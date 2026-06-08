自動車フロントエンドモジュール市場予測2030年：車両生産拡大、軽量化技術、電動化が1,750億ドル市場への成長を牽引

自動車フロントエンドモジュール市場予測2030年：車両生産拡大、軽量化技術、電動化が1,750億ドル市場への成長を牽引