スマート製造とAI導入の加速により、マシンビジョン市場は2030年までに350億ドルを突破へ
マシンビジョン市場の規模と2030年までの成長予測は？
マシンビジョンは、自動検査、品質管理、測定、識別、プロセス最適化を実現する中核技術として、現代の製造業において重要な役割を担っています。企業が生産性向上、運用コスト削減、製品品質向上を追求する中で、マシンビジョンシステムの導入は世界中の生産現場で急速に拡大しています。
世界のマシンビジョン市場は、2030年までに350億ドルを超える規模に達し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11％で成長すると見込まれています。この成長は、産業オートメーションの導入拡大、ロボット活用の増加、スマートファクトリーへの投資拡大、そして人工知能（AI）やディープラーニング技術の急速な進歩によって支えられています。
また、マシンビジョンはデジタル技術分野においても重要性を高めています。2030年までに、マシンビジョン市場はデジタル技術市場全体の約0.7％、情報技術市場全体の約0.3％を占めると予測されており、次世代製造業や産業変革を支える重要技術として位置付けられています。
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なぜマシンビジョンは現代の製造業に不可欠な技術となっているのか？
製造業では、生産効率を高めながら高い品質基準を維持することが求められています。マシンビジョンシステムは、自動検査やリアルタイム監視を可能にし、人による検査よりも高い精度と一貫性で欠陥を検出できるため、この課題の解決に貢献しています。
自動車、電子機器、半導体、医薬品、食品・飲料、物流、包装などの業界では、品質向上、廃棄物削減、規制対応を目的としてマシンビジョンの導入が進んでいます。生産工程が複雑化する中で、マシンビジョンは運用効率を維持するための重要な技術となっています。
なぜアジア太平洋地域が2030年のマシンビジョン市場をリードすると予測されるのか？
アジア太平洋地域は、2030年までに約110億ドル規模へ成長し、世界最大の市場になると予測されています。市場規模は2025年の65億ドルから大幅に拡大する見込みです。
中国、日本、韓国、インドでは、先進製造業、半導体生産、電子機器製造、電気自動車（EV）産業への投資が継続的に拡大しています。これらの産業では、検査、測定、品質管理のためにマシンビジョン技術が不可欠であり、市場成長を力強く支えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351611/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351611/images/bodyimage2】
2030年に最大の市場規模を持つ国はどこか？
国別では米国が最大市場になる見通しで、市場規模は2030年までに約90億ドルへ達すると予測されています。
スマートファクトリーへの投資拡大、産業ロボットの普及、AIを活用した画像解析技術の進歩、高度な製造技術の採用などが市場成長を後押ししています。また、業界を代表するマシンビジョン企業の存在と、高解像度イメージング技術への継続的な投資も市場拡大の要因となっています。
マシンビジョン市場で最大のセグメントは何か？
製品別では、PCベース型マシンビジョンシステムが最大セグメントになると予測されています。2030年には市場全体の約54％を占め、市場規模は約190億ドルに達する見込みです。
このセグメントの成長は、高性能な画像処理能力や複雑な検査業務への対応需要によって支えられています。また、AIを活用した解析プラットフォームとの統合が進んでいることから、品質管理や産業オートメーション用途で広く採用されています。
マシンビジョンは、自動検査、品質管理、測定、識別、プロセス最適化を実現する中核技術として、現代の製造業において重要な役割を担っています。企業が生産性向上、運用コスト削減、製品品質向上を追求する中で、マシンビジョンシステムの導入は世界中の生産現場で急速に拡大しています。
世界のマシンビジョン市場は、2030年までに350億ドルを超える規模に達し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11％で成長すると見込まれています。この成長は、産業オートメーションの導入拡大、ロボット活用の増加、スマートファクトリーへの投資拡大、そして人工知能（AI）やディープラーニング技術の急速な進歩によって支えられています。
また、マシンビジョンはデジタル技術分野においても重要性を高めています。2030年までに、マシンビジョン市場はデジタル技術市場全体の約0.7％、情報技術市場全体の約0.3％を占めると予測されており、次世代製造業や産業変革を支える重要技術として位置付けられています。
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なぜマシンビジョンは現代の製造業に不可欠な技術となっているのか？
製造業では、生産効率を高めながら高い品質基準を維持することが求められています。マシンビジョンシステムは、自動検査やリアルタイム監視を可能にし、人による検査よりも高い精度と一貫性で欠陥を検出できるため、この課題の解決に貢献しています。
自動車、電子機器、半導体、医薬品、食品・飲料、物流、包装などの業界では、品質向上、廃棄物削減、規制対応を目的としてマシンビジョンの導入が進んでいます。生産工程が複雑化する中で、マシンビジョンは運用効率を維持するための重要な技術となっています。
なぜアジア太平洋地域が2030年のマシンビジョン市場をリードすると予測されるのか？
アジア太平洋地域は、2030年までに約110億ドル規模へ成長し、世界最大の市場になると予測されています。市場規模は2025年の65億ドルから大幅に拡大する見込みです。
中国、日本、韓国、インドでは、先進製造業、半導体生産、電子機器製造、電気自動車（EV）産業への投資が継続的に拡大しています。これらの産業では、検査、測定、品質管理のためにマシンビジョン技術が不可欠であり、市場成長を力強く支えています。
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2030年に最大の市場規模を持つ国はどこか？
国別では米国が最大市場になる見通しで、市場規模は2030年までに約90億ドルへ達すると予測されています。
スマートファクトリーへの投資拡大、産業ロボットの普及、AIを活用した画像解析技術の進歩、高度な製造技術の採用などが市場成長を後押ししています。また、業界を代表するマシンビジョン企業の存在と、高解像度イメージング技術への継続的な投資も市場拡大の要因となっています。
マシンビジョン市場で最大のセグメントは何か？
製品別では、PCベース型マシンビジョンシステムが最大セグメントになると予測されています。2030年には市場全体の約54％を占め、市場規模は約190億ドルに達する見込みです。
このセグメントの成長は、高性能な画像処理能力や複雑な検査業務への対応需要によって支えられています。また、AIを活用した解析プラットフォームとの統合が進んでいることから、品質管理や産業オートメーション用途で広く採用されています。