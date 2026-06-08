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塩尻観光ワインガイドと行く！信州塩尻ワイナリーめぐりバス、先着順にて絶賛予約受付中です！
一般社団法人塩尻市観光協会（塩尻市観光協会・会長 林修一）は、塩尻の魅力を発信すべく「塩尻観光ワインガイドと行く！信州塩尻ワイナリーめぐりバス」を6月から11月まで４回催行します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人塩尻市観光協会
担当：宮下・鳥羽
TEL：0263-54-2001 FAX：0263-52-1553
info-shiojirikanko@tokimeguri.jp
関連リンク
塩尻市観光情報Instgram
https://www.instagram.com/shiojiri_kanko/
塩尻探検隊申し込みサイト
https://visit-shiojiri.jp/
塩尻市観光協会公式Webサイト「時めぐり」
https://tokimeguri.jp/
塩尻市観光協会公式Facebookページ
https://www.facebook.com/tokimeguri/
塩尻市観光協会公式Twitter
https://twitter.com/info40430583
信州塩尻のワイナリーを塩尻観光ワインガイドの案内で一緒に巡ってみませんか？
各回異なる２つのワイナリーを巡ります。
各ワイナリーの圃場や醸造場を見学することができます！
また、有料にて試飲もできます！
【昨年実施の様子】
【出発日】
・2026年6月21日（日） ［喃星燹文洌譴錣い鵝法Belly Beads Winery
・2026年9月5日（土） ．汽鵐汽鵐錺ぅ淵蝓次¬庫山シードル
・2026年9月20日（日） ＾翕ワイン＆▲疋瓠璽漫Ε好螢
・2026年11月15日（日）／濃ワイン＆丘の上幸西ワイナリー
【行程内容】
塩尻駅出発（13:00）＝ ワイナリー 13:15 - 14:15） ＝ ワイナリー◆14:30 - 15:30） ＝ 塩尻駅到着・解散（15:45頃）
＝バス移動
◇開催日：2026年6月21日(日)・9月5日(土)・9月20日(日)・11月15日(日)
◇旅行代金：お1人様 5,500円(税込)
※集合場所までの交通費は各自負担
◇募集定員：各回20名様 定員になり次第締め切り※最小催行人員10名
※大人20歳以上のお客様対象
◇お申込期間：各回出発日の5日前まで
◇出発場所：JR塩尻駅東口
◇バス会社：美勢タクシー（株） マイクロバス
◇添乗員：同行しません(ガイドが同行します)
◇含まれるもの：バス代、ガイド代、保険代
◇含まれないもの：試飲代、食事代、現地までの交通費
◇持ち物：飲み物・雨具等
申込・詳細につきましてはHP（https://tokimeguri.jp/tour/winery-bus2026/) をご確認ください。
◆ お問い合わせ
一般社団法人 塩尻市観光協会 TEL.0263-54-2001
長野県知事登録旅行業第 地域-650号 旅行業務取扱管理者：高野 愛
※定員になり次第締め切り
◆協力・本プレスリリースに関するお問合せ
一般社団法人 塩尻市観光協会
TEL:0263-54-2001
＜塩尻駅ホームのぶどう棚と塩尻駅西口のぶどう棚について＞
世界的にも評価の高い「桔梗ヶ原(ききょうがはら)メルロー」を筆頭に、塩尻市で生産されるワイン用ぶどうは、日本国内でも非常に高い評価を得ています。
塩尻市では、市の主要産業の一つであるワイン用ぶどうをPRするために1988年（昭和63年）、塩尻駅のホーム上に市内の代表的はワイン用のぶどうであるメルローとナイアガラの2種を栽培するぶどう棚を設置しました。
また塩尻駅西口にもぶどう棚が設置されております。
北側のぶどう棚は全てマスカット・ベーリーAで塩尻志学館高校が管理。
南側のぶどう棚は塩尻市観光協会が管理をしておりマスカット・ベーリーAが8本、ナイアガラが5本です。
塩尻市観光協会では、これまでもボランティアの皆様と共にぶどう栽培を行ない、市内ワイナリーの協力のもと駅のぶどうで作られたワインの醸造を行っております。
＜長野県塩尻市と一般社団法人塩尻市観光協会について＞
塩尻市は、長野県中部に位置する人口6万5千人（2026年4月現在）の地方都市です。
日本随一の品質を誇るワイン用ぶどうとそのぶどうを使ってワインを作る市内16（2026年5月現在）のワイナリー、江戸時代の街並みを色濃く残す奈良井宿、漆器の町として知られる木曽平沢漆工町、日本三大遺跡の一つである平出遺跡、近年はアニメやドラマの聖地として名が知られる高ボッチ高原、テレビ番組で度々紹介されるローカルグルメ「山賊焼」など、豊かな観光資源を抱えるまちです。
