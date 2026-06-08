株式会社ケン・ホテルマネジメント京都が運営する京都山科 ホテル山楽(所在地：京都市山科区、総支配人：園田 琢磨)は、2026年6月8日(月)～6月14日(日)の期間、公式サイトからの宿泊予約が最大20％OFFとなる『山楽初夏セール』を開催いたします。





山楽初夏セール開催！





■概要

『山楽初夏セール』は、通常公式サイトからの宿泊予約は他サイトと比べて10％OFFのところ、セール開催期間中は15％OFFとなる他、メルマガ会員様は20％OFFとなるお得な宿泊セールです。





当ホテルは山科駅前に立地し、京都駅・大津駅まで各々1駅5分、JR琵琶湖線・JR湖西線・地下鉄東西線・京阪京津線が利用可能というアクセスの良さから、京都観光だけでなく滋賀観光の拠点としてもご利用いただいております。





京都・滋賀エリアならではの各種体験・アクティビティやお食事などのご予約手配も承ります。









■セール内容

＜公式サイト限定！山楽初夏セール＞

料金 ：他サイトより15％OFF

お食事 ：朝食付き / 食事なし

開催期間 ：2026年6月8日(月)12:00～6月14日(日)23:59

宿泊対象 ：2026年6月8日(月)～2027年5月31日(月)

部屋タイプ：スタンダードツインルーム





▼ご予約

https://advance.reservation.jp/premierhotelgroup/stay_pc/rsv/htl_redirect.aspx?lang=ja-JP&hi_id=31&pa=0_56&page=planlst





＜メルマガ会員様限定！山楽初夏セール＞

料金 ：他サイトより20％OFF

お食事 ：朝食付き / 食事なし

開催期間 ：2026年6月8日(月)12:00～6月14日(日)11:59

宿泊対象 ：2026年6月8日(月)～2027年5月31日(月)

部屋タイプ：スタンダードツインルーム





▼ご予約

メルマガ登録完了通知メール、及び随時配信を行うメルマガに専用予約URLを記載

メルマガ登録： https://a16.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=699&g=1&f=1&fa_code=cf23999c2e96af82b30e0492eb774617





※室数限定。

※メルマガ会員限定セールは事前決済のみ。









■宿泊と合わせて予約可能な体験・アクティビティ、お食事一例

・太秦映画村 1DAY入村券 大人2,520円(税込)

・びわ湖のミシガンクルーズ「ミシガン60」 大人2,200円(税込)

・清水焼 陶芸体験 嘉祥窯「中サイズ」4,000円(税込) など。

詳細は公式サイト参照。





※価格は2026年6月1日時点。

※内容・価格等は予告なく変更となる場合あり。









■京都山科 ホテル山楽

当ホテルは、国内外で36施設のホテル・旅館を展開する株式会社ケン・ホテル&リゾートホールディングス(本社：東京都港区)の直営ホテルです。全100室の客室、レストラン、宴会場を備え、京都駅から1駅という利便性に加え、滋賀方面へのアクセスにも優れた立地から、京都・滋賀観光の拠点としてご利用いただいております。





また、当ホテルは京都観光・滋賀観光の拠点として便利な立地を活かして、太秦映画村や山科旅感、ミシガンクルーズ、びわ湖大花火大会、京料理 梅むらなど、体験・アクティビティ、お食事などと宿泊をセットにしたプラン造成を行なっております。

ご興味をお持ちの企業様はぜひご連絡ください。





山科駅前 徒歩1分





朝食・京会席ブッフェ





■会社概要

商号 ： 株式会社ケン・ホテルマネジメント京都 ／ 京都山科 ホテル山楽

代表者 ： 代表取締役 佐藤 健人

資本金 ： 1億円

設立 ： 2018年6月

事業内容： 京都山科 ホテル山楽の運営

所在地 ： 〒607-8012 京都府京都市山科区安朱桟敷町23番地

公式HP ： https://sanraku.kenhotels.com/kyoto/