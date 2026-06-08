　同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市　学長：川崎 清史）学芸学部音楽学科では、この度、本学音楽学科演奏専攻管弦打楽器コースの学生で結成された、「同志社女子大学音楽学科ウインドオーケストラ」による演奏会を行います。本学音楽学科教員による指揮で、クラシックの名曲や日本吹奏楽コンクール課題曲、ミュージカルの楽曲など、幅広いジャンルのプログラムで皆さまにお楽しみいただけます。

【日　時】2026年6⽉28⽇（日）14:00開演(13:30開場)

【場　所】同志社⼥⼦⼤学 京田辺キャンパス 新島記念講堂

【対　象】本学在学生・卒業⽣・一般

【入場料】無料（事前申込不要）

　※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

【プログラム】

・小長谷 宗一　スター・パズル・マーチ

・2026年度全日本吹奏楽コンクール課題曲

・E.ウィテカー ルクス・アルムク（黄金の光）　　　他

【詳　細】https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/liberalarts/music/topics/628

【指　揮】牛渡 克之（本学学芸学部音楽学科教授）

【問い合わせ先】

同志社⼥⼦⼤学 音楽学科事務室

TEL :0774-65-8501　E-mail:ongaku-t@dwc.doshisha.ac.jp

▼本件に関する問い合わせ先

同志社女子大学

広報課長　川添麻衣子

住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1

TEL：0774658631

メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp

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