、産業用電子機器、通信機器、及びヘルスケア機器に分割されています。民生用電子機器セグメントは、電子機器の小型化に対する需要の高まりに加え、スマートフォンや5G対応デバイスの生産拡大を背景に、予測期間を通じて42%の市場シェアを占めると見込まれています。



さらに、民生用電子機器における半導体搭載比率の上昇や、ウェアラブルデバイス市場の拡大も、高度なQFNパッケージに対する需要を牽引しています。



QFNパッケージの地域市場の見通し



QFN PACKAGE MARKET (QFNパッケージ市場）調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。中でもアジア太平洋地域の市場は、ウェアラブル機器向けのワイヤレス充電コイルおよびコントローラーの生産集中に加え、中国、韓国、日本、インドにおける民生用電子機器製造の力強い拡大に牽引され、2026―2035年にかけて51%という圧倒的な市場シェアを占め、8.6%という最速の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。



これに加え、車載用電子機器や電気自動車（EV）の生産拡大、さらにはIoTやスマートデバイスの導入が進んでいることも、同地域の市場成長を後押ししています。



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QFNパッケージの競争のランドスケープ



当社のQFN PACKAGE MARKET (QFNパッケージ市場）調査報告書によると、最も著名な世界の主要なプレーヤーは次のとおりです:



● Amkor Technology, Inc.

● ASE Group

● STATS ChipPAC (JCET Group)

● Texas Instruments

● UTAC Holdings Ltd.



これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです:



● Renesas Electronics

● Rohm Semiconductor

● Toshiba Electronic Devices

● Seiken Co., Ltd.

● Shenzhen Jianhongda Electronic Technical Co., Ltd.



会社概要：



SDKI Analyticsの目標は、信頼できる詳細な市場調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、競争環境に関する詳細な市場レポートの調査と提供に重点を置くだけでなく、最大限の成長と成功に向けてお客様のビジネスを完全に変革することにも重点を置いています。当社の市場調査アナリストは、さまざまな業界や市場分野のあらゆる規模の企業と長年働いてきた経験に基づいています。

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