SDKI Inc.（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、産業用ラックマウントシャーシ市場に関する調査を実施しました。本調査では、2025年の市場規模が約37.4億米ドル、2035年には約65億米ドルに達すると予測しており、予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）5.6%での成長が見込まれています。

2026年6月02日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「Industrial Rack Mount Chassis Market(産業用ラックマウントシャーシ市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/industrial-rack-mount-chassis-market/590642357 調査結果公表日：2026年6月02日 調査担当：SDKI Analytics 調査対象範囲：当社の分析担当者が、545社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査245件、オンライン調査300件 調査期間：2026年3月－2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Industrial Rack Mount Chassis Market(産業用ラックマウントシャーシ市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Analyticsによる分析によると、Industrial Rack Mount Chassis Market(産業用ラックマウントシャーシ市場)は、2025年には約37.4億米ドル、2035年には約65億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約5.6%で成長すると見込まれています。

画像は2025年から2035年の市場規模推移、素材別セグメンテーション（鋼55%）、および地域別の市場シェア分布を示しており、北米が34.5%で最大シェアを占める見通しが示されています。

市場概要

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SDKI AnalyticsによるIndustrial Rack Mount Chassis Market(産業用ラックマウントシャーシ市場)に関する調査・分析によると、同市場は主に産業オートメーションおよびスマート製造の急速な拡大を背景として、今後成長が見込まれています。産業用ラックマウントシャーシは、ファクトリーオートメーション（FA）システム、PLC（プログラマブルロジックコントローラ）、産業用サーバー、そしてAI搭載製造装置などにおいて幅広く活用されています。 「インダストリー4.0」やスマート工場の普及と拡大に伴い、過酷な産業環境下でも安定稼働が可能な、堅牢性の高いラックマウント型コンピューティングプラットフォームへの需要が高まっています。米国国立標準技術研究所（NIST）のデータによれば、米国の製造業が生み出す付加価値は約2.3兆米ドルに達しており、製造業が米国GDPに占める割合は10.2%となっています。 さらに、世界的な半導体および電子機器製造の活発化も、産業用ラックマウントシャーシへの需要を牽引する要因となっています。具体的には、半導体分野への設備投資が拡大していることで、半導体製造プロセス、検査システム、クリーンルームの自動化設備、そしてプロセス制御システムなどにおいて、高度な産業用コンピューティングインフラに対するニーズが急速に高まっています。

最新ニュース

当社の調査によると、Industrial Rack Mount Chassis Market(産業用ラックマウントシャーシ市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2023年5月、VadaTechは、1スロット構成の6U VPX対応ベンチトップ／ラックマウント型シャーシ「VTX994」の発売を発表しました。 • 2025年2月、Contecは、複数のPCI/PCIe拡張スロットを搭載した産業用コンピュータプラットフォームの新シリーズ「SR4000シリーズ」を開発しました。本シリーズは、ラックマウント型筐体を使用するファクトリーオートメーション（FA）、検査システム、および産業用制御環境において、主に導入されています。

市場セグメンテーション

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弊社の市場見通しレポートによると、Industrial Rack Mount Chassis Market(産業用ラックマウントシャーシ市場)は素材別に基づいて、鋼、アルミニウム、プラスチック、複合材料に分割されています。鋼セグメントは、世界的な粗鋼生産量の増加を背景に、予測期間を通じて55%という主要な市場シェアを占めると見込まれています。世界鉄鋼協会（WSA）によると、世界の粗鋼生産量は2024年12月に144.5百万トンに達し、2023年と比較して5.6%の増加となりました。

地域概要

Industrial Rack Mount Chassis Market(産業用ラックマウントシャーシ市場)に関する当社の分析によれば、北米地域は2026年から2035年にかけて、34.5%という最大の市場シェアを占めると予測されています。これは、AIおよびデータセンターインフラの急速な拡大に加え、産業オートメーションやスマート製造分野における力強い成長に起因するものです。さらに、国内製造業への投資拡大もまた、市場の成長を後押ししています。

Industrial Rack Mount Chassis Market(産業用ラックマウントシャーシ市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のIndustrial Rack Mount Chassis Market(産業用ラックマウントシャーシ市場)における主要企業は以下の通りです: • SupermicroElma • Electronic AG • Kontron AG • nVent Schroff GmbH • Astronics Test Systems さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Nitto Kogyo Corporation • Yamato Denki Co., Ltd. • Japan Pallet Rental Corporation (JPR) • Takachi Electronics Enclosure Co., Ltd. • Sumitomo Corporation

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