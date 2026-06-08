【国内新承認※1】むくみ体質改善薬※2が2026年6月発売予定 | ジェネリック製薬
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351745/images/bodyimage1】
ジェネリック製薬史上初のむくみの体質改善薬※2として、「ムクキュット ナチュレ」を発売することが明らかになった。
2026年6月を目処に、Webで販売予定。
[体質にアプローチするむくみ医薬品]
むくみは、体内の水分バランスが崩れ、細胞間に水がたまり、異常に増加した状態です。
本医薬品は水分代謝を改善し、余分な水分を尿として体外へ排出してむくみを改善します。
また、体重を減らすことは膝の負担軽減に役立つため、本医薬品は、下半身の水分バランスを整えて、肥満を改善し、肥満に伴う膝関節・足の関節の腫れや痛みをとる働きがあります。
[商品概要]
商品名：ムクキュット ナチュレ
内容量：90錠/15日分
定価：\9,980（税込）
用法・用量：1日2回、食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。
販売経路：ホームページ（https://generics.co.jp/）よりご購入いただけます。
※1 医薬品の製造販売の承認
※2 体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものが対象
配信元企業：ジェネリック製薬株式会社
ジェネリック製薬史上初のむくみの体質改善薬※2として、「ムクキュット ナチュレ」を発売することが明らかになった。
2026年6月を目処に、Webで販売予定。
[体質にアプローチするむくみ医薬品]
むくみは、体内の水分バランスが崩れ、細胞間に水がたまり、異常に増加した状態です。
本医薬品は水分代謝を改善し、余分な水分を尿として体外へ排出してむくみを改善します。
また、体重を減らすことは膝の負担軽減に役立つため、本医薬品は、下半身の水分バランスを整えて、肥満を改善し、肥満に伴う膝関節・足の関節の腫れや痛みをとる働きがあります。
[商品概要]
商品名：ムクキュット ナチュレ
内容量：90錠/15日分
定価：\9,980（税込）
用法・用量：1日2回、食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。
販売経路：ホームページ（https://generics.co.jp/）よりご購入いただけます。
※1 医薬品の製造販売の承認
※2 体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものが対象
配信元企業：ジェネリック製薬株式会社
プレスリリース詳細へ