SHEIN(シーイン)は、SHEIN Group( https://www.sheingroup.com/ )が運営するファッション＆ライフスタイルのグローバルオンラインブランドで、Webサイトおよびアプリにおいて、160以上の国と地域(※2026年3月末時点)にてサービスを提供しています。

グローバルファッションブランドSHEINは、航空輸送における環境負荷の低減と脱炭素社会の実現を目的に、国際物流大手DHLと『GoGreen Plus』サービスの契約を締結し、持続可能な航空燃料(SAF)の導入を拡大しました。

本契約による自社のサプライチェーンにおける環境負荷低減の加速は、SHEINが模索する広範なサステナビリティ施策の一環です。自社の枠組みを超え、SAFの普及に向けた業界全体の取り組みにも貢献するものです。





DHLのGoGreen Plusサービス利用契約を締結





■DHL「GoGreen Plus」を通じたSAF活用の仕組み

DHLの「GoGreen Plus」サービスは、航空燃料のサプライチェーンに直接SAFを組み込むことで、法人顧客がSAFの普及を後押しできる仕組みです。

従来のジェット燃料と比較した際のSAFによる排出削減量は、国際的に認められた会計手法に基づきSHEINに割り当てられます。また、公認の認証枠組みを通じて文書化されるため、温室効果ガス排出量の報告において、SAFに関連する削減分を高い透明性のもとで計上することができます。





【各社コメント】

●SHEIN サステナビリティ責任者 ムスタン・ララニ(Mustan Lalani)のコメント

「DHLのようなパートナーとの連携により、SAFのソリューションを航空貨物物流にいかに組み込めるか、理解を深めることができます。本取り組みは、航空業界全体における新たな手法が、航空輸送に伴う炭素排出課題にどう貢献できるかを探るという、SHEINの幅広い取り組みの一環です。」





●DHL Express CEO ジョン・ピアソン氏(John Pearson)のコメント

「DHLは持続可能な物流のパイオニアです。SHEINとの『GoGreen Plus』契約締結は、航空物流のグリーンな転換を推進するというDHL Expressのコミットメントにおける重要な節目となります。SHEINのグローバル物流ネットワークの長期的なパートナーとして、SAFを彼らの航空貨物オペレーションに統合する方法を共に模索できることを嬉しく思います。」









■業界全体でのパートナーシップ拡大

今回のDHLとの合意は、SHEINが航空貨物エコシステム全体で展開している一連のパイロット・イニシアチブおよび業界連携をさらに強化するものです。2025年にルフトハンザ・カーゴと締結した覚書(MOU)に基づき、SHEINは物流プロバイダー、貨物航空会社、業界団体とのさらなるパートナーシップに着手しました。これにより、SAF関連のソリューションが航空貨物物流のライフサイクル排出量削減にどう寄与するか、またその経済的実現可能性や、関連する認証・会計枠組みが実務上でどのように機能するかを検証しています。





【アトラス航空とのSAF導入試験実施】

2025年、SHEINはアトラス航空のチャーター便14便において、187.3トンのSAFの調達および使用を試験的に実施しました。その結果、推定579.1トンのCO2e排出削減を達成しました。





【中国国際貨運航空との試験実施】

中国航空油料集団(CNAF)および中国民用航空局第二研究所(CASRI)が主催する導入試験に参加し、中国国際貨運航空からSAFを初回購入する予定です。SAFの使用状況と排出削減量はトレーサビリティ・メカニズムで追跡され、CASRIとCNAFが共同で「持続可能性証明書」を発行します。SHEINはこのプログラムの初期参加企業の一社となります。





【世界経済フォーラム「Green Fuel Forward」への参画】

SHEINは、世界経済フォーラム(WEF)が主導するアジア太平洋地域でのSAF普及促進キャンペーン「Green Fuel Forward」にも参画しています。本イニシアチブは、SAFへの認知向上、企業・航空会社・燃料生産者の連携促進、能力構築を通じたアジア太平洋地域のSAF需要拡大を目指すものです。









■SAFの規模拡大に向けた業界での取り組み

現在、SAFが世界の航空燃料供給に占める割合は限定的であり、普及にあたっては従来のジェット燃料と比較した際の生産能力の低さとコストの高さが課題となっています。これらの課題を解決するためには、航空会社、燃料生産者、物流事業者、ならびに法人顧客による継続的な投資および緊密な連携が不可欠です。

SHEINは、物流事業者や航空会社との戦略的パートナーシップを通じて、SAF関連のソリューションが航空輸送におけるライフサイクル全体の排出量削減にどのように貢献できるかを評価しています。あわせて、経済的な実現可能性や認証制度、排出量の算定方法、運用面での統合に関する知見の蓄積にも取り組んでいます。

これらの取り組みは現時点ではまだ初期段階にあり、世界的に見ても従来燃料に対するSAFの混合比率は非常に低いのが現状です。そのため、SHEINの航空輸送に伴う排出量全体に対する削減効果は限定的であると認識しています。

一方で、これらのプログラムは、今後、業界全体の供給力や参画企業が拡大していく中で、SAF関連ソリューションの本格的な導入を支えるためのパートナーシップの構築や、実務的な知見の蓄積を目的としています。









■SHEINのご紹介

SHEIN(シーイン)は、SHEIN Group( https://www.sheingroup.com/ )が運営するファッション＆ライフスタイルのグローバルオンラインブランドで、Webサイトおよびアプリにおいて、160以上の国と地域(※2026年3月末時点)にてサービスを提供しています。

オリジナルブランドのアパレル商品や、世界各地のサプライヤーと提携した多彩なアイテムを、手頃な価格で提供しています。すべての人にファッションの魅力を届けることを使命に、最先端のオンデマンド生産方式を推進。スマートで未来を見据えたファッション業界を目指しています。









■会社概要

会社名 ： ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

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