マンジャロ処方のオンライン診療6社を料金調査、最大2.5倍の価格差が判明 ── GLP-1専門メディア「GLP-1ナビ」が比較レポートを公開
株式会社EMJが運営するGLP-1ダイエット専門情報メディア「GLP-1ナビ」（https://bl-style.net/）は、GLP-1受容体作動薬「マンジャロ（チルゼパチド）」を処方するオンライン診療クリニック6社の料金比較調査を実施し、結果を公開しました。
調査の背景
GLP-1受容体作動薬は、欧米で肥満治療薬として承認され、日本でも自由診療として処方するオンラインクリニックが急増しています。しかし自由診療のため統一価格がなく、クリニックごとに料金体系が大きく異なるのが現状です。
「どのクリニックがいくらなのか」「診察料や送料を含めた総額はいくらか」といった情報が整理されていないため、利用者が比較検討しにくい状況が続いていました。GLP-1ナビでは、利用者が正確な料金情報に基づいて判断できるよう、主要6社の料金を統一基準で調査しました。
調査結果の概要
マンジャロ2.5mg（4本/月）の月額料金を、薬代・診察料・送料を含む総額で比較した結果、最安値は月額12,000円、最高値は約30,000円で、最大約2.5倍の価格差があることが判明しました。
価格差の主な要因：診察料（無料～2,000円/回）、送料（無料～1,100円/回）、定期コースの割引有無、初回クーポンの適用条件
また、3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月の継続使用を想定した総額シミュレーションでは、最安値と最高値の差が12ヶ月間で約88,000円に達することも明らかになりました。
調査で明らかになった3つのポイント
1. 月額だけでなく総額で比較する必要がある：月額が安くても診察料・送料が毎回かかるクリニックがあり、総額では逆転するケースが確認されました。
2. 定期縛りの有無が利用者の負担に影響する：「最低3ヶ月継続」「解約は出荷10日前まで」等の条件があるクリニックと、いつでも解約可能なクリニックが混在しています。
3. 個人輸入・個人間売買は依然としてリスク：正規のオンライン診療以外にも、SNSやフリマアプリでの個人間売買、海外個人輸入代行サイトでの購入が横行していますが、医薬品医療機器等法違反および偽造品リスクがあり、厚生労働省が注意喚起を行っています。
比較レポートの詳細
比較レポートの全文は「GLP-1ナビ」の以下のページで公開しています。
https://bl-style.net/glp1-online-clinic-ranking/
GLP-1ナビでは、料金比較のほか、副作用と対処法、薬剤（マンジャロ・リベルサス・オゼンピック）の比較、個人輸入の危険性、全国30都市のエリア別クリニック情報など、GLP-1ダイエットに関する情報を網羅的に提供しています。
GLP-1受容体作動薬に関する注意事項
GLP-1受容体作動薬（マンジャロ/チルゼパチド）は、日本国内では2型糖尿病治療薬として承認されています。体重管理目的での使用は適応外であり、自由診療（保険適用外・全額自己負担）です。使用にあたっては必ず医師の診察を受けた上で処方を受けてください。主な副作用として悪心、嘔吐、下痢、便秘、腹痛、食欲減退などが報告されています。
「GLP-1ナビ」について
サイト名：GLP-1ナビ
URL：https://bl-style.net/
運営：株式会社EMJ
開設：2015年
内容：GLP-1受容体作動薬に関する料金比較、副作用情報、クリニック選びガイド、全国30都市のエリア別情報を提供する専門メディア
本件に関するお問い合わせ
株式会社EMJ GLP-1ナビ編集部
メール：media@bl-style.net
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
調査の背景
GLP-1受容体作動薬は、欧米で肥満治療薬として承認され、日本でも自由診療として処方するオンラインクリニックが急増しています。しかし自由診療のため統一価格がなく、クリニックごとに料金体系が大きく異なるのが現状です。
「どのクリニックがいくらなのか」「診察料や送料を含めた総額はいくらか」といった情報が整理されていないため、利用者が比較検討しにくい状況が続いていました。GLP-1ナビでは、利用者が正確な料金情報に基づいて判断できるよう、主要6社の料金を統一基準で調査しました。
調査結果の概要
マンジャロ2.5mg（4本/月）の月額料金を、薬代・診察料・送料を含む総額で比較した結果、最安値は月額12,000円、最高値は約30,000円で、最大約2.5倍の価格差があることが判明しました。
価格差の主な要因：診察料（無料～2,000円/回）、送料（無料～1,100円/回）、定期コースの割引有無、初回クーポンの適用条件
また、3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月の継続使用を想定した総額シミュレーションでは、最安値と最高値の差が12ヶ月間で約88,000円に達することも明らかになりました。
調査で明らかになった3つのポイント
1. 月額だけでなく総額で比較する必要がある：月額が安くても診察料・送料が毎回かかるクリニックがあり、総額では逆転するケースが確認されました。
2. 定期縛りの有無が利用者の負担に影響する：「最低3ヶ月継続」「解約は出荷10日前まで」等の条件があるクリニックと、いつでも解約可能なクリニックが混在しています。
3. 個人輸入・個人間売買は依然としてリスク：正規のオンライン診療以外にも、SNSやフリマアプリでの個人間売買、海外個人輸入代行サイトでの購入が横行していますが、医薬品医療機器等法違反および偽造品リスクがあり、厚生労働省が注意喚起を行っています。
比較レポートの詳細
比較レポートの全文は「GLP-1ナビ」の以下のページで公開しています。
https://bl-style.net/glp1-online-clinic-ranking/
GLP-1ナビでは、料金比較のほか、副作用と対処法、薬剤（マンジャロ・リベルサス・オゼンピック）の比較、個人輸入の危険性、全国30都市のエリア別クリニック情報など、GLP-1ダイエットに関する情報を網羅的に提供しています。
GLP-1受容体作動薬に関する注意事項
GLP-1受容体作動薬（マンジャロ/チルゼパチド）は、日本国内では2型糖尿病治療薬として承認されています。体重管理目的での使用は適応外であり、自由診療（保険適用外・全額自己負担）です。使用にあたっては必ず医師の診察を受けた上で処方を受けてください。主な副作用として悪心、嘔吐、下痢、便秘、腹痛、食欲減退などが報告されています。
「GLP-1ナビ」について
サイト名：GLP-1ナビ
URL：https://bl-style.net/
運営：株式会社EMJ
開設：2015年
内容：GLP-1受容体作動薬に関する料金比較、副作用情報、クリニック選びガイド、全国30都市のエリア別情報を提供する専門メディア
本件に関するお問い合わせ
株式会社EMJ GLP-1ナビ編集部
メール：media@bl-style.net
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
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