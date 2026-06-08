2026年6月8日 報道関係者各位

株式会社リプロール（本社：北海道札幌市白石区）

【プレスリリース】

台湾百年ブランド

台湾パイナップルケーキ「舊振南（JIU ZHEN NAN）」

今夏日本市場へ展開

株式会社リプロール（北海道札幌市、代表取締役 山口祐輔）は、台湾で100年以上の歴史を持つ漢餅ブランド「舊振南（JIU ZHEN NAN）」の日本公式WEBサイト（ https://www.jiuzhennan.jp/ ）を公開いたしました。

舊振南（JIU ZHEN NAN）は1890年に台湾台南市で創業し、100年以上にわたり台湾の菓子文化を支えてきた老舗ブランドであり、結婚や出産、節句など人生の節目に贈られる漢餅（ハンピン）文化を受け継ぎ、現在も多くの人々に親しまれています。また、 台湾を代表するパイナップルケーキブランドの一つとしても広く知られています。

今回公開した日本公式WEBサイトでは、ブランドの歴史や想いだけでなく、台湾に受け継がれる漢餅文化や人と人とのつながりを大切にする「分かち合う（シェア）文化」についても紹介しています。

百年の想いを、ひと口に。

台湾で多くの人に選ばれてきた味と文化を、

日本へ届けてまいります。

舊振南(JIU ZHEN NAN)台湾パイナップルケーキイメージ画像

舊振南(JIU ZHEN NAN)台湾パイナップルケーキイメージ画像

■ 日本でも大切にしたい、台湾の分かち合う（シェア）文化

台湾では古くから、お菓子や果物を家族や友人、職場の仲間たちと分かち合う文化が 根付いています。祝い事や季節の節目に贈られる漢餅もまた、自分だけで楽しむものではなく、大切な人たちと『分かち合う（シェア）』ためのお菓子として受け継がれてきました。商品だけではなく、その背景にある台湾の文化や価値観も日本へ届けたいと考えています。日本公式WEBサイトでは、このような台湾の文化や歴史、そして日本との繋がりなどにも触れていただけるコンテンツも紹介しています。

■ 今後の展開について

舊振南（JIU ZHEN NAN）では、今夏、日本市場向けの商品展開を予定しております。 詳細については日本公式WEBサイトにて順次発表してまいります。また、最新情報を受け取りたい方に向けて、公式WEBサイトにてメールアドレス登録を受け付けています。

■ 舊振南（JIU ZHEN NAN）日本公式WEBサイト

公式WEBサイト https://www.jiuzhennan.jp/

■ 舊振南（JIU ZHEN NAN）について

舊振南（JIU ZHEN NAN）は1890年に台湾台南市で創業したブランドです。135年以上にわたり台湾の菓子文化を受け継ぎ、現在は台湾全土に17店舗を展開しています。

年間1,200万個を超える台湾パイナップルケーキを製造しています。 贈答品や手土産としても高い支持を集め、結婚祝いや中秋節など人生の節目を彩る菓子文化とともに親しまれてきました。 台湾桃園国際空港の免税店では台湾パイナップルケーキ売上No.1（※）の実績を持つなど、 台湾を代表する台湾パイナップルケーキブランドとして、国内外で広く親しまれています。

（※） 舊振南提供資料に基づく

舊振南(JIU ZHEN NAN) 本社ショールーム

舊振南(JIU ZHEN NAN)台湾台北市内直営店舗

■ 株式会社リプロールについて

株式会社リプロールは札幌を拠点に、事業戦略の設計からブランディング、流通設計までを一体的に担うビジネスデザインカンパニーです。国内外のブランド構築や国際事業の設計を行っており、2026年3月には台湾台南市政府、株式会社エムアイフードスタイル、台南市玉井聯興青果生產合作社との4者協力覚書（MOU）の締結を推進するなど、日本と台湾をつなぐ事業構築にも取り組んでいます。本プロジェクトでは、日本国内における輸入販売および流通、日本公式サイトの運営を担当しています。





【参考情報】

2026年3月、株式会社リプロールは台湾台南市政府、株式会社エムアイフードスタイル、台南市玉井聯興青果生產合作社との4者協力覚書（MOU）締結を推進し、日本と台湾をつなぐ農産物流通モデルの構築に取り組んでいます。

日台連携の農産流通モデル構築へ 台南市政府など4者がMOU締結

https://kyodonewsprwire.jp/release/202603065198