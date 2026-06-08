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【万平ホテル】アルプス館90周年記念企画FEILERコラボ第4弾「万平レトロすずらんハンカチ」を発売
大正時代から続く、万平ホテルの象徴“すずらん柄”をモチーフに
万平ホテル（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、ドイツ伝統工芸織物シュニール織のブランド「FEILER(フェイラー)」とのコラボレーション第4弾として、2026年6月8日（月）から「万平レトロすずらんハンカチ」を店頭および公式オンラインショップにて発売いたします。
「万平レトロすずらんハンカチ」イメージ
昨年発売された「万平すずらんハンカチ」、「万平スイーツハンカチ」、「万平クリスマスハンカチ」に続く、「FEILER(フェイラー)」コラボ第4弾は、ホテルを象徴する花であるすずらんを模した、ユニークな絵柄で飾られたハンカチ。このすずらん柄は、大正時代から昭和10年代まで万平ホテルで使用されていた食器のデザインで、現在は復刻した食器がカフェテラスで使用され、人気を集めています。昭和11年に建設されたアルプス館の90周年を祝した企画「アルプス館90周年記念企画」のスタートに先駆け、販売を開始いたします。心くすぐるレトロなモチーフと、淡く優しい色合いが使う方の気持ちまで明るく彩ります。なお、今後、同様の絵柄を描いた商品を、「レトロすずらんシリーズ」として、順次発売予定です。
かわいらしさと上品さが合わさったぬくもりのある一枚。日々の暮らしにそっと寄り添うナチュラルなデザインのハンカチを、日常に取り入れてみてはいかがでしょうか。
■「万平レトロすずらんハンカチ」について
ドイツの伝統工芸織物シュニール織のブランド「FEILER(フェイラー)」と万平ホテルのコラボレーション第4弾となる、「万平レトロすずらんハンカチ」。ホテルを象徴する花であるすずらんをモチーフにしたレトロなデザインで、淡く繊細な仕上がりです。7月1日（水）に開始する「アルプス館90周年記念企画」に先行して発売し、今後は「レトロすずらんシリーズ」として同柄を使用した複数の商品を展開する予定です。
「万平レトロすずらんハンカチ」イメージ
■「万平レトロすずらんハンカチ」概要
・発売日：2026 年 6月8日（月）
・価格：4,800円 （税込）
【店頭販売】
・販売場所：万平ホテル「ショップ」
・営業時間：8：00〜20：00
※FEILER（フェイラー）の店頭及び公式オンラインショップでの販売はございません。
【公式オンラインショップ販売】
・販売サイト：万平ホテル公式オンラインショップ
（ https://mampei-shop.com/products/feiler-retrosuzuran）
FEILER（フェイラー）とは
フェイラー（ドイツ・ホーエンベルク／1948年創業）は、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物シュニール織に創意工夫を重ね、美しい色柄と優しい質感のハンカチ、インテリアクロス、ポーチやバッグなど、上質な暮らしを彩る商品を幅広く展開するシュニール織を代表するライフスタイルブランドです。フェイラー製品の上質さは、家族の歴史に寄り添い、受け継がれるとともに、大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けています。そして、200種類以上ある色鮮やかなデザインの中からハンカチを選ぶときの気持ち。日常の中で柔らかな肌触りのポーチをふと手にしたときの胸の高鳴り。どこにでも持ち運ぶことができるフェイラーだからこそ、誰もが持っているドキドキする力をいつでも呼び起こすことができる。ブランドメッセージ「心はいつだって踊れる。」には、「感性の駆動」を通して、多くのひとの人生に彩りを届けたいという願いを込めています。
フェイラーブランドサイト：https://www.feiler-jp.com/
＜ご予約・お問い合わせ先＞
万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）
電話： 0267-42-1234（9:00〜18:00）
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先】
万平ホテル 広報担当 西澤美奈子
電話:0267-42-1234 FAX:0267-42-7766 E-mail:promo@mampei.co.jp
万平ホテル（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、ドイツ伝統工芸織物シュニール織のブランド「FEILER(フェイラー)」とのコラボレーション第4弾として、2026年6月8日（月）から「万平レトロすずらんハンカチ」を店頭および公式オンラインショップにて発売いたします。
「万平レトロすずらんハンカチ」イメージ
昨年発売された「万平すずらんハンカチ」、「万平スイーツハンカチ」、「万平クリスマスハンカチ」に続く、「FEILER(フェイラー)」コラボ第4弾は、ホテルを象徴する花であるすずらんを模した、ユニークな絵柄で飾られたハンカチ。このすずらん柄は、大正時代から昭和10年代まで万平ホテルで使用されていた食器のデザインで、現在は復刻した食器がカフェテラスで使用され、人気を集めています。昭和11年に建設されたアルプス館の90周年を祝した企画「アルプス館90周年記念企画」のスタートに先駆け、販売を開始いたします。心くすぐるレトロなモチーフと、淡く優しい色合いが使う方の気持ちまで明るく彩ります。なお、今後、同様の絵柄を描いた商品を、「レトロすずらんシリーズ」として、順次発売予定です。
かわいらしさと上品さが合わさったぬくもりのある一枚。日々の暮らしにそっと寄り添うナチュラルなデザインのハンカチを、日常に取り入れてみてはいかがでしょうか。
■「万平レトロすずらんハンカチ」について
ドイツの伝統工芸織物シュニール織のブランド「FEILER(フェイラー)」と万平ホテルのコラボレーション第4弾となる、「万平レトロすずらんハンカチ」。ホテルを象徴する花であるすずらんをモチーフにしたレトロなデザインで、淡く繊細な仕上がりです。7月1日（水）に開始する「アルプス館90周年記念企画」に先行して発売し、今後は「レトロすずらんシリーズ」として同柄を使用した複数の商品を展開する予定です。
「万平レトロすずらんハンカチ」イメージ
■「万平レトロすずらんハンカチ」概要
・発売日：2026 年 6月8日（月）
・価格：4,800円 （税込）
【店頭販売】
・販売場所：万平ホテル「ショップ」
・営業時間：8：00〜20：00
※FEILER（フェイラー）の店頭及び公式オンラインショップでの販売はございません。
【公式オンラインショップ販売】
・販売サイト：万平ホテル公式オンラインショップ
（ https://mampei-shop.com/products/feiler-retrosuzuran）
FEILER（フェイラー）とは
フェイラー（ドイツ・ホーエンベルク／1948年創業）は、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物シュニール織に創意工夫を重ね、美しい色柄と優しい質感のハンカチ、インテリアクロス、ポーチやバッグなど、上質な暮らしを彩る商品を幅広く展開するシュニール織を代表するライフスタイルブランドです。フェイラー製品の上質さは、家族の歴史に寄り添い、受け継がれるとともに、大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けています。そして、200種類以上ある色鮮やかなデザインの中からハンカチを選ぶときの気持ち。日常の中で柔らかな肌触りのポーチをふと手にしたときの胸の高鳴り。どこにでも持ち運ぶことができるフェイラーだからこそ、誰もが持っているドキドキする力をいつでも呼び起こすことができる。ブランドメッセージ「心はいつだって踊れる。」には、「感性の駆動」を通して、多くのひとの人生に彩りを届けたいという願いを込めています。
フェイラーブランドサイト：https://www.feiler-jp.com/
＜ご予約・お問い合わせ先＞
万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）
電話： 0267-42-1234（9:00〜18:00）
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先】
万平ホテル 広報担当 西澤美奈子
電話:0267-42-1234 FAX:0267-42-7766 E-mail:promo@mampei.co.jp