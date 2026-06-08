バイク用ヘルメット市場分析レポート（2026年）：2032年2362百万米ドル到達予測
バイク用ヘルメット世界総市場規模
バイク用ヘルメットは、二輪車走行時の頭部保護を目的とした安全装備であり、衝突時の衝撃を吸収し致命傷リスクを大幅に低減する重要な製品でございます。主にフルフェイス、ジェット型、オープンフェイスなどのタイプがあり、用途や走行環境に応じて選択されます。素材にはABS樹脂やポリカーボネート、カーボンファイバーなどが用いられ、軽量性と耐衝撃性の両立が進んでおります。また、通気性やシールド性能、通信機能など付加価値の高機能化も進展しております。
図. バイク用ヘルメットの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351722/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351722/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルバイク用ヘルメットのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
バイク用ヘルメット市場動向と安全技術進化分析（2026-2032年）
キーワード：バイク用ヘルメット／スマートヘルメット／道路安全規制／MIPS技術／二輪モビリティ市場
近年、バイク用ヘルメット市場は安全意識の高まりと都市部における二輪モビリティ需要の拡大を背景に、安定した成長基調を維持しております。YH Researchによると、グローバル市場規模は2025年の18億900万米ドルから2032年には23億6,200万米ドルへ拡大し、2026年から2032年のCAGRは3.9％と予測されております。特にバイク用ヘルメットは、道路安全規制の強化および着用義務化政策の進展により、単なる消費財から社会的安全インフラの一部として位置付けが強まっております。
バイク用ヘルメットの機能進化と安全性能強化
バイク用ヘルメットは、オートバイ乗員の頭部保護を目的とした安全装備であり、衝突時の外傷軽減・致死リスク低減に直結する重要製品でございます。近年は通気性、フェイスシールド、耳部保護、インターコム機能などの付加価値が標準化しつつあり、バイク用ヘルメットの多機能化が進展しております。特にMIPS技術を搭載した製品は、回転衝撃による脳損傷リスクを低減する点で注目されております。
道路安全規制と需要構造の変化
バイク用ヘルメット市場の成長には、政府・NGO・医療機関による道路安全啓発活動が大きく寄与しております。ヘルメット着用義務化の法整備は特に新興国で進展しており、インド、中国、東南アジア、ラテンアメリカなどでは普及率が顕著に上昇しております。また都市部の交通渋滞を背景に、バイク・スクーター・電動二輪車の利用が拡大し、バイク用ヘルメット需要を構造的に押し上げております。
技術革新とスマートヘルメット市場の台頭
バイク用ヘルメット分野では、IoT技術の進展によりスマートヘルメットの普及が進行しております。Bluetooth通信、GPSナビゲーション、HUD（ヘッドアップディスプレイ）、音声操作機能などを備えた製品は、利便性と安全性を同時に向上させるソリューションとして評価されております。またカーボンファイバーやポリカーボネート、複合材料の採用により、軽量性と耐衝撃性の両立が実現されております。近年の市場調査では、スマート機能搭載型バイク用ヘルメットの需要が都市部ライダーを中心に増加傾向にあります。
市場セグメントと競争環境
バイク用ヘルメット市場は、フルフェイス、オープンフェイス、ハーフヘルメット、オフロードヘルメットに分類され、用途別では通勤・レジャーおよびスポーツ用途に分化しております。特に通勤・レジャー用途は最大セグメントとして市場全体を牽引しております。競争環境では、Shoei、HJC、Arai、AGVなどのグローバルメーカーが主導しており、高付加価値製品とブランド力を軸に競争が激化しております。
バイク用ヘルメットは、二輪車走行時の頭部保護を目的とした安全装備であり、衝突時の衝撃を吸収し致命傷リスクを大幅に低減する重要な製品でございます。主にフルフェイス、ジェット型、オープンフェイスなどのタイプがあり、用途や走行環境に応じて選択されます。素材にはABS樹脂やポリカーボネート、カーボンファイバーなどが用いられ、軽量性と耐衝撃性の両立が進んでおります。また、通気性やシールド性能、通信機能など付加価値の高機能化も進展しております。
図. バイク用ヘルメットの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351722/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351722/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルバイク用ヘルメットのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
バイク用ヘルメット市場動向と安全技術進化分析（2026-2032年）
キーワード：バイク用ヘルメット／スマートヘルメット／道路安全規制／MIPS技術／二輪モビリティ市場
近年、バイク用ヘルメット市場は安全意識の高まりと都市部における二輪モビリティ需要の拡大を背景に、安定した成長基調を維持しております。YH Researchによると、グローバル市場規模は2025年の18億900万米ドルから2032年には23億6,200万米ドルへ拡大し、2026年から2032年のCAGRは3.9％と予測されております。特にバイク用ヘルメットは、道路安全規制の強化および着用義務化政策の進展により、単なる消費財から社会的安全インフラの一部として位置付けが強まっております。
バイク用ヘルメットの機能進化と安全性能強化
バイク用ヘルメットは、オートバイ乗員の頭部保護を目的とした安全装備であり、衝突時の外傷軽減・致死リスク低減に直結する重要製品でございます。近年は通気性、フェイスシールド、耳部保護、インターコム機能などの付加価値が標準化しつつあり、バイク用ヘルメットの多機能化が進展しております。特にMIPS技術を搭載した製品は、回転衝撃による脳損傷リスクを低減する点で注目されております。
道路安全規制と需要構造の変化
バイク用ヘルメット市場の成長には、政府・NGO・医療機関による道路安全啓発活動が大きく寄与しております。ヘルメット着用義務化の法整備は特に新興国で進展しており、インド、中国、東南アジア、ラテンアメリカなどでは普及率が顕著に上昇しております。また都市部の交通渋滞を背景に、バイク・スクーター・電動二輪車の利用が拡大し、バイク用ヘルメット需要を構造的に押し上げております。
技術革新とスマートヘルメット市場の台頭
バイク用ヘルメット分野では、IoT技術の進展によりスマートヘルメットの普及が進行しております。Bluetooth通信、GPSナビゲーション、HUD（ヘッドアップディスプレイ）、音声操作機能などを備えた製品は、利便性と安全性を同時に向上させるソリューションとして評価されております。またカーボンファイバーやポリカーボネート、複合材料の採用により、軽量性と耐衝撃性の両立が実現されております。近年の市場調査では、スマート機能搭載型バイク用ヘルメットの需要が都市部ライダーを中心に増加傾向にあります。
市場セグメントと競争環境
バイク用ヘルメット市場は、フルフェイス、オープンフェイス、ハーフヘルメット、オフロードヘルメットに分類され、用途別では通勤・レジャーおよびスポーツ用途に分化しております。特に通勤・レジャー用途は最大セグメントとして市場全体を牽引しております。競争環境では、Shoei、HJC、Arai、AGVなどのグローバルメーカーが主導しており、高付加価値製品とブランド力を軸に競争が激化しております。