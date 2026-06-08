Additive Manufacturing with Metal Powder Market（金属粉末を用いた積層造形市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月04に「Additive Manufacturing with Metal Powder Market(金属粉末を用いた積層造形市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。金属粉末を用いた積層造形に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Additive Manufacturing with Metal Powder Market(金属粉末を用いた積層造形市場)の概要
Additive Manufacturing with Metal Powder Market(金属粉末を用いた積層造形市場)に関する当社の調査レポートによると、Additive Manufacturing with Metal Powder Market(金属粉末を用いた積層造形市場)規模は 2035 年に約 1,617億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Additive Manufacturing with Metal Powder Market(金属粉末を用いた積層造形市場)規模は約 403億米ドルとなっています。金属粉末を用いた積層造形に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 14.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Additive Manufacturing with Metal Powder Market(金属粉末を用いた積層造形市場)のシェア拡大は、サプライチェーンの国内回帰によるものです。この国内回帰により、製造業者は生産拠点を国内に戻さざるを得なくなっています。パンデミックによる混乱の後、米国やヨーロッパの企業は、アジアからの鋳造品を何週間も待つことを望んでいません。金属粉末を用いた積層造形は、必要な場所で、必要な時に複雑な部品を製造できます。さらに、米国エネルギー省は、積層造形は従来の方法と比較して、廃棄物と材料費を約90%削減できると指摘しています。国内サプライチェーンの再構築を目指す企業にとって、この数字は非常に魅力的です。
Additive Manufacturing with Metal Powderに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/additive-manufacturing-with-metal-powder-market/590642367
金属粉末を用いた積層造形に関する市場調査によると、金属粉末のコスト低下により市場シェアが拡大する見込みです。初期の導入企業はチタンやニッケルをベースとした粉末に莫大な費用を費やしていましたが、特殊合金メーカーからリサイクル粉末メーカーまで、より多くのサプライヤーが市場に参入したことで価格が下落しています。投入コストの低下は、小規模メーカーが実験的な取り組みを行う余裕を生み出します。実験の増加はアプリケーションの拡大につながり、アプリケーションの拡大は生産量の増加につながります。これは好循環と言えるでしょう。
しかしながら、後処理におけるボトルネックが生産量を静かに阻害しており、今後数年間の市場成長を制限する要因になると予想されています。部品は数時間で造形できますが、その後、サポート材の除去、熱処理、最終公差への機械加工、検査といった工程が必要になります。これらの工程ごとに時間とコストが増加します。
自動車産業のような大量生産産業では、こうした後処理の遅延により、積層造形は従来の鋳造や鍛造よりも競争力が劣ります。後処理のボトルネックが解消されるまでは、金属粉末を用いた積層造形は、少量から中量生産のニッチ市場にとどまるでします。
Additive Manufacturing with Metal Powder Market(金属粉末を用いた積層造形市場)の概要
Additive Manufacturing with Metal Powder Market(金属粉末を用いた積層造形市場)に関する当社の調査レポートによると、Additive Manufacturing with Metal Powder Market(金属粉末を用いた積層造形市場)規模は 2035 年に約 1,617億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Additive Manufacturing with Metal Powder Market(金属粉末を用いた積層造形市場)規模は約 403億米ドルとなっています。金属粉末を用いた積層造形に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 14.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Additive Manufacturing with Metal Powder Market(金属粉末を用いた積層造形市場)のシェア拡大は、サプライチェーンの国内回帰によるものです。この国内回帰により、製造業者は生産拠点を国内に戻さざるを得なくなっています。パンデミックによる混乱の後、米国やヨーロッパの企業は、アジアからの鋳造品を何週間も待つことを望んでいません。金属粉末を用いた積層造形は、必要な場所で、必要な時に複雑な部品を製造できます。さらに、米国エネルギー省は、積層造形は従来の方法と比較して、廃棄物と材料費を約90%削減できると指摘しています。国内サプライチェーンの再構築を目指す企業にとって、この数字は非常に魅力的です。
Additive Manufacturing with Metal Powderに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/additive-manufacturing-with-metal-powder-market/590642367
金属粉末を用いた積層造形に関する市場調査によると、金属粉末のコスト低下により市場シェアが拡大する見込みです。初期の導入企業はチタンやニッケルをベースとした粉末に莫大な費用を費やしていましたが、特殊合金メーカーからリサイクル粉末メーカーまで、より多くのサプライヤーが市場に参入したことで価格が下落しています。投入コストの低下は、小規模メーカーが実験的な取り組みを行う余裕を生み出します。実験の増加はアプリケーションの拡大につながり、アプリケーションの拡大は生産量の増加につながります。これは好循環と言えるでしょう。
しかしながら、後処理におけるボトルネックが生産量を静かに阻害しており、今後数年間の市場成長を制限する要因になると予想されています。部品は数時間で造形できますが、その後、サポート材の除去、熱処理、最終公差への機械加工、検査といった工程が必要になります。これらの工程ごとに時間とコストが増加します。
自動車産業のような大量生産産業では、こうした後処理の遅延により、積層造形は従来の鋳造や鍛造よりも競争力が劣ります。後処理のボトルネックが解消されるまでは、金属粉末を用いた積層造形は、少量から中量生産のニッチ市場にとどまるでします。