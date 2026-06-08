ＪＡ全農は、全国の直営飲食店舗（１１店舗）で、６月１５日（月）～６月２８日（日）の間、「毎日くだもの200グラム運動」などを推進する「全国柑橘消費拡大協議会」とのコラボレーション企画の第１弾として「国産ハウスみかんフェア」を開催します。 「国産ハウスみかん」は、ビニールハウスなどの施設で温度や水分量などを丁寧に管理し大切に育てた温州みかんで、高い糖度とバランスの良い酸味が特長です。 施設内で栽培しているため天候の影響を受けにくく、味はもちろんのこと見た目も綺麗な美味しいみかんをお楽しみいただけます。 今回のフェアでは、初夏に旬を迎える「国産ハウスみかん」をふんだんに使用したオリジナルスイーツを各店舗で提供します。各産地の「国産ハウスみかん」は、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウンでも購入いただけます。（https://www.ja-town.com/shop/f/f1010/） 【フェア概要】 １．期 間：令和８年６月１５日（月）～６月２８日（日） ２．実施店舗：以下１１店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください） （１）みのるダイニング札幌ステラプレイス店（北海道札幌市中央区北５条西２-５） （２）みのりカフェエスパル仙台店（宮城県仙台市青葉区中央１-１-１） （３）みのりカフェ三越銀座店（東京都中央区銀座４-６-１６） （４）みのる食堂三越銀座店（東京都中央区銀座４-６-１６） （５）みのる食堂金沢フォーラス店（石川県金沢市堀川新町３－１） （６）みのるダイニング名古屋店（愛知県名古屋市中村区名駅１-１-４） （７）みのるダイニング京都ポルタ店（京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町９０２） （８）みのりカフェアミュプラザ博多店（福岡県福岡市博多区博多駅中央街１-１） （９）みのりカフェ季楽コムボックス佐賀駅前店（佐賀県佐賀市駅前中央１-４-１７） （10）みのりカフェ長崎駅店（長崎県長崎市尾上町１-６７） （11）みのる食堂アミュプラザくまもと店（熊本県熊本市西区春日３-１５-２６）

＜メニュー例＞※写真はイメージです。価格は全て「税込」「店内価格」

［みのりみのるＸプレゼントキャンペーン］

・応募期間：令和８年６月１２日（金）～２５日（木） ・商品内容：「国産ハウスみかん（１箱）」３名様にプレゼント ・応募方法：①「じぇー太【公式】JAタウン/みのりみのる/ニッポンエールＸ(@JA_JAtown)」アカウントフォロー ②キャンペーンが告知された対象の投稿をリポスト

［毎日くだもの200グラム運動］

全国柑橘消費拡大協議会では、果物が毎日の食生活に欠かせない品目であることを周知するため、「毎日くだもの200グラム運動」や「デスクdeみかん」運動、小学生への食育活動、国産くだものが持つ栄養・効能や機能性の普及推進等に取組んでいます。 １人１日毎日200グラム以上のくだものを食べて健康で豊かな生活を♪ （出典：毎日くだもの200グラム！ＨＰ http://www.kudamono200.or.jp/）