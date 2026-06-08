全国30都市のメディカルダイエット事情を調査 ── 地方都市ほど「対面クリニックの選択肢不足」が顕著、オンライン診療の需要が拡大
株式会社EMJが運営するGLP-1ダイエット専門情報メディア「GLP-1ナビ」（https://bl-style.net/）は、全国主要30都市におけるGLP-1受容体作動薬（マンジャロ）の処方クリニック事情を調査し、エリア別レポートとして公開しました。
調査の背景
GLP-1受容体作動薬を用いたメディカルダイエットへの関心が全国的に高まる一方、「自分の住んでいるエリアで処方を受けられるクリニックがあるのか」「対面とオンラインで料金にどのくらい差があるのか」といった地域別の情報は整理されていませんでした。
GLP-1ナビでは、全国30都市（東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、横浜、仙台、広島、神戸、京都、千葉、埼玉、川崎、北九州、熊本、岡山、静岡、新潟、金沢、那覇、長崎、鹿児島、大分、宇都宮、高崎、水戸、松山、高松、富山、福井）を対象に、対面クリニックの有無と料金水準、オンライン診療との価格差を調査しました。
調査結果の概要
1. 対面クリニックの選択肢は大都市に偏在
マンジャロを対面で処方可能なクリニック数は、東京・大阪・名古屋の3大都市圏に集中しています。地方都市では大手美容クリニックチェーン（湘南美容クリニック、TCB東京中央美容外科等）の支院が唯一の選択肢というケースが多く、長崎・鹿児島・大分・水戸・福井などでは対面の選択肢が2院以下にとどまっています。
2. 対面とオンラインの価格差は約2倍
対面クリニックのマンジャロ2.5mg（4本/月）の平均価格は月額20,000～30,000円であるのに対し、オンライン診療の最安値は月額12,000円でした。全国どこからでも同一価格で利用できるオンライン診療は、特に対面クリニックの選択肢が少ない地方都市において価格面での優位性が顕著です。
3. 離島・豪雪地帯ではオンライン診療が唯一の選択肢
沖縄県の離島（宮古島、石垣島）、長崎県の離島（五島列島、壱岐、対馬）、鹿児島県の離島（奄美大島、種子島、屋久島）では、対面のマンジャロ処方クリニックが存在しません。これらの地域の住民にとって、オンライン診療は「利用できる唯一の方法」です。
また、北海道・新潟・福井・富山などの豪雪地帯では、冬季に通院が困難になるケースが多く、通院不要のオンライン診療への需要が季節的に高まる傾向が見られます。
4. 美容関連支出は地域差あり、ただし「費用の振り替え」で対応可能
総務省「家計調査」やリクルート「ホットペッパービューティーアカデミー」のデータによると、理美容サービスへの支出額は都市部ほど高い傾向にあります。一方で、マンジャロのオンライン診療（月額12,000円～）はエステ痩身（月額20,000～50,000円）やパーソナルジム（月額30,000～80,000円）と比較して同等かそれ以下の費用感であり、「既存の美容支出を科学的根拠のある方法に振り替える」ことで追加負担なく始められるケースが多いことがわかりました。
エリア別レポートの詳細
全国30都市のエリア別レポートは「GLP-1ナビ」の各エリアページで公開しています。各都市の対面クリニック情報、料金比較、地域特性に応じた選び方ガイドを掲載しています。
https://bl-style.net/
GLP-1受容体作動薬に関する注意事項
GLP-1受容体作動薬（マンジャロ/チルゼパチド）は、日本国内では2型糖尿病治療薬として承認されています。体重管理目的での使用は適応外であり、自由診療（保険適用外・全額自己負担）です。使用にあたっては必ず医師の診察を受けた上で処方を受けてください。SNSやフリマアプリでの個人間売買は医薬品医療機器等法違反です。主な副作用として悪心、嘔吐、下痢、便秘、腹痛などが報告されています。
「GLP-1ナビ」について
サイト名：GLP-1ナビ
URL：https://bl-style.net/
運営：株式会社EMJ
開設：2015年
内容：GLP-1受容体作動薬に関する料金比較、副作用情報、クリニック選びガイド、全国30都市のエリア別情報を提供する専門メディア
