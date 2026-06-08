国際的な政策対話プラットフォームである Boston Global Forum(BGF)は、AIWS、Vietnam Reportとともに、2026年6月12日、幕張メッセで開催される Interop Tokyo 2026 との同時開催イベントとして、特別国際カンファレンス「AIWS Trust Infrastructure Conference」を開催します。

政府、産業界、学術界、市民社会のリーダーが一堂に会し、AIが社会基盤となる時代に求められる信頼のあり方と、民主主義・人間の尊厳・公共情報の健全性を支えるAI活用の方向性について議論します。









■開催背景

生成AIをはじめとするAI技術の社会実装が急速に進む一方で、AIの透明性、説明責任、情報の信頼性、民主主義や人間の尊厳への影響など、AI時代の社会基盤をどのように設計するかが国際的な課題となっています。本カンファレンスは、Boston Global Forumの共同創設者・共同議長・CEOであるNguyen Anh Tuan(グエン・アイン・トゥアン)氏が提唱してきた、AI時代の信頼基盤「AIWS Trust Infrastructure」および信頼秩序「AIWS Trust Order」の構想を具体的な議論へと進めるものです。Interop Tokyo 2026という、インターネット、ネットワーク、セキュリティ、AI、デジタル社会を支えるテクノロジーが集結する場において、AI時代の「信頼」をテーマに国際的な議論が行われることは、産業界、公共分野、研究機関、メディアにとっても大きな意義を持ちます。









■開催概要

AIWS Trust Infrastructure Conference

AI時代の「信頼インフラ」の構築

～自由で開かれたインド太平洋のための信頼できるAIシステム～





主催 ： Boston Global Forum、

AIWS(Artificial Intelligence World Society)、Vietnam Report

共催 ： Interop Tokyo 2026

開催日： 2026年6月12日(金)

時間 ： 13：00～15：30

会場 ： 幕張メッセ 国際会議場 3F 304室





＜本カンファレンスの詳細はこちら＞

https://www.interop.jp/2026/exhibition/boston_global_forum/





＜参加登録はこちらから(参加無料)＞

※Interop Tokyo 2026の登録とは別に、本カンファレンスへのご登録が必要となります。

https://form.f2ff.jp/@bostonglobalforum-interop2026









■主なプログラム

【基調講演】

●AI時代の信頼インフラ構築

- 自由で開かれたインド太平洋のための信頼できるAIシステム -





グエン・アイン・トゥアン氏

Boston Global Forum 共同創設者・共同議長・CEO

AI World Society(AIWS)チーフアーキテクト





マイケル・デュカキス氏

元マサチューセッツ州知事

Boston Global Forum 共同創設者・共同議長









【特別基調講演】

●AI時代における日本のリーダーシップと自由で開かれたインド太平洋





中山泰秀 氏

衆議院議員

元国務大臣政務官









【特別対談】

●AIWS Trust Orderとは

AI時代の信頼を支える新たな枠組み





グエン・アイン・トゥアン氏





ヴィント・サーフ氏

“インターネットの父”

America 250：AI Pioneer









【ハイレベル・パネルディスカッション】

●アジアおよびグローバルサウスにおける信頼インフラの構築

【モデレーター】

グエン・アイン・トゥアン氏





【登壇者】

ナズリ・シュクリ教授(マサチューセッツ工科大学)

トーマス・パターソン教授(ハーバード・ケネディスクール)

タルン・カンナ教授(ハーバード・ビジネススクール)

日本政府代表

日本産業界代表





ほか、多数のプログラムを予定しています。









■本カンファレンスのポイント/みどころ

【「AIをどう作るか」ではなく、「AI時代の社会をどう設計するか」を議論】

主なテーマは、

・AIガバナンス

・情報の信頼性

・国際協調

・AI時代の社会制度設計 など





【マサチューセッツ工科大学・ハーバード大学などから世界的な専門家が参加】

AI、データサイエンス、倫理、民主主義、国際秩序などの分野で世界トップレベルの研究者・実務家が登壇予定です。最先端の議論に直接触れられる貴重な機会です。





【「インターネットの父」 ヴィント・サーフ氏も参加予定】

インターネット誕生期を担った人物が、「AI時代の新しい信頼基盤」について議論する点は象徴的と言えます。





【日本とグローバルサウスをつなぐ国際協力の視点】

AIをめぐる議論を、単なる技術論にとどめず、国際協力・社会制度・地域間連携まで広げます。





＜本カンファレンスの詳細はこちら＞

https://www.interop.jp/2026/exhibition/boston_global_forum/





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■主催団体について

●Boston Global Forum(BGF)

Boston Global Forum(BGF)は、米国ボストンを拠点に、世界のリーダー、政策立案者、研究者、技術分野の先駆者らが参加する国際的なシンクタンクです。ハーバード大学、MITをはじめとする学術界の知見や、政治・産業界のリーダーシップを結びつけながら、AI時代における平和、安全、民主主義、デジタルガバナンスのあり方について、先進的な政策提言や国際的な枠組みづくりに取り組んでいます。

BGFはこれまで、AI World Society(AIWS)Ecosystem、AI International Law and Accord、Global Alliance for Digital Governanceなど、AIとデジタル社会をめぐる国際的な構想を提唱してきました。





●AIWS(Artificial Intelligence World Society)

AIWS(Artificial Intelligence World Society)は、Boston Global Forumが主導するグローバルイニシアチブです。AIの有害または非倫理的な利用を防ぎ、人間の尊厳、倫理、民主主義、社会の安全に資するAIの発展と社会実装を進めるため、国際的な価値基準、ガバナンス、信頼性評価の枠組みづくりに取り組んでいます。

AIWSは、AI時代における新たな社会基盤として、信頼できるAIシステム、情報の健全性、透明性、説明責任を重視しています。今回のカンファレンスでは、その中核的な構想であるAIWS Trust Infrastructure およびAIWS Trust Order の実装に向けた議論が行われます。





●Vietnam Report

Vietnam Reportは、ベトナムにおいて企業評価、ランキング、マーケットリサーチ等を手がけるリサーチ機関です。企業の信頼性や成長性、業界動向に関する調査・分析を通じて、ベトナム市場に関する情報発信を行っています。









■同時開催の Interop Tokyo 2026 開催概要

会期 ： 6月10日(水)～12日(金)

会場 ： 幕張メッセ(国際展示場 展示ホール3～8 ／ 国際会議場)

展示 ： 10：00～18：00(最終日のみ17：00終了)

基調講演： 9：30～(初日のみOpening 9：15開始)

主催 ： Interop Tokyo 実行委員会

運営 ： 一般財団法人インターネット協会

株式会社ナノオプト・メディア

参加 ： 無料(展示会・講演)／ WEBからの登録制 ／ 会期3日間有効

お問合せ： june-info@f2ff.jp





＜Interop Tokyo 2026の来場登録はこちらから＞

https://www.interop.jp/