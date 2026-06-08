子ども達の安全をICTで守る。株式会社スクールメールサービスと業務提携を実施し、サービスのパッケージ提供を開始。 ～通信環境・端末の提供から販売拡大まで、地域の「安心」をトータルサポート～
モバイル通信ソリューションを展開する株式会社モバイル・プランニング（本社：東京都中央区、代表取締役：岸本 大樹、以下モバイル・プランニング）は、スクールメールシステムを展開する株式会社スクールメールサービス（本社：東京都世田谷区、代表取締役：バルサン・ローレダナ・エレナ、以下スクーービス）と業務提携を行います。
本提携により、モバイル・プランニングは「スクールメールシステム」の導入に必要な通信環境およびカードリーダーやタブレット端末等をパッケージ化し、同サービスの全国的な導入支援を促進。ICTを通して地域の子ども達へ安心安全を提供します。
通信の可能性を最大限に引き出すIoTサービス導入を推進することで、企業活動を未来の課題解決につなげていきます。
■ 本業務提携の背景と目的
近年、共働き世帯の増加や登下校時の安全確保に対する関心の高まりを受け、ICTを活用した見守りサービスの需要が急速に拡大しています。
スクールメールサービスが提供するシステムは、お子様が学校や施設に到着・出発した際、保護者の方へリアルタイムで通知を届けるものであり、地域の安心を支える重要なインフラとなっています。また、一斉メール配信システムにより緊急時に迅速かつ簡便に保護者様に必要事項を連絡する事が可能です。一方、こうしたシステムの安定稼働には、強固な通信環境と適切なハードウェアの選定が不可欠です。
モバイル・プランニングは、長年培ってきたモバイル通信事業の知見を活かし、本システムに最適化された「通信SIMやルーター」および「カードリーダーや専用タブレット」 をパッケージ化して提供します。さらに、当社の持つ法人顧客ネットワークを通じて、学校法人や地方自治体、塾などの教育関連施設へ本サービスの導入を強力にバックアップしてまいります。
■ 提携による主な取り組み内容
１，通信環境およびハードウェアの提供
「スクールメールシステム」が安定して動作するための高品質な「通信SIMやルーター」および「カードリーダーや専用タブレット」をモバイル・プランニングが提供いたします。
２，法人ネットワークを活用した販売チャネルの拡大
モバイル・プランニングの広範な顧客基盤を活用し、これまで以上にスピーディーかつ広域なサービス展開を実現します。
３，導入・運用支援のワンストップ化
通信インフラからシステム導入までをワンストップで提案することで、導入先（学校・施設等）の事務負担を軽減し、スムーズな運用開始をサポートします。
■ 「スクールメールシステム」について
お子様が学校の昇降口や施設入り口に設置された端末にICカードをかざすことで、保護者様のパソコン・スマートフォン・携帯電話へ登下校時刻を即時にメール（またはアプリ）通知するシステムです。また、本システムを導入いただくと、クラス・学年・学校・地域単位での連絡網システムを無料でご利用いただくことができるようになります。現在、10万人以上のご利用者に対して安定したサービス提供を行っております。
・特徴： シンプルな操作性、高いリアルタイム性、災害時の一斉連絡機能など、こどもの安全を守るための多彩な機能（詳細はお問い合わせ下さい）を備えています。
・サポート体制： 保護者様のITリテラシーは様々である為、学校で対応していては本業に支障を来す場合がありますが、本システムはヘルプデスクを完備している為、システム導入時の代理登録や保護者様からのお問い合わせは専任のスタッフが全て対応します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351517/images/bodyimage1】
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351517/images/bodyimage4】
会社概要
■ 株式会社モバイル・プランニング
所在地： 東京都中央区築地2-3-4 メトロシティ築地新富町5F
事業内容： モバイル通信機器のレンタル事業、MVNO事業、法人向け通信ソリューションの提供
URL： https://mobile-p.co.jp/
■ 株式会社スクールメールサービス
