じめじめとした天気が続きやすく、気分も体調も崩しやすい梅雨シーズン。 フリーズドライ食品の製造・販売を手がける株式会社コスモス食品（本社：兵庫県三田市、CEO：圓井康輔、以下コスモス食品）は、忙しい毎日を過ごす方々に向けて、2026年6月11日（木）～6月25日（木）の期間中、フリーズドライのお吸い物をご提案する「梅雨のほっと一息キャンペーン」を実施いたします。

期間中、コスモス食品公式オンラインショップ「コスモスパークオンラインショップ」（https://www.cosmosfoods.jp/）で、3,000円（税込）以上ご購入いただいたお客様へ、お吸い物をプレゼントいたします。梅雨時期にも食べやすく、ほっと気持ちが和らぐお吸い物シリーズを、この機会にお楽しみいただけます。 さらに、コスモス食品公式X（https://x.com/pr_cosmosfoods）では、アカウントをフォローし、対象のキャンペーン投稿をリポストいただいた方の中から、抽選で10名様に「コスモス食品のフリーズドライのお吸い物・スープセット」と、シェアオフィスの機能性とラウンジの居心地のよさを併せ持つ時間制カフェ・ラウンジ「SHARE LOUNGE（シェアラウンジ）のアプリチケット」をセットでプレゼントする特別企画を実施。 忙しい毎日の中で、ふっと肩の力を抜きたい時に。コスモス食品のお吸い物シリーズとともに、心和らぐ時間をお届けします。

今回の主役は、しあわせいっぱいブランドの2種類のお吸い物

■リフレッシュにもおすすめ！冷水でも戻せる 「海藻がいっぱい入った丸ごと梅のお吸い物」

一つひとつ丁寧に種を抜いた紀州南高梅を丸ごと一粒使用し、めかぶ、がごめ昆布、昆布、すぎのり、つのまたの5種類の海藻を加え、異なる食感と味わいを楽しめる「海藻がいっぱい入った丸ごと梅のお吸い物」。こちらのお吸い物は、冷水でも戻すことができる為、暑さで食欲が落ちやすい季節にも、さっぱりとお召し上がりいただけます。

■ゆばのやさしい味わいで、ほっとリラックスにも 「ぴりっと柚子胡椒 ゆばの白だし仕立てお吸い物」

一方、「ぴりっと柚子胡椒 ゆばの白だし仕立てお吸い物」は、白だしをベースに国産ゆばや水菜を組み合わせ、国産柚子と青唐辛子を効かせた柚子胡椒の香りが特長です。お湯を注ぐだけで、素材の存在感や香りが際立つ一杯に仕上げており、ゆばの食感とともに、ほっとするおいしさを楽しめます。

6/11～25：コスモス食品公式オンラインショップでお得なキャンペーンを開催

コスモス食品公式オンラインショップ（コスモスパークオンラインショップ：https://www.cosmosfoods.jp/）では、期間中に当オンラインショップで3,000円（税込）以上ご購入いただいた方に、もれなく「海藻がいっぱい入った丸ごと梅のお吸い物」もしくは「ぴりっと柚子胡椒 ゆばの白だし仕立てお吸い物」を1食プレゼントします。梅雨のじめじめした季節でもすっきりとお楽しみいただける一品を、ぜひこの機会にお得にお楽しみください。

[開催概要] キャンペーン名：「梅雨のほっと一息キャンペーン」 開催期間 ：2026年6月11日（木）12:00～6月25日（木）11:59 プレゼント商品：「海藻がいっぱい入った丸ごと梅のお吸い物」もしくは 「ぴりっと柚子胡椒 ゆばの白だし仕立てお吸い物」をランダムで1食 注意点 ： ・お吸い物の種類はお選びできませんので予めご了承ください。 ・プレゼント品はご注文商品に同梱させていただきます。 ・一回のご購入につき1食のプレゼントとなります。 ・ご注文者様と送付先住所が同じ方に限らせていただきます。

■6/15～21：公式Xアカウントではフォロー＆リポストキャンペーンを実施

コスモス食品公式Xアカウントでは、フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。期間中、公式Xアカウントをフォローのうえ、対象投稿をリポストいただいた方の中から抽選で10名様に、「コスモス食品のフリーズドライのお吸い物・スープ20食セット」と「SHARE LOUNGEを1,700円OFFでご利用できるアプリチケット」をセットでプレゼント。じめじめとした天気が続きやすい梅雨の時期に、ほっと心ほどける時間をお届けします。

■概要 開催期間 ：2026年6月15日（月）10:00～6月21日（日）23:59 賞品内容 ：下記賞品のセットが抽選で当たります（計10名様） ・コスモス食品のフリーズドライお吸い物・スープ20食セット（5種×各4食） （海藻がいっぱい入った丸ごと梅のお吸い物/ぴりっと柚子胡椒 ゆばの白だし仕立てお吸い物/生姜スープ/和だし玉子スープ/ミネストローネ 各4食ずつ計20食分） ・SHARE LOUNGE 1,700円OFFアプリチケット 応募方法 ： ①コスモス食品公式Xアカウント（@pr_cosmosfoods）をフォロー ②キャンペーン投稿をリポスト 当選発表 ：当選された方にはコスモス食品公式アカウントより、XのDM(ダイレクトメッセージ)でご連絡します。商品の発送をもって当選確定となります。 賞品発送 ：2026年6月下旬頃予定

＜SHARE LOUNGE（シェラウンジ）とは＞

「SHARE LOUNGE」は、シェアオフィスの機能性とラウンジの居心地のよさを併せ持つ時間制のカフェ・ラウンジです。店内には、ゆったりお過ごしいただけるオープンスペースや、仕事や勉強が捗る集中スペース、そしてプライベート空間としてご利用いただける個室などをご用意している店舗もあり、お客様のニーズに合わせて自由にお使いいただくことができる空間です。電源、高速Wi-Fiなどの充実した設備はもちろん、仕事が捗るモニターや、疲れた際にご利用できるマッサージマシンなど、各種アメニティをご用意しています。「SHARE LOUNGE」は気軽にドロップインでご利用いただくことができ、専用のアプリで予約をすることも可能です。また、こだわりのフリードリンク/スナックもお楽しみいただけます。店内に用意した本もご自由にお読みいただけるなど、お客さまのご利用シーンに合わせて使い方を編集することが可能です。 ＊貸出アメニティおよびフード・ドリンクメニューは、店舗により異なります。 SHARE LOUNGE 公式ホームページ：https://www.sharelounge.jp/

会社概要

株式会社コスモス食品 設立：1969年（昭和44年）12月 代表者名：圓井康輔 事業内容：フリーズドライ食品の製造・販売

株式会社コスモス食品は1969年に兵庫県三田（さんだ）市で設立。「宇宙・自然の恵みを宇宙・自然の力で生かす（全活循環）」を企業理念にフリーズドライ食品の製造を行っています。多くのエネルギーを必要とするフリーズドライ技術を活用する中で、地球にも優しい食品づくりをするために、工場のシステムの見直しや排熱の再利用、太陽熱・水の循環活用、真空凍結乾燥機の研究など、エネルギーの効率化を図り、生産過程で発生するCO2排出量の削減にも取り組むことでエネルギーの循環も実践しています。https://www.cosmosfoods.co.jp/