2026年8月12日(水)から14日(金)までの3日間、日本競輪選手養成所(静岡県伊豆市)において、女性限定の競技用自転車体験イベント「トラックサイクリングキャンプ」を実施いたします！







応募方法はこちらをご覧ください！

【トラックサイクリングキャンプとは？】

競技用自転車（ピストバイク）に乗って、実際のバンク走路を走行できる体験型イベントとして2010年から実施しており、本キャンプを通じて数多くのガールズケイリン選手が誕生しています。

専用の自転車やヘルメット、シューズはすべて無料でレンタル可能となっており、練習も習熟度別のグループに分かれて実施するため、スポーツバイクに触れたことがない方から競輪選手養成所受験を考える方まで幅広くご参加いただいています。

2026年の会場は、日本競輪選手養成所（静岡県伊豆市）。選手候補生宿舎に宿泊しながら、国内外での指導経験豊富なコーチによる直接指導や現役選手による講義、ナショナルチーム栄養士によるアスリートの食事についての講義など、盛りだくさんの内容を学び、体験できる３日間のキャンプです。





【参加できるのは自転車競技経験者だけ？】

自転車競技未経験者でも、もちろん大丈夫です！

本イベントは、12歳以上（中学生以上）から30歳までの女性であればどなたでも参加できます。

「競技用自転車（ピストバイク）に乗ってみたい！」「バンク走路を走ってみたい！」という未経験の方が、第一歩を踏み出す絶好の機会となります。

当日は参加者のレベルに合わせたグループ分けを行い、一人ひとりの安全を徹底した体制でサポートします。走行する前には競技用自転車の説明や、ペダルの着脱、自転車の発進停止の指導など、最初のステップからしっかりと学ぶことが出来ますので、初心者の方でも安心してご参加いただけます！







自転車競技経験者、ガールズケイリン選手を目指す人ももちろん大歓迎！

本気で上を目指す人も、最初の一歩を踏み出す人も、一緒に夏の思い出を作りませんか？







応募方法はこちらをご覧ください！

【昨年度の合宿レポートはこちら】

● 初日（2025/08/14）の合宿レポート

https://trackcyclingcamp.com/report/1333/

● 第２日（2025/08/15）の合宿レポート

https://trackcyclingcamp.com/report/1368/

● 最終日（2025/08/16）の合宿レポート

https://trackcyclingcamp.com/report/1427/

【実施概要】

日程： 2026年8月12日（水）～14日（金） 2泊3日

会場： 日本競輪選手養成所（静岡伊豆市大野1827）

対象： 12歳以上（中学生以上）から30歳までの女性

定員： 60名程度（応募者多数の場合は抽選）

応募期間： 2026年6月8日（月）10:00 ～ 2026年7月5日（日）23:59

参加費： 6000円 ※交通費補助あり

主催： 公益財団法人JKA

協力： オッズ・パーク株式会社、一般社団法人日本サイクルスポーツセンター

その他： 自転車・ヘルメット・シューズ・その他体験に必要な機材は全て無料でレンタル可能

【過去の参加者にはガールズケイリン選手も！】







自転車競技選手としてはパリオリンピックに出場。現在もガールズケイリンの第一線で戦う太田りゆ選手も、過去トラックサイクリングキャンプに参加しています！

未経験からでも目指せるプロアスリート。その第一歩を踏み出してみませんか？







【JKA表彰歴】

ベストセブン（2023年～2024年） 国際賞（2019年、2023年）

【主な自転車競技歴】

2023年アジア選手権（マレーシア・ニライ）

女子スプリント 金メダル 女子ケイリン 銅メダル 女子チームスプリント 銀メダル

2024年パリオリンピック（フランス）

女子ケイリン 9位（日本人女子歴代最高順位）





■ トラックサイクリングキャンプ ホームページ

https://trackcyclingcamp.com/

■ 公益財団法人JKA ホームページ

https://www.keirin-autorace.or.jp/

■ ガールズケイリン（女子競輪選手）の情報サイト

https://keirin-marche.jp/girlskeirin/

■ 日本競輪選手養成所（JIK） ホームページ

https://keirin-jik.jp/

■ 自転車トラック競技について

https://morecadence.jp/makeithappen2024/trackcycling/

■ 自転車競技ナショナルチームや自転車競技の情報サイト

https://morecadence.jp/