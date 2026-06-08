韓国スキンケアブランド「no:prob」、シート素材不使用の密着型ハイドロゲルパッドを展開 ― 3タイプで選ぶ“貼るうるおいケア”
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351709/images/bodyimage1】
韓国のスキンケアブランド「no:prob（ノープロブ）」を展開するHiner Co., Ltd.（ハイナー／韓国、以下「当社」）は、総合通販サイト「Qoo10ジャパン」で開催中の大型セール「メガ割」（2026年5月29日（金）～6月10日（水））において、新商品「リアル ハイドロゲルパッド（45枚入り）」を割引価格でご提供しております。
本製品は、一般的な不織布シートを用いない“シート素材不使用”の密着型ハイドロゲルパッドです。拭き取りの手間がなく、気になる部分に貼るだけでケアが完了するため、忙しい毎日でも負担なくお使いいただけます。“面倒で続かなくなる”ことのないよう、毎日の習慣として無理なく取り入れられる手軽さを追求いたしました。
使うシーンを選ばない点も特長です。化粧前の肌をうるおいで整えてメイクのりをサポートしたり、外的環境にさらされた後の肌をやさしくいたわってすこやかに保ったりと、その日のコンディションに合わせてご活用いただけます。デイリーケアに加え、うるおいを集中的に補いたいときや、夜のスペシャルケアとして就寝前のパックがわりにもお使いいただける“1枚で何役も”こなす設計といたしました。
また、肌になじむとパッドの色が変化し、うるおいのなじみ具合を目で確かめられる仕組みを採用しています。“きちんと使えている”という実感を得やすく、毎日続けやすいアイテムを目指しました。
ラインナップは、肌悩みやその日のコンディションに合わせてお選びいただける3タイプです。ハリ・ツヤのある肌印象へ導く「コラーゲン」、ゆらぎがちな肌をやさしく整えてすこやかに保つ「アズレン」、皮脂や毛穴の目立ちが気になる肌をなめらかなキメへ導く「グリーンアップル」をご用意いたしました。
配合成分にもこだわり、角層へのなじみに着目した超分子コラーゲンや9種のヒアルロン酸、透明感のある明るい肌印象をサポートする成分などを採用しています。乾燥による肌の印象が気になる季節のケアにも取り入れやすい設計です。
価格は通常3,800円（税込）です。メガ割期間中は、Qoo10が配布する割引クーポンのご利用により、割引価格でお求めいただけます。クーポンの配布時期や利用条件等の詳細は、Qoo10ジャパンの「no:prob 公式ショップ」にてご確認ください。
商品の詳細・ご購入はQoo10ジャパンの「no:prob 公式ショップ」にてご確認いただけます。
【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
会社名：Hiner Co., Ltd.（ハイナー）
※本プレスの内容は、株式会社brandwarp inc.がマーケティングパートナーとして内容を保証します。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
韓国のスキンケアブランド「no:prob（ノープロブ）」を展開するHiner Co., Ltd.（ハイナー／韓国、以下「当社」）は、総合通販サイト「Qoo10ジャパン」で開催中の大型セール「メガ割」（2026年5月29日（金）～6月10日（水））において、新商品「リアル ハイドロゲルパッド（45枚入り）」を割引価格でご提供しております。
本製品は、一般的な不織布シートを用いない“シート素材不使用”の密着型ハイドロゲルパッドです。拭き取りの手間がなく、気になる部分に貼るだけでケアが完了するため、忙しい毎日でも負担なくお使いいただけます。“面倒で続かなくなる”ことのないよう、毎日の習慣として無理なく取り入れられる手軽さを追求いたしました。
使うシーンを選ばない点も特長です。化粧前の肌をうるおいで整えてメイクのりをサポートしたり、外的環境にさらされた後の肌をやさしくいたわってすこやかに保ったりと、その日のコンディションに合わせてご活用いただけます。デイリーケアに加え、うるおいを集中的に補いたいときや、夜のスペシャルケアとして就寝前のパックがわりにもお使いいただける“1枚で何役も”こなす設計といたしました。
また、肌になじむとパッドの色が変化し、うるおいのなじみ具合を目で確かめられる仕組みを採用しています。“きちんと使えている”という実感を得やすく、毎日続けやすいアイテムを目指しました。
ラインナップは、肌悩みやその日のコンディションに合わせてお選びいただける3タイプです。ハリ・ツヤのある肌印象へ導く「コラーゲン」、ゆらぎがちな肌をやさしく整えてすこやかに保つ「アズレン」、皮脂や毛穴の目立ちが気になる肌をなめらかなキメへ導く「グリーンアップル」をご用意いたしました。
配合成分にもこだわり、角層へのなじみに着目した超分子コラーゲンや9種のヒアルロン酸、透明感のある明るい肌印象をサポートする成分などを採用しています。乾燥による肌の印象が気になる季節のケアにも取り入れやすい設計です。
価格は通常3,800円（税込）です。メガ割期間中は、Qoo10が配布する割引クーポンのご利用により、割引価格でお求めいただけます。クーポンの配布時期や利用条件等の詳細は、Qoo10ジャパンの「no:prob 公式ショップ」にてご確認ください。
商品の詳細・ご購入はQoo10ジャパンの「no:prob 公式ショップ」にてご確認いただけます。
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