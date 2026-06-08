大温度差用チラーユニットの世界市場2026年、グローバル市場規模（遠心式、スクリュー式、吸収式）・分析レポートを発表
2026年6月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「大温度差用チラーユニットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、大温度差用チラーユニットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
2024年の市場規模は25億2700万米ドルと評価されており、2031年には33億3800万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間中の年間平均成長率は4.1％とされており、省エネルギー型空調設備や高効率冷却システムへの需要増加が市場成長を支えています。
また、米国の関税政策や各国の政策対応が競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析されています。
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製品概要では、大温度差用チラーユニットの特徴と仕組みについて解説しています。このシステムは冷水または冷却水の流量を低減しながら温度差を大きくすることで、ポンプや冷却塔のエネルギー消費を削減し、システム全体の運転効率を向上させる冷却装置です。
従来型チラーと比較して、同一流量でより大きな冷却能力を提供できる点が特徴です。高度な熱交換技術と最適化された冷凍サイクル設計を採用しており、蒸発器や凝縮器には高性能材料が使用されることで熱伝達効率を高め、冷媒使用量を削減しています。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、省エネルギー需要の高まりや産業設備の高効率化要求、環境規制強化が成長要因となっています。
また、競争環境や需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、遠心式、スクリュー式、吸収式の3種類に分類されています。遠心式は大型施設向けに高効率運転が可能であり、スクリュー式は安定した性能と柔軟性を備えています。吸収式は熱源利用による省エネルギー性能が特徴です。
用途別では、医薬品、電子機器、化学工業、食品産業、その他に分類されています。特に電子機器および化学工業分野での温度管理需要が市場成長を後押ししています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。
主要企業として、Trane、Hisense Hitachi、LG、Johnson Controls、Midea、Rexxam Co., Ltd、Shenzhen Polyde Refrigeration Technology、Shenzhen Kaideli、McQuay、Nannjing TICA、Chongqing Dateng Refrigeration、Yantai MEIRI Mechatronics Technology Development、Beijing Lanhai Shenjun Technology、Nanjing Pingou Air Conditioning、Shenzhen Zhongxing Refrigeration、Nanjing Jiuding Environmental Technologyなどが紹介されています。これらの企業は、高効率化、省エネルギー化、熱交換性能向上を進めることで競争力を強化しています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は省エネルギー規制や大型商業施設需要により安定した成長を維持しています。欧州市場では環境規制やエネルギー効率向上政策が市場成長を支えています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「大温度差用チラーユニットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、大温度差用チラーユニットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
2024年の市場規模は25億2700万米ドルと評価されており、2031年には33億3800万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間中の年間平均成長率は4.1％とされており、省エネルギー型空調設備や高効率冷却システムへの需要増加が市場成長を支えています。
また、米国の関税政策や各国の政策対応が競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析されています。
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製品概要では、大温度差用チラーユニットの特徴と仕組みについて解説しています。このシステムは冷水または冷却水の流量を低減しながら温度差を大きくすることで、ポンプや冷却塔のエネルギー消費を削減し、システム全体の運転効率を向上させる冷却装置です。
従来型チラーと比較して、同一流量でより大きな冷却能力を提供できる点が特徴です。高度な熱交換技術と最適化された冷凍サイクル設計を採用しており、蒸発器や凝縮器には高性能材料が使用されることで熱伝達効率を高め、冷媒使用量を削減しています。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、省エネルギー需要の高まりや産業設備の高効率化要求、環境規制強化が成長要因となっています。
また、競争環境や需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、遠心式、スクリュー式、吸収式の3種類に分類されています。遠心式は大型施設向けに高効率運転が可能であり、スクリュー式は安定した性能と柔軟性を備えています。吸収式は熱源利用による省エネルギー性能が特徴です。
用途別では、医薬品、電子機器、化学工業、食品産業、その他に分類されています。特に電子機器および化学工業分野での温度管理需要が市場成長を後押ししています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。
主要企業として、Trane、Hisense Hitachi、LG、Johnson Controls、Midea、Rexxam Co., Ltd、Shenzhen Polyde Refrigeration Technology、Shenzhen Kaideli、McQuay、Nannjing TICA、Chongqing Dateng Refrigeration、Yantai MEIRI Mechatronics Technology Development、Beijing Lanhai Shenjun Technology、Nanjing Pingou Air Conditioning、Shenzhen Zhongxing Refrigeration、Nanjing Jiuding Environmental Technologyなどが紹介されています。これらの企業は、高効率化、省エネルギー化、熱交換性能向上を進めることで競争力を強化しています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は省エネルギー規制や大型商業施設需要により安定した成長を維持しています。欧州市場では環境規制やエネルギー効率向上政策が市場成長を支えています。