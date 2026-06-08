昭和株式会社、JHFCとの連携を通じロット別の品質・安全性確認体制を強化
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昭和株式会社は、一般社団法人 日本認定健康食品協会（JHFC）との連携を通じ、健康食品のロット別品質・安全性確認体制を強化いたします。日本市場で求められる情報透明性と品質管理の高度化に対応し、製品ごとの確認資料を体系的に整理してまいります。
近年、日本の健康食品業界では、消費者庁による食品表示制度や機能性表示食品制度の見直しを背景に、製造管理、品質確認、健康被害情報への対応、表示内容の適正化が重要なテーマとなっています。企業には、製品を販売するだけでなく、確認可能な資料を継続的に管理する姿勢が求められています。
当社では、対象製品についてロットごとの規格確認、品質確認、安全性関連資料の整理を進めます。JHFCとの連携を通じ、第三者的な視点も取り入れながら、原料、製造、検査、表示の各段階で確認すべき項目を明確にします。
今後も昭和株式会社は、健康食品を医薬品のように訴求するのではなく、品質管理と情報開示を軸に、消費者が安心して製品情報を確認できる体制づくりを進めてまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報整備・品質管理体制の取り組みをお知らせするものであり、医薬品的な効能を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、一般社団法人 日本認定健康食品協会（JHFC）との連携を通じ、健康食品のロット別品質・安全性確認体制を強化いたします。日本市場で求められる情報透明性と品質管理の高度化に対応し、製品ごとの確認資料を体系的に整理してまいります。
近年、日本の健康食品業界では、消費者庁による食品表示制度や機能性表示食品制度の見直しを背景に、製造管理、品質確認、健康被害情報への対応、表示内容の適正化が重要なテーマとなっています。企業には、製品を販売するだけでなく、確認可能な資料を継続的に管理する姿勢が求められています。
当社では、対象製品についてロットごとの規格確認、品質確認、安全性関連資料の整理を進めます。JHFCとの連携を通じ、第三者的な視点も取り入れながら、原料、製造、検査、表示の各段階で確認すべき項目を明確にします。
今後も昭和株式会社は、健康食品を医薬品のように訴求するのではなく、品質管理と情報開示を軸に、消費者が安心して製品情報を確認できる体制づくりを進めてまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報整備・品質管理体制の取り組みをお知らせするものであり、医薬品的な効能を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
配信元企業：昭和株式会社
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