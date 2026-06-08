サムティホールディングス株式会社(本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：小川靖展、以下「当社グループ」)がメインスポンサーを務める、オリックス・バファローズの夏のイベント「Bs夏の陣2026 supported by SAMTY」について、期間中に選手たちが着用するユニフォームデザインおよびコンセプトが決定いたしましたので、お知らせいたします。

今年の夏の陣のユニフォームカラーは「深紺(ディープネイビー)」。今シーズンのロゴ・ユニフォームの刷新とともに、より深く力強い色調となったネイビーを全身に採用しました。ホワイトのラインをアクセントに加え、洗練された重厚感あるデザインに仕上がっています。

コンセプトは「THE NAVY, THE ORIGIN」。バファローズはこの夏を深紺に染め上げます。





トップ画像





【「Bs夏の陣2026 supported by SAMTY」ロゴとコンセプト】





ロゴ





THE NAVY, THE ORIGIN

強く繋がり、深く燃える

さぁ、夏を深紺に染めろ









【選手コメント】

◆曽谷龍平投手

バファローズを象徴するネイビーのユニフォームなので、自然と気持ちが引き締まります。球場全体をこの深紺に染められるように、ファンの皆さんと一緒に熱く戦っていきたいです。





◆太田椋選手

上下ともネイビーで統一されていて、シンプルで引き締まったユニフォームだと感じました。カッコよくて、より力強く見せてくれるデザインだと思います。この深紺をまとって、夏の陣を熱く盛り上げられるように頑張ります！









【開催日程】

◆オリックス・バファローズvs東北楽天ゴールデンイーグルス(東京ドーム)

日程 ：8月3日(月)

★ユニフォーム付きチケット(予定枚数終了)

試合開始時間：18:00

購入方法 ：オリチケ





◆オリックス・バファローズvs北海道日本ハムファイターズ(京セラドーム大阪)

日程 ：8月14日(金)

★ユニフォーム付きチケット

試合開始時間：18:00

購入方法 ：オリチケ





日程 ：8月15日(土)

★ユニフォーム付きチケット

試合開始時間：14:00

購入方法 ：オリチケ





日程 ：8月16日(日)

★ユニフォーム付きチケット

試合開始時間：13:00

購入方法 ：オリチケ





◆オリックス・バファローズvs東北楽天ゴールデンイーグルス(京セラドーム大阪)

日程 ：8月25日(火)

試合開始時間：18:00

購入方法 ：オリチケ





日程 ：8月26日(水)

試合開始時間：18:00

購入方法 ：オリチケ





日程 ：8月27日(木)

試合開始時間：18:00

購入方法 ：オリチケ





◆オリックス・バファローズvs福岡ソフトバンクホークス(京セラドーム大阪)

日程 ：8月28日(金)

試合開始時間：18:00

購入方法 ：オリチケ





日程 ：8月29日(土)

試合開始時間：18:00

購入方法 ：オリチケ





日程 ：8月30日(日)

試合開始時間：14:00

購入方法 ：オリチケ





◆オリックス・バファローズvs千葉ロッテマリーンズ(京セラドーム大阪)

日程 ：9月4日(金)

試合開始時間：18:00

購入方法 ：オリチケ





日程 ：9月5日(土)

試合開始時間：14:00

購入方法 ：オリチケ





日程 ：9月6日(日)

試合開始時間：13:00

購入方法 ：オリチケ









【「Bs夏の陣2026 supported by SAMTY ユニフォーム付きチケット」を4試合で販売！】





ユニフォーム前面

ユニフォーム背面





※画像はイメージです。





Bs夏の陣2026開催の下記4試合にて、「Bs夏の陣2026 supported by SAMTY ユニフォーム付きチケット」を販売いたします。





8月3日(月) ：予定枚数終了

8月14日(金)：10,000枚の限定販売

8月15日(土)：10,000枚の限定販売

8月16日(日)：10,000枚の限定販売





8月分の観戦チケットは6月26日(金)より第1次先行販売、7月1日(水)より一般販売開始です。

※8/3(月)楽天イーグルス戦は好評販売中です。

＞8/3(月)楽天イーグルス戦のユニフォーム付きチケット(東京ドーム開催)についてはこちら

https://www.buffaloes.co.jp/news/detail/202600732159.html





その他、夏の陣のイベントやグッズなどは、決まり次第別途オリックス・バファローズ球団HPでお知らせします。









【スポンサー協賛について】

当社グループの創業地である大阪を本拠地とするオリックス・バファローズは、野球を通じて「ファンに感動と興奮を届け、こどもたちの夢と希望を育み、そして、地域社会の街づくりと人づくりに貢献する」という球団理念を掲げています。

当社グループにおいても、企業理念である「倫理、情熱、挑戦 そして夢の実現」の実践に向け、社会を構成する一員として地域に根差した活動を大切にし、皆様の期待と信頼に応えながら、誰もが夢をもって成長できる未来の実現を目指しています。

当社グループは、同球団が掲げる理念や地域社会への貢献に向けた取り組みに共感し、オリックス・バファローズのオフィシャルスポンサーを務めています。今後も、地域社会の発展に貢献することを目的として、同球団が企画する各種イベントへの協賛などを通じて、チームや選手の皆さまの活躍を応援してまいります。

これからも当社グループは、スポンサー活動等を通じて、地元大阪をはじめとする日本全国の地域発展と、サムティグループに関わる人々の夢の実現に貢献してまいります。









＜会社概要＞

社名 ： サムティホールディングス株式会社

(英文名：Samty Holdings Co., Ltd.)

代表者 ： 代表取締役社長 小川靖展

設立 ： 2024年6月3日

本社所在地： 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原一丁目8番39号 S-BUILDING新大阪

資本金 ： 26,840百万円(2025年12月31日現在)

事業内容 ： 不動産開発事業、不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業、

ホテル開発・保有・運営事業等の事業を営むグループ会社等の

経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等

URL ： https://www.samty-holdings.com/