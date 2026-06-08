『Naoyuki MANABE GAGAKU Ensemble 2026公演 伝統と革新4 ～古典を紐解き、未来の伝統を創造する～』が2026年8月31日 (月)に渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール（東京都 渋谷区 桜丘町 23-21）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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毎年定期演奏会を実施してきたNaoyuki MANABE GAGAKU Ensemble（以下NMGE）。好評につき今年度より年2回実施することになりました。 これまでは現代曲合奏を演奏してきたましたが、今回は著名な現代音楽作曲家である権代敦彦氏の曲など、ソロ・デュオ曲の演奏に挑戦します。 また雅楽伝統曲では、以前挑戦したことのある、舞楽「喜春楽」の退舞(おめりまい)に再挑戦。より完成度のあがった演奏をお届けいたします。 これまでのNMGEとは一味違った演奏会に、どうぞご期待ください プログラム（予定） 権代敦彦の「彼岸/此岸」(あっち・こっち) (笙デュオ曲・2025) 現役東京藝大院生福本行太 委嘱作品(篳篥デュオ曲) NMGE代表の真鍋尚之「Invention Ⅶ」(横笛ソロ曲・委嘱作品)

真鍋尚之コメント

NMGE結成から6年間。当初から研究を続けてきた「木霊吹」(庭園で木魂を掛け合うよう演奏する奏法)や「退舞」(舞をずらして舞う)がここでひとつの到達点となるでしょう。1998年以降、笙による「退吹」(旋律をずらして演奏する奏法)の研究を進めてきました。3管以上での退吹はカオスとなってしまって、それぞれの旋律を聴き取ることは難しく、ある意味「偶然性の音楽」とも言えます。偶然を必然とし、コントロールして聞かせたいというのが、作曲家である私が考え続けてきたことであります。同時に笙だけでなく篳篥や笛を加えた「二群に分けた序」における退吹の研究も進めてきました。2017年《胡飲酒》の序において、二群による退吹は完成し、その後2020年には打物と舞を加え《胡飲酒》（１人舞）を上演、これらの成果を引き継ぎ、発展させていったのがNMGEなのです。2021年は《五常楽》の序における4人の舞人と二群による退舞を完成。さらに2022年には拍節のある曲における「追吹（おいぶき）」(旋律をずらして演奏する奏法)を《春庭歌》で行い「加吹（くわえぶき）」と命名。2024年には《喜春楽》の序における四群による退吹を完成。今回は4人の舞人が四群による退吹で退舞を行う初の試みとなります。木霊吹や退吹の音のうねりは、舞の動きとして視覚化されるのです。 NMGE結成当初から取り組んでいた《神楽歌》は6時間以上に及ぶ大曲で、「神迎え」「神遊び」「神送り」の3つの部分からなります。今回はいよいよ第三部である「星」より《吉々利々》を上演いたします。 NMGEでは雅楽の大編成での演奏を行ってきましたが、今回から楽器に焦点を当てた作品の委嘱・演奏（笙Duo、篳篥Duo、笛Solo）を開始します。権代敦彦は現在日本で最も活躍する作曲家で日本人のオーケストラ作品で最も優れた作品に贈られる「尾高賞」を2度受賞。めざましい活躍を続けています。2025年初演された《彼岸/此岸》を演奏します。真鍋尚之は楽器の特性を活かした作品を多く生み出し今回横笛のための作品を作曲。福本行太は東京藝術大学を卒業した新進気鋭の作曲家で学生時代の雅楽器を用いたアンサンブル作品の評価が非常に高く、今回篳篥の二重奏を委嘱する事となりました。 伝統と現代、そして未来の伝統に立ち会う演奏会となることでしょう。

開催概要

『Naoyuki MANABE GAGAKU Ensemble 2026公演 伝統と革新4 ～古典を紐解き、未来の伝統を創造する～』 開催期間：2026年8月31日 (月) 19:00 会場：渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール（東京都 渋谷区 桜丘町 23-21） ■出演者 Naoyuki MANABE GAGAKU Ensemble 笙 ；真鍋尚之、豊剛秋、永井大志、青木総喜、川上彩子、下宮弘聖 篳篥；三浦元則、國本淑恵 笛 ；太田豊、岩粼達也、藤脇亮、纐纈拓也 特別出演 笙 ；豊英秋 左舞；大窪永夫 賛助出演 笙 ；岡久美子 篳篥；中村朋子、岡田庄平、島田皓史 笛 ；大谷忠平 ■チケット料金 一般：5,000円 学生：2,500円 （全席自由・税込）

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