事業内容：スクール連絡網システム、登下校メールシステムの開発 ・運営、教育機関向けITソリューション事業
URL： https://schoolmail.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社モバイル・プランニング 営業部 担当：石井
TEL：03-6869-0310 / Email：biz@mobile-p.co.jp
配信元企業：株式会社モバイル・プランニング
本提携により、モバイル・プランニングは「スクールメールシステム」の導入に必要な通信環境およびカードリーダーやタブレット端末等をパッケージ化し、同サービスの全国的な導入支援を促進。ICTを通して地域の子ども達へ安心安全を提供します。
通信の可能性を最大限に引き出すIoTサービス導入を推進することで、企業活動を未来の課題解決につなげていきます。
近年、共働き世帯の増加や登下校時の安全確保に対する関心の高まりを受け、ICTを活用した見守りサービスの需要が急速に拡大しています。
スクールメールサービスが提供するシステムは、お子様が学校や施設に到着・出発した際、保護者の方へリアルタイムで通知を届けるものであり、地域の安心を支える重要なインフラとなっています。また、一斉メール配信システムにより緊急時に迅速かつ簡便に保護者様に必要事項を連絡する事が可能です。一方、こうしたシステムの安定稼働には、強固な通信環境と適切なハードウェアの選定が不可欠です。
モバイル・プランニングは、長年培ってきたモバイル通信事業の知見を活かし、本システムに最適化された「通信SIMやルーター」および「カードリーダーや専用タブレット」 をパッケージ化して提供します。さらに、当社の持つ法人顧客ネットワークを通じて、学校法人や地方自治体、塾などの教育関連施設へ本サービスの導入を強力にバックアップしてまいります。
■ 提携による主な取り組み内容
１，通信環境およびハードウェアの提供
「スクールメールシステム」が安定して動作するための高品質な「通信SIMやルーター」および「カードリーダーや専用タブレット」をモバイル・プランニングが提供いたします。
２，法人ネットワークを活用した販売チャネルの拡大
モバイル・プランニングの広範な顧客基盤を活用し、これまで以上にスピーディーかつ広域なサービス展開を実現します。
３，導入・運用支援のワンストップ化
通信インフラからシステム導入までをワンストップで提案することで、導入先（学校・施設等）の事務負担を軽減し、スムーズな運用開始をサポートします。
■ 「スクールメールシステム」について
お子様が学校の昇降口や施設入り口に設置された端末にICカードをかざすことで、保護者様のパソコン・スマートフォン・携帯電話へ登下校時刻を即時にメール（またはアプリ）通知するシステムです。また、本システムを導入いただくと、クラス・学年・学校・地域単位での連絡網システムを無料でご利用いただくことができるようになります。現在、10万人以上のご利用者に対して安定したサービス提供を行っております。
・特徴： シンプルな操作性、高いリアルタイム性、災害時の一斉連絡機能など、こどもの安全を守るための多彩な機能（詳細はお問い合わせ下さい）を備えています。
・サポート体制： 保護者様のITリテラシーは様々である為、学校で対応していては本業に支障を来す場合がありますが、本システムはヘルプデスクを完備している為、システム導入時の代理登録や保護者様からのお問い合わせは専任のスタッフが全て対応します。
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会社概要
■ 株式会社モバイル・プランニング
所在地： 東京都中央区築地2-3-4 メトロシティ築地新富町5F
事業内容： モバイル通信機器のレンタル事業、MVNO事業、法人向け通信ソリューションの提供
URL： https://mobile-p.co.jp/
■ 株式会社スクールメールサービス
事業内容：スクール連絡網システム、登下校メールシステムの開発 ・運営、教育機関向けITソリューション事業
URL： https://schoolmail.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社モバイル・プランニング 営業部 担当：石井
TEL：03-6869-0310 / Email：biz@mobile-p.co.jp
配信元企業：株式会社モバイル・プランニング
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