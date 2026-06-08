【中国時代劇「恋心は玉の如き」のタン・ソンユン】中国時代劇「蜀紅錦～紡がれる夢～」が6月8日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート│第1話は無料配信中
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年6月8日（月）より中国時代劇「蜀紅錦～紡がれる夢～」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351662/images/bodyimage1】
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中国時代劇「蜀紅錦～紡がれる夢～」のあらすじ
益州で錦王と呼ばれた季帰南（ジー･グイナン）は見事な染色の技術で蜀紅の糸を作り出したが濡れ衣を着せられ殺される。それから8年。花家に借金の返済をしながら母、兄とともに細々と染色工房を続ける娘・季英英（ジー･インイン）の前に楊家の三男・楊静瀾（ヤン･ジンラン）が現れる。彼女は気づいていなかったが、彼こそがかつて季（ジー）家の惨劇に居合わせた少年。新任の錦官として故郷に帰還した楊静瀾の目的は前任の錦官だった師匠の突然の死と季帰南の死の真相を調べることだった…。
キャスト
タン・ソンユン「恋心は玉の如き」「花様衛士～ロイヤル・ミッション～」
ジェン・イェチョン「祝卿好＜しゅくけいこう＞～永遠の幸せを君に～」「太陽と月の秘密～離人心上～」
ジン・チャオ「暖かくて、甘くて」「流光城市～ある一族の秘密」
チェン・シャオユン「一念関山(いちねんかんざん)-Journey to Love-」「斛珠＜コクジュ＞夫人～真珠の涙～」
ジャオ・ホワウェイ「流水舞花（りゅうすいまいか）～遥かなる月落城～」「清越坊の女たち～当家主母～」
スタッフ
原作：『蜀錦人家』ジュアンジュアン（樁樁）
演出：リュウ・ハイボー「黄泉がえりの皇妃～鳳凰の涙～」「鳳凰の飛翔」
シェン・ヤン「美人骨」 「黄泉がえりの皇妃 ～鳳凰の涙～ 」
ベン・ファン「美人骨」 「ラブ・デザイナー ～恋のお仕立てはじめます～」
脚本：ワン・ホン「有翡－Legend of Love－」「祈今朝～失われた記憶、共鳴する愛～」
チャオ・ミン
シュエ・ホェイミン
【配信開始日】
2026年6月8日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/shokkokin?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/shokkokin?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
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BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
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配信元企業：日本BS放送株式会社
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中国時代劇「蜀紅錦～紡がれる夢～」のあらすじ
益州で錦王と呼ばれた季帰南（ジー･グイナン）は見事な染色の技術で蜀紅の糸を作り出したが濡れ衣を着せられ殺される。それから8年。花家に借金の返済をしながら母、兄とともに細々と染色工房を続ける娘・季英英（ジー･インイン）の前に楊家の三男・楊静瀾（ヤン･ジンラン）が現れる。彼女は気づいていなかったが、彼こそがかつて季（ジー）家の惨劇に居合わせた少年。新任の錦官として故郷に帰還した楊静瀾の目的は前任の錦官だった師匠の突然の死と季帰南の死の真相を調べることだった…。
キャスト
タン・ソンユン「恋心は玉の如き」「花様衛士～ロイヤル・ミッション～」
ジェン・イェチョン「祝卿好＜しゅくけいこう＞～永遠の幸せを君に～」「太陽と月の秘密～離人心上～」
ジン・チャオ「暖かくて、甘くて」「流光城市～ある一族の秘密」
チェン・シャオユン「一念関山(いちねんかんざん)-Journey to Love-」「斛珠＜コクジュ＞夫人～真珠の涙～」
ジャオ・ホワウェイ「流水舞花（りゅうすいまいか）～遥かなる月落城～」「清越坊の女たち～当家主母～」
スタッフ
原作：『蜀錦人家』ジュアンジュアン（樁樁）
演出：リュウ・ハイボー「黄泉がえりの皇妃～鳳凰の涙～」「鳳凰の飛翔」
シェン・ヤン「美人骨」 「黄泉がえりの皇妃 ～鳳凰の涙～ 」
ベン・ファン「美人骨」 「ラブ・デザイナー ～恋のお仕立てはじめます～」
脚本：ワン・ホン「有翡－Legend of Love－」「祈今朝～失われた記憶、共鳴する愛～」
チャオ・ミン
シュエ・ホェイミン
【配信開始日】
2026年6月8日（月）
【視聴ページ】
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【特集ページ】
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