塩尻市観光協会は1955年の発足以来、そんな塩尻市の素晴らしさをより多くの方々に知っていただき、一人でも多くの方々に塩尻市にお越しいただくために、塩尻市の観光事業の発展に努めてまいりました。
また2016年には一般社団法人化を行いました。
各回異なる２つのワイナリーを巡ります。
各ワイナリーの圃場や醸造場を見学することができます！
また、有料にて試飲もできます！
【昨年実施の様子】
【出発日】
・2026年6月21日（日） ［喃星燹文洌譴錣い鵝法Belly Beads Winery
・2026年9月5日（土） ．汽鵐汽鵐錺ぅ淵蝓次¬庫山シードル
・2026年9月20日（日） ＾翕ワイン＆▲疋瓠璽漫Ε好螢
・2026年11月15日（日）／濃ワイン＆丘の上幸西ワイナリー
【行程内容】
塩尻駅出発（13:00）＝ ワイナリー 13:15 - 14:15） ＝ ワイナリー◆14:30 - 15:30） ＝ 塩尻駅到着・解散（15:45頃）
＝バス移動
◇開催日：2026年6月21日(日)・9月5日(土)・9月20日(日)・11月15日(日)
◇旅行代金：お1人様 5,500円(税込)
※集合場所までの交通費は各自負担
◇募集定員：各回20名様 定員になり次第締め切り※最小催行人員10名
※大人20歳以上のお客様対象
◇お申込期間：各回出発日の5日前まで
◇出発場所：JR塩尻駅東口
◇バス会社：美勢タクシー（株） マイクロバス
◇添乗員：同行しません(ガイドが同行します)
◇含まれるもの：バス代、ガイド代、保険代
◇含まれないもの：試飲代、食事代、現地までの交通費
◇持ち物：飲み物・雨具等
申込・詳細につきましてはHP（https://tokimeguri.jp/tour/winery-bus2026/) をご確認ください。
◆ お問い合わせ
一般社団法人 塩尻市観光協会 TEL.0263-54-2001
長野県知事登録旅行業第 地域-650号 旅行業務取扱管理者：高野 愛
※定員になり次第締め切り
◆協力・本プレスリリースに関するお問合せ
一般社団法人 塩尻市観光協会
TEL:0263-54-2001
＜塩尻駅ホームのぶどう棚と塩尻駅西口のぶどう棚について＞
世界的にも評価の高い「桔梗ヶ原(ききょうがはら)メルロー」を筆頭に、塩尻市で生産されるワイン用ぶどうは、日本国内でも非常に高い評価を得ています。
塩尻市では、市の主要産業の一つであるワイン用ぶどうをPRするために1988年（昭和63年）、塩尻駅のホーム上に市内の代表的はワイン用のぶどうであるメルローとナイアガラの2種を栽培するぶどう棚を設置しました。
また塩尻駅西口にもぶどう棚が設置されております。
北側のぶどう棚は全てマスカット・ベーリーAで塩尻志学館高校が管理。
南側のぶどう棚は塩尻市観光協会が管理をしておりマスカット・ベーリーAが8本、ナイアガラが5本です。
塩尻市観光協会では、これまでもボランティアの皆様と共にぶどう栽培を行ない、市内ワイナリーの協力のもと駅のぶどうで作られたワインの醸造を行っております。
＜長野県塩尻市と一般社団法人塩尻市観光協会について＞
塩尻市は、長野県中部に位置する人口6万5千人（2026年4月現在）の地方都市です。
日本随一の品質を誇るワイン用ぶどうとそのぶどうを使ってワインを作る市内16（2026年5月現在）のワイナリー、江戸時代の街並みを色濃く残す奈良井宿、漆器の町として知られる木曽平沢漆工町、日本三大遺跡の一つである平出遺跡、近年はアニメやドラマの聖地として名が知られる高ボッチ高原、テレビ番組で度々紹介されるローカルグルメ「山賊焼」など、豊かな観光資源を抱えるまちです。
塩尻市観光協会は1955年の発足以来、そんな塩尻市の素晴らしさをより多くの方々に知っていただき、一人でも多くの方々に塩尻市にお越しいただくために、塩尻市の観光事業の発展に努めてまいりました。
また2016年には一般社団法人化を行いました。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人塩尻市観光協会
担当：宮下・鳥羽
TEL：0263-54-2001 FAX：0263-52-1553
info-shiojirikanko@tokimeguri.jp
関連リンク
塩尻市観光情報Instgram
https://www.instagram.com/shiojiri_kanko/
塩尻探検隊申し込みサイト
https://visit-shiojiri.jp/
塩尻市観光協会公式Webサイト「時めぐり」
https://tokimeguri.jp/
塩尻市観光協会公式Facebookページ
https://www.facebook.com/tokimeguri/
塩尻市観光協会公式Twitter
https://twitter.com/info40430583