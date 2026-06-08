ブリヂストンが「DXグランプリ2026」に初選定

株式会社ブリヂストン執行役

CIO（Chief Innovation Officer） 草野智弘

ブリヂストン流DX

リアルとデジタルを駆使して企画・開発したタイヤ「BLIZZAK WZ-1」（左）と

空気充填の要らない次世代タイヤ「AirFree」











デジタル人財育成研修の様子















航空ソリューションのビジネスモデル

■組織・管理体制と人財育成の仕組みDXを牽引する組織として、社内DXコンサル機能とシステム開発体制を整備しています。また、デジタル人財育成プログラムを開発・運用しており、2024年末時点で1750人まで拡充したグローバルデジタル人財を、2026年末には2000人レベルにまで引き上げることを計画しています。■既存ビジネスの深化と新規ビジネスモデルの創出コア事業であるタイヤ事業において、エンジニアリングチェーンとサプライチェーン全体でDXを推進・融合させることで、魅力的な商品の開発とビジネスコストダウンを同時に実現しました。さらに新規ビジネスモデルとして、鉱山・航空ソリューションなど、生産財系BtoB事業においてタイヤを「創って売る」段階からお客様が「使う」段階で価値を増幅するソリューションへの転換を進めています。例えば、航空ソリューションでは、高い商品力を基盤に、複数回のリトレッド※2やタイヤ摩耗・耐久予測を組み合わせることで、タイヤ一本あたりの価値を最大化し、航空会社オペレーションの生産性・経済価値の最大化を図るとともに、資源生産性などサステナビリティにも貢献するソリューションを展開しています。