『ガリレイの生涯』が2026年9月7日 (月) ～ 2026年9月16日 (水)にシアターカイ（東京都 墨田区 両国 2-10-14）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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知識は時に人を救い、時に人を傷つける。 科学は誰のためにあるのか。真実を知った人は、その知識とどう向き合うべきなのか。 『ガリレイの生涯』は、天文学者ガリレオ・ガリレイの人生を描いた、スリリングな人間ドラマ。天体観測によって常識を覆す発見をしたガリレイは、やがて大きな権力との対立に巻き込まれていく。 作者の ベルトルト・ブレヒト は、ナチス政権から逃れた亡命生活の中でこの作品を執筆。歴史上の科学者を描きながら、人間の勇気や弱さ、そして変化する時代を生きる人々の姿を鮮やかに描き出す。 劇団俳優座では、これから3年間にわたり毎年1作品ずつブレヒト作品を上演。その第一弾となる本作は、1958年に俳優座創立者の 千田是也 が翻訳を手掛けた、俳優座にとっても特別な作品。 400年前に世界を揺るがした発見は、現代を生きる私たちにも新たな視点を与える。知ることの喜び、人を信じることの難しさ、そして時代を変える一歩の重み。壮大な歴史の転換点を、ぜひ劇場で体感してください。

～あらすじ～

カトリック教会の言論から逃れたガリレイにナチスの支配から逃れた作者を重ね合わせ、物語は進行する。 地動説を唱えたガリレイは、教皇庁と対立、その撤回をめぐる静かで激しい攻防が繰り返される。 そして異端審問にかけられることになったガリレイは、ついに屈し自説を撤回する。 幽閉の身となったガリレイは「新科学対話」を完成させるが、それは民衆の手になるはずの科学を 権力の手に渡すことでもあった――

公演概要

『ガリレイの生涯』 公演期間：2026年9月7日 (月) ～ 2026年9月16日 (水) 会場：シアターカイ（東京都 墨田区 両国 2-10-14） ■出演者 片山万由美/松本潤子/加藤佳男/森 一/長浜奈津子/田中茂弘/渡辺 聡/佐藤あかり/斉藤 淳/𦚰田康弘/若井なおみ/荒木真有美/小田伸泰/深堀啓太朗/山田定世/稀乃/渡辺耕成/安藤春菜/水津広俊/松永和也/桜庭理恵/藤森里緒 ■スタッフ 作：ベルトルト・ブレヒト 翻訳：千田是也 翻案・上演台本・演出：藤井ごう 舞台美術：乘峯雅寛 照明：鷲崎淳一郎（有限会社ライティングユニオン） 音楽：寺田英一 音響：坂口野花（株式会社TEO） 衣裳：小林巨和 振付：清水美弥子（センドダイレクト合同会社） 舞台監督：川口浩三 舞台監督助手：石井道隆・是枝真子 演出助手：落合真奈美 宣伝美術イラスト：伊波二郎 宣伝美術デザイン：小田善久 鑑賞サポート：鑑賞サポートチーム(劇団俳優座) 制作：劇団俳優座演劇制作部 ■公演スケジュール 9月 7日(月) 18時半 9月 8日(火) 14時 9月 9日(水) 18時半 9月 10日(木) 14時 9月 11日(金) 18時半 9月 12日(土) 13時 9月 13日(日) 13時 9月 14日(月) 18時半 9月 15日(火) 14時 9月 16日(水) 13時 ※受付開始・開場ともに開演の30分前 ■チケット料金 一般（前売）：7,300円 シニア (65歳以上) ：7,000円 U-30 (30歳以下) ：3,500円 初日割引：6,500円（9/7のみ） （全席指定・税込）

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