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【6月28日(日)】同志社女子大学学芸学部音楽学科吹奏楽サマーコンサートを開催
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）学芸学部音楽学科では、この度、本学音楽学科演奏専攻管弦打楽器コースの学生で結成された、「同志社女子大学音楽学科ウインドオーケストラ」による演奏会を行います。本学音楽学科教員による指揮で、クラシックの名曲や日本吹奏楽コンクール課題曲、ミュージカルの楽曲など、幅広いジャンルのプログラムで皆さまにお楽しみいただけます。
【日 時】2026年6⽉28⽇（日）14:00開演(13:30開場)
【場 所】同志社⼥⼦⼤学 京田辺キャンパス 新島記念講堂
【対 象】本学在学生・卒業⽣・一般
【入場料】無料（事前申込不要）
※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。
【プログラム】
・小長谷 宗一 スター・パズル・マーチ
・2026年度全日本吹奏楽コンクール課題曲
・E.ウィテカー ルクス・アルムク（黄金の光） 他
【詳 細】https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/liberalarts/music/topics/628
【指 揮】牛渡 克之（本学学芸学部音楽学科教授）
【問い合わせ先】
同志社⼥⼦⼤学 音楽学科事務室
TEL :0774-65-8501 E-mail:ongaku-t@dwc.doshisha.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【場 所】同志社⼥⼦⼤学 京田辺キャンパス 新島記念講堂
【対 象】本学在学生・卒業⽣・一般
【入場料】無料（事前申込不要）
※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。
【プログラム】
・小長谷 宗一 スター・パズル・マーチ
・2026年度全日本吹奏楽コンクール課題曲
・E.ウィテカー ルクス・アルムク（黄金の光） 他
【詳 細】https://www.dwc.doshisha.ac.jp/faculty_dep_info/liberalarts/music/topics/628
【指 揮】牛渡 克之（本学学芸学部音楽学科教授）
【問い合わせ先】
同志社⼥⼦⼤学 音楽学科事務室
TEL :0774-65-8501 E-mail:ongaku-t@dwc.doshisha.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/