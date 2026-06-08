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「アヲハタ まるごと果実」シリーズ価格改定のお知らせ
2026年10月1日(木)出荷分より
アヲハタ株式会社(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉)は、2026年10月1日(木)出荷分から「アヲハタ まるごと果実」シリーズ計13品の価格改定を行います。
果実などの原材料価格をはじめ、包装資材費、物流費、エネルギー費や人件費等の上昇が続く環境の中、当社ではこれまで継続して生産合理化と経費節減を推進してまいりました。しかしながら、企業努力だけでコスト上昇分を吸収することは極めて困難であり、今後も高品質で安全・安心な商品を安定的にお届けするため、やむを得ず価格改定を実施せざるを得ないと判断しました。
これからも皆様に喜んでいただける商品づくりに努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
■価格改定の概要
1．対象商品群およびアイテム数
「アヲハタ まるごと果実」シリーズ 計13品
2．参考小売価格の改定率
約16％
3．改定時期
2026年10月1日(木)当社出荷分より
4．主な商品と参考小売価格
https://digitalpr.jp/table_img/2902/136177/136177_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
アヲハタ株式会社
広報室 川澄
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-13
TEL:03-3407-8181
E-mail:bfpr@aohata.co.jp
アヲハタ株式会社(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉)は、2026年10月1日(木)出荷分から「アヲハタ まるごと果実」シリーズ計13品の価格改定を行います。
果実などの原材料価格をはじめ、包装資材費、物流費、エネルギー費や人件費等の上昇が続く環境の中、当社ではこれまで継続して生産合理化と経費節減を推進してまいりました。しかしながら、企業努力だけでコスト上昇分を吸収することは極めて困難であり、今後も高品質で安全・安心な商品を安定的にお届けするため、やむを得ず価格改定を実施せざるを得ないと判断しました。
■価格改定の概要
1．対象商品群およびアイテム数
「アヲハタ まるごと果実」シリーズ 計13品
2．参考小売価格の改定率
約16％
3．改定時期
2026年10月1日(木)当社出荷分より
4．主な商品と参考小売価格
https://digitalpr.jp/table_img/2902/136177/136177_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
アヲハタ株式会社
広報室 川澄
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-13
TEL:03-3407-8181
E-mail:bfpr@aohata.co.jp