ブレーキパッド市場分析レポート（2026年）：2032年7636百万米ドル到達予測
ブレーキパッド世界総市場規模
ブレーキパッドは、自動車や二輪車の制動装置において、ディスクローターに圧着されることで摩擦を発生させ、車両の減速・停止を実現する重要部品でございます。主に摩擦材と金属バックプレートで構成され、耐熱性、耐摩耗性、制動性能が求められます。材料にはセミメタリック、ノンアスベストオーガニック（NAO）、セラミックなどがあり、用途や車種に応じて選定されます。近年は環境規制強化により低粉塵・低騒音タイプの需要が拡大しております。
図. ブレーキパッドの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351726/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351726/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルブレーキパッドのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
ブレーキパッド市場の最新動向と成長予測：自動車用ディスクブレーキ向け分析
グローバルブレーキパッド市場は、YH Researchによると2025年の6,498百万米ドルから2032年には7,636百万米ドルへと成長し、2026年から2032年のCAGRは2.3％に達すると予測されております。ブレーキパッドは、自動車用ディスクブレーキシステムにおける主要な摩擦部品であり、車両の減速・停止に必要な摩擦力を提供する役割を担っております。ディスクブレーキにおいて、ブレーキペダル操作により油圧がキャリパーをローターに押し付けると、ブレーキパッドは摩擦によって車両を安全に停止させます。
本レポートでは、ブレーキパッドのみを対象とし、ブレーキシューやドラムブレーキ構成品は除外しております。1ユニットは4枚セットのパッドを示し、市場分析はOEM向けおよびAftermarket向けのセグメント別に実施しております。特に欧州は世界最大の市場で、2024年には世界シェアの30％以上を占めており、北米・アジア太平洋地域がこれに続きます。ラテンアメリカ市場は小規模ながら、今後数年間で急速な成長が期待されております。
市場競争は非常に活発であり、主要プレーヤーとしてBosch、ZF Aftermarket（TRW）、Tenneco（Federal Mogul）、ADVICS、Akebonoなどが挙げられます。これら企業は高性能ブレーキパッドの開発や新技術投入を通じ、ブランド優位性を確保しております。市場集中度は高くないものの、トップ5社で大部分のシェアを占めており、革新的技術や新規参入ブランドの登場により、競争環境はさらに多様化しています。
ブレーキパッド市場が直面する課題の一つは、電気自動車（EV）の普及による摩擦材需要の変化です。EVは回生ブレーキの利用により従来型ブレーキパッドの消費量が減少する可能性があり、メーカーは製品設計の最適化を迫られております。加えて、世界的な環境規制の強化に伴い、低粉塵・低騒音で環境負荷の少ないブレーキパッド開発が重要課題となっています。
一方、成長機会としては、Aftermarketセグメントでの高性能ブレーキパッド需要の拡大が挙げられます。消費者の安全意識向上により、セラミックパッドや低メタリックNAOパッドなど、耐久性と制動力に優れた製品が注目を集めております。また、自動運転車や先進運転支援システム（ADAS）の普及は、より精密かつ高性能なブレーキパッド技術の需要を押し上げる要因となっています。
ブレーキパッドは、自動車や二輪車の制動装置において、ディスクローターに圧着されることで摩擦を発生させ、車両の減速・停止を実現する重要部品でございます。主に摩擦材と金属バックプレートで構成され、耐熱性、耐摩耗性、制動性能が求められます。材料にはセミメタリック、ノンアスベストオーガニック（NAO）、セラミックなどがあり、用途や車種に応じて選定されます。近年は環境規制強化により低粉塵・低騒音タイプの需要が拡大しております。
図. ブレーキパッドの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351726/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351726/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルブレーキパッドのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
ブレーキパッド市場の最新動向と成長予測：自動車用ディスクブレーキ向け分析
グローバルブレーキパッド市場は、YH Researchによると2025年の6,498百万米ドルから2032年には7,636百万米ドルへと成長し、2026年から2032年のCAGRは2.3％に達すると予測されております。ブレーキパッドは、自動車用ディスクブレーキシステムにおける主要な摩擦部品であり、車両の減速・停止に必要な摩擦力を提供する役割を担っております。ディスクブレーキにおいて、ブレーキペダル操作により油圧がキャリパーをローターに押し付けると、ブレーキパッドは摩擦によって車両を安全に停止させます。
本レポートでは、ブレーキパッドのみを対象とし、ブレーキシューやドラムブレーキ構成品は除外しております。1ユニットは4枚セットのパッドを示し、市場分析はOEM向けおよびAftermarket向けのセグメント別に実施しております。特に欧州は世界最大の市場で、2024年には世界シェアの30％以上を占めており、北米・アジア太平洋地域がこれに続きます。ラテンアメリカ市場は小規模ながら、今後数年間で急速な成長が期待されております。
市場競争は非常に活発であり、主要プレーヤーとしてBosch、ZF Aftermarket（TRW）、Tenneco（Federal Mogul）、ADVICS、Akebonoなどが挙げられます。これら企業は高性能ブレーキパッドの開発や新技術投入を通じ、ブランド優位性を確保しております。市場集中度は高くないものの、トップ5社で大部分のシェアを占めており、革新的技術や新規参入ブランドの登場により、競争環境はさらに多様化しています。
ブレーキパッド市場が直面する課題の一つは、電気自動車（EV）の普及による摩擦材需要の変化です。EVは回生ブレーキの利用により従来型ブレーキパッドの消費量が減少する可能性があり、メーカーは製品設計の最適化を迫られております。加えて、世界的な環境規制の強化に伴い、低粉塵・低騒音で環境負荷の少ないブレーキパッド開発が重要課題となっています。
一方、成長機会としては、Aftermarketセグメントでの高性能ブレーキパッド需要の拡大が挙げられます。消費者の安全意識向上により、セラミックパッドや低メタリックNAOパッドなど、耐久性と制動力に優れた製品が注目を集めております。また、自動運転車や先進運転支援システム（ADAS）の普及は、より精密かつ高性能なブレーキパッド技術の需要を押し上げる要因となっています。