酷暑日の熱中症対策として株式会社トータルヘルスコンサルティング（本社：東京都千代田区東神田、代表取締役社長：森重一雄）では、2026年6月8日（月）から熱中症対策セット増量キャンペーンをいたします。

近年は、猛暑日や酷暑日と呼ばれるような厳しい暑さの日が増えており、今年の夏も、平年よりかなり暑くなる予報が出ています。 熱中症対策では、水分補給だけでなく、汗で失われる「塩分（電解質）」を事前に補給することも重要です。 この度、本格的な夏を迎える前の準備として、働く人の毎日の水分・電解質補給をサポートする「熱中症対策セット」の増量キャンペーンを開催いたします！ ▼熱中症対策セット増量キャンペーンの詳細はこちら https://shop.pfandh.jp/blogs/updates/heat-stroke-increase-campaign ▼熱中症対策セット購入はこちら https://shop.pfandh.jp/products/necchusho-set

【キャンペーン概要】

キャンペーン期間：6/8（月）～ ※PH500パウダーの増量分の在庫がなくなり次第終了となります。 増量内容：PH500 電解質パウダー × 2袋

熱中症対策には水分と電解質の両方の補給が不可欠です。 電解質の中でも特にナトリウムが不足すると、十分に汗をかけず、体温調整機能が低下し、熱中症のリスクが高まります。

汗をかいたとき、電解質の入っていない飲料だけを飲んでいると・・・

汗をかいたとき、電解質の入っていない水やお茶だけで水分補給をしつづけると、体液のナトリウム濃度が低下します。すると、身体は体液濃度を一定に保とうとするため、尿や汗で過剰な水を身体から排出します。その為、 身体の水分量が十分に回復できない現象 (自発的脱水) が起こるのです。 同時に、体液の濃度をこれ以上薄まらないように一時的に喉の渇きが収まり、水分不足を自覚できない危険もあります。

■Precision Fuel & Hydration（プレシジョン）とは

イギリス本国で、2011 年に創業されたPrecision Fuel & Hydration （プレシジョン フューエル & ハイドレーション）が、製造販売を行う電解質補助食品です。

PH500シリーズの特徴

■ 水に溶かすだけの簡単塩分補給 ■ 軽い運動や日常生活時の水分補給におすすめ ■ 低張性で胃にやさしい ■ スムーズな電解質補給をサポート

「大量に汗をかくスポーツ専用」ではなく、毎日の生活の中でも取り入れやすいのがPH500シリーズの特徴です。

■PH500飲み方例

電解質ドリンク「Precision Fuel & Hydration」 PH500 電解質パウダー飲み方例 ▼熱中症対策セット増量キャンペーンの詳細はこちら https://shop.pfandh.jp/blogs/updates/heat-stroke-increase-campaign ▼熱中症対策セット購入はこちら https://shop.pfandh.jp/products/necchusho-set ▼Precision Fuel & Hydration商品紹介YouTube動画 https://www.youtube.com/watch?v=PcyYPwPS7bw&t=3s ▼Precision Fuel & Hydration 日本公式サイト https://pfandh.jp/ ▼熱中症対策特設サイト https://pfandh.jp/heatstroke_lp/ ▼Precision Fuel & Hydration 日本公式販売サイト https://shop.pfandh.jp/

■会社概要 商号：株式会社トータルヘルスコンサルティング 代表取締役：森重一雄 所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階 設立：平成14年5月2日 事業内容：スポーツ関連事業、食品輸入事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業 WEB事業、出版事業、広告代理店事業 URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】 株式会社トータルヘルスコンサルティング TEL：03-3526-3081