本件に関するお問い合わせ
株式会社EMJ GLP-1ナビ編集部
メール：media@bl-style.net
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
調査の背景
GLP-1受容体作動薬を用いたメディカルダイエットへの関心が全国的に高まる一方、「自分の住んでいるエリアで処方を受けられるクリニックがあるのか」「対面とオンラインで料金にどのくらい差があるのか」といった地域別の情報は整理されていませんでした。
GLP-1ナビでは、全国30都市（東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、横浜、仙台、広島、神戸、京都、千葉、埼玉、川崎、北九州、熊本、岡山、静岡、新潟、金沢、那覇、長崎、鹿児島、大分、宇都宮、高崎、水戸、松山、高松、富山、福井）を対象に、対面クリニックの有無と料金水準、オンライン診療との価格差を調査しました。
調査結果の概要
1. 対面クリニックの選択肢は大都市に偏在
マンジャロを対面で処方可能なクリニック数は、東京・大阪・名古屋の3大都市圏に集中しています。地方都市では大手美容クリニックチェーン（湘南美容クリニック、TCB東京中央美容外科等）の支院が唯一の選択肢というケースが多く、長崎・鹿児島・大分・水戸・福井などでは対面の選択肢が2院以下にとどまっています。
2. 対面とオンラインの価格差は約2倍
対面クリニックのマンジャロ2.5mg（4本/月）の平均価格は月額20,000～30,000円であるのに対し、オンライン診療の最安値は月額12,000円でした。全国どこからでも同一価格で利用できるオンライン診療は、特に対面クリニックの選択肢が少ない地方都市において価格面での優位性が顕著です。
3. 離島・豪雪地帯ではオンライン診療が唯一の選択肢
沖縄県の離島（宮古島、石垣島）、長崎県の離島（五島列島、壱岐、対馬）、鹿児島県の離島（奄美大島、種子島、屋久島）では、対面のマンジャロ処方クリニックが存在しません。これらの地域の住民にとって、オンライン診療は「利用できる唯一の方法」です。
また、北海道・新潟・福井・富山などの豪雪地帯では、冬季に通院が困難になるケースが多く、通院不要のオンライン診療への需要が季節的に高まる傾向が見られます。
4. 美容関連支出は地域差あり、ただし「費用の振り替え」で対応可能
総務省「家計調査」やリクルート「ホットペッパービューティーアカデミー」のデータによると、理美容サービスへの支出額は都市部ほど高い傾向にあります。一方で、マンジャロのオンライン診療（月額12,000円～）はエステ痩身（月額20,000～50,000円）やパーソナルジム（月額30,000～80,000円）と比較して同等かそれ以下の費用感であり、「既存の美容支出を科学的根拠のある方法に振り替える」ことで追加負担なく始められるケースが多いことがわかりました。
エリア別レポートの詳細
全国30都市のエリア別レポートは「GLP-1ナビ」の各エリアページで公開しています。各都市の対面クリニック情報、料金比較、地域特性に応じた選び方ガイドを掲載しています。
https://bl-style.net/
GLP-1受容体作動薬に関する注意事項
GLP-1受容体作動薬（マンジャロ/チルゼパチド）は、日本国内では2型糖尿病治療薬として承認されています。体重管理目的での使用は適応外であり、自由診療（保険適用外・全額自己負担）です。使用にあたっては必ず医師の診察を受けた上で処方を受けてください。SNSやフリマアプリでの個人間売買は医薬品医療機器等法違反です。主な副作用として悪心、嘔吐、下痢、便秘、腹痛などが報告されています。
「GLP-1ナビ」について
サイト名：GLP-1ナビ
URL：https://bl-style.net/
運営：株式会社EMJ
開設：2015年
内容：GLP-1受容体作動薬に関する料金比較、副作用情報、クリニック選びガイド、全国30都市のエリア別情報を提供する専門メディア
本件に関するお問い合わせ
株式会社EMJ GLP-1ナビ編集部
メール：media@bl-style.net
